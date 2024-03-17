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旅遊／杜拜沙漠衝沙 緊張刺激

蕭愛
杜拜近郊沙漠沖沙，觀光客特別喜歡。(作者提供)
杜拜近郊沙漠沖沙，觀光客特別喜歡。(作者提供)

杜拜近年來摩天大樓平地拔起，各項建設不斷製造世界第一，成為全球旅遊最吸引人的觀光地方之一，2023全球百大旅遊城市名列第二，僅次於巴黎。去年12月我們在此玩了十幾天，令大家最難忘、最刺激的是，在撒哈拉沙漠坐越野車衝沙。

距杜拜市中心約一個半小時的沙漠地區，被開發成各種不同越野車的衝沙冒險地，一大片淺褐色沙漠高低起伏，形成獨特沙漠美景，很多不同公司在此承接衝沙冒險活動。年輕有經驗的駕駛，熟練地操作越野車，在廣陌沙漠區起起伏伏，沒有規律性，只有順著地形自由上上下下，比遊樂區雲霄車還要刺激。也有當地人開著各種不同越野摩托車來衝沙，成為當地戶外有特色又刺激的沙漠活動。

為我們開車的是阿拉伯年輕帥哥，一開到沙漠地區，首先要停車給車輛輪胎放氣，因為輪胎指數要適合沙漠，才能在沙漠上急駛。然後六人一組，坐上白色Toyota越野車，副駕坐一位，中間坐三位，後座坐二位。最特別的是，車內、車頂中間安置了粗大鐵桿供遊客緊握，除了繫上安全帶外，還必須握住鐵桿，雖然如此，仍然被顛簸的車甩得上上下下，左晃右搖，手上攝影器材根本無法使用，駕駛更要特別小心，以防撞到其他車。

杜拜近郊的沙漠成為觀光客最愛的刺激景點。(作者提供)
杜拜近郊的沙漠成為觀光客最愛的刺激景點。(作者提供)

客製冒險 隨心所欲

每一部車都是隨意在大沙漠上行進，沒有固定路線。接近黃昏時分，衝沙車輛特別多，上車前司機通常會問遊客想要什麼樣程度的冒險，我們這一車遊客平均年齡70歲，不想也不敢太過刺激，只要求中等程度即可，但即使是中等程度，也足以讓我們驚心動魄，尖聲高叫連連。

另外一車年齡更長的遊客，要求走平穩一些的路，淺嘗沙漠行車滋味即可。

我們旅行團共有七部車，在沙漠區緊張刺激繞了十多分鐘後，在沙漠山丘地區停下車，每個人都下車。此時太陽已經西斜，發出燦爛夕陽光彩，紅橙黃柔和光芒掛在天邊，沙漠在輕柔光線下，呈現波浪上下起伏、形形色色的小沙丘，一波接一波綿延到天際。

中東沙漠的沙特別細，導遊建議每個人脫鞋感受一下。踩在上面，沙漠微溫，猶如踩在緞帶絲絨上一樣舒服，大家在沙漠上忘齡地又蹦又跳，不知不覺身體上沾了好多沙；回去洗了洗，隔日還是有細沙暗藏身體某處。

在晚霞下的沙漠上跳躍。(作者提供)
在晚霞下的沙漠上跳躍。(作者提供)

踩著軟沙 興奮跳躍

這片沙漠很大，一望無際，不同於我們在拉斯維加斯路旁看到的岩石、沙漠夾雜，這裡是純沙的沙漠，沒有見到任何石頭，它其實就是有名的撒哈拉沙漠的一角。由於開發成沙漠衝沙越野活動，當黃昏到夜晚，沙漠有很多活動，衝沙是其中最熱門的一項；滑板也有很多人喜歡，就像滑溜梯一樣，從沙丘頂端往下滑。

我們都是第一次在沙漠中乘越野車衝沙，第一次站在沙漠中欣賞日落，第一次站在沙漠裡跳躍，浩瀚大沙漠的一角，留下我們無比興奮的腳印。

晚餐在沙漠中搭建的室外表演餐廳，吃當地的阿拉伯餐，欣賞他們準備的肚皮舞、噴火表演。有阿拉伯小哥帶著矇著眼的小鷹，兜售與遊客合照，我們坐在靠走道位置，被強迫中獎與小鷹合照；小哥甚至將鷹放在我們頭上，周圍朋友紛紛為我們照相。

與小鷹合照收費5元，小費隨意。沙漠之旅就在歡樂氣氛中結束，英俊的司機小哥將我們一車六人送回遊輪。

小啟

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為我們開車的阿拉伯帥哥。(作者提供)
為我們開車的阿拉伯帥哥。(作者提供)

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