旅遊／尋找夢想中的香格里拉

瀘沽湖。(作者提供)

我是讀了和為劍翻譯的英國作家希爾頓小說《消失的地平線》，才知道有「香格里拉」。我曾赴雲南出差，在麗江結識了和先生。他告訴我，1920、1930年代，美國人洛克曾在滇北、川西進行長達十多年的考察，發表許多文章與照片，首次向世人披露了這塊美麗的樂園。而他認為香格里拉應該在滇西北，希爾頓極有可能以麗江為主要背景，獲得靈感而創作了人們心目中的「世外桃源」香格里拉，為世人、特別是飽受戰亂和經濟衰退之苦的西方民眾，描繪了一個自由、寧靜、和平和幸福的人間樂土。

21世紀初，雲南中甸縣與四川稻城縣為改縣名為香格里拉的競爭頗為激烈，最後雲南中甸縣勝出，被命名為香格里拉縣。但四川方面並不服氣，咬定稻城亞丁才有資格稱得上香格里拉，而亞丁三座神山（央邁勇山、夏諾多吉山、仙乃日山）才是香格里拉之魂。

於是，麗江、中甸、稻城，哪個是真正的香格里拉的問號，始終縈繞在我腦海中。我心嚮往之，何時能一起走一遍，了卻心中所願！？

我加入上海管先生組織的赴成都─康定─稻城─中甸─麗江等兩周自助遊的團隊。我要用自己的眼光去發現真正的香格里拉在哪裡，去尋找自己心目中的香格里拉。於是，我從北京飛赴成都，與來自上海的三位團友會合，四人登上赴康定的大巴車，另一名中年男子周先生也加入我們的團隊。

康定是一座美麗的小山城，處於兩山夾谷之中，藏式風格的建築觸目皆是；折多河從城中穿梭而過，給小城帶來了不少靈氣、秀氣。高原天氣說變就變，夜裡下起了大雨，淅淅瀝瀝下了整整一夜。

康定城。(作者提供)

次日我們包租一輛依維可車，計畫當天到達稻城。車子駛出康定，就上了盤山公路。我們在海拔4412米的高爾寺山上停車，拍照留念。翻過山，車子就往下盤山，很快就到了山下的雅江縣。這時司機告訴我們一個不幸的消息，昨夜下大雨，雅礱江暴漲，把我們腳下的318國道沖垮了，估計10天內難以修復，已無法到達稻城。於是，我們只好在雅江縣過夜。大家商量後一致同意改變原計畫，返回成都再乘飛機去麗江。

麗江古城。(作者提供)

到了麗江大研古鎮，晚上和為劍請我們在四方街一家館子吃飯，用豐盛的納西佳肴款待我們。和先生是納西族人，對香格里拉頗有研究。他認為，人們尋找香格里拉主要是為了尋找自己心目中的香格里拉，香格里拉主要體現在精神層面上，在現實中難以找到，而他本人提出了大香格里拉的概念，範圍包括滇北、川西、甘南、藏東及部分青海省。

瀘沽湖畔 摩梭人家

第四天清早我們包租了一輛車去瀘沽湖遊覽。車駛出城外，開過一段鄉村小路，進入了山區。在大山裡盤旋而上，翻山越嶺，山腳下金沙江洶湧奔騰，遠遠望去，在兩山狹谷中迤邐而行，像一條飄帶伸向天邊。兩岸陡峭、青翠，朝煙初褪，風光旖旎。

下午3點半許到達瀘沽湖景區。天公不作美，一路陰沉沉，但未下雨。車子輾轉開到半山腰，我們終於看到了聞名遐邇的瀘沽湖，此時像個羞澀的美人，猶抱琵琶半遮面，被一層層薄霧遮掩著，不見真容。車子直接開到山腳下湖邊，我們棄車上舟，開始水上遊覽。

金沙江。(作者提供)

船公划向湖中央，唱起了摩梭人的情歌，身處如此仙境般美景，大家互相開起了玩笑說，女的留下，男的走婚。瀘沽湖畔摩梭人至今保留著男不娶、女不嫁的走婚傳統，被國內外專家譽為「人類母系文化的最後一片凈土」，以「女兒國」聞名於世，晚7點多返回麗江古城。

虎跳峽谷 徒步天堂

太陽升起，新的一天開始了。我們要徒步去虎跳峽。沿著半山腰的公路徒步走。我們這邊是哈巴雪山，看不到山峰。對岸是玉龍雪山。金沙江在麗江石鼓鎮拐了個急彎，就進入兩山峽谷。從山峰到峽谷落差巨大，最高可達3900米，兩山之間非常狹窄，水流湍急，江中又有巨石阻攔，分別形成聞名於世的上虎跳、中虎跳、下虎跳景觀。由於當年雨季，豐水季節，江水把上虎跳石給淹沒了。

我們就從上虎跳順著金沙江步行了一個多小時，來到呀叉村吃了些乾糧，沿著公路繼續步行。沿途不時地看到山腳下湍流的泥黃的江水，波濤洶湧，蜿蜒向前奔逝。右側是鬱鬱蔥蔥、壁立千仞的大山，彷彿伸手可以觸摸到。

上虎跳峽。(作者提供)

第七天上午9點，我們決定下山去中虎跳，沿著崎嶇小徑，來來回回向下走，有幾處非常險要，須扶著兩側的鐵欄杆或鐵索鏈才能走或爬。我們在江邊巖石上徜徉逗留了一個鐘頭，接著就沿著羊腸小道爬山，經過一個多小時的努力終於回到中峽旅店。由於疲憊之極，午餐後放棄步行，租車 前往下虎跳，在老渡口渡江。那處江面開闊，水流比峽谷內平緩多了，但流速仍很大。

我們上船十分鐘後就到了對岸，入住大具客棧。次日上午包車司機如約到大具接我們回麗江。回到麗江，我們團隊就要解散，我也準備第二天去中甸。

中虎跳峽。(作者提供)

中甸風光 世外桃源

清晨起床，我獨自趕乘8點多長途汽車，下午當車開到了小中甸時，眼前豁然開朗。只見兩旁是廣寬的大草原，綠油油草地上開了些紅色、黃色與紫色的野花，還有白色的羊群與黑色的牦牛，一派初秋景色。遠山是青黛色的，在藍天白雲下顯得蒼勁、綿延起伏。草原上到處散落著藏式民居，還有一排排曬青稞的木架。

過了小中甸，不會兒就到達了中甸香格里拉縣獨克宗古城區。安頓好後，我去納帕海遊覽。所謂納帕海，就是納帕草原，也是濕地。這時下午4點，在夕陽照耀下，青黛色的遠山如帶，馬群、牛群在草地上自由自在地吃草，鳥在天空中自由飛翔。我發現還有成群的豬，與馬、牛混雜在一起，陽光普照大地，一幅人與自然和諧共處的畫卷，納帕海真是美不勝收！

納帕海。(作者提供)

翌日我起個大早去逛老城區。老城區是當年茶馬古道的驛站，街巷風格與麗江大研古鎮相似，古樸典雅。不同的是，老城區建在山坡上，大街小巷高低錯落，依山勢起伏，較有韻味，但與麗江古城區相比，沒有小溪，少了靈氣。我上了城區內的大龜山，在山上能鳥瞰全城。山上有一寺院，寺院旁建了一個巨大轉經筒，高約二丈，在朝陽下金光閃閃，十分耀眼。

我去遊覽屬都湖和碧塔海。屬都湖還保持著比較原始狀態，藍藍的湖水中央有一叢叢黃黃的蘆葦，湖周圍是草原、濕地，草原後面是群山，山上有原始森林。有不少藏民牽著馬，等待遊客租用。

碧塔海開發得很成熟了，景區內建了長達幾公里的棧道。碧塔海最漂亮的地方還是草原、濕地、原始狀態的樹木，馬、牛在草原上自在地吃草，構成一幅色彩斑爛的世外桃源國畫，很像故宮博物院裡郎世寧的油畫，既有原始、古樸的美，又有經典、異彩的美，難怪外國人喜歡在這裡居留開店，認為中甸是他們心目中的香格里拉。

亞丁村。(作者提供)

稻城亞丁 神山之魂

早上7點，我乘上長途汽車趕赴稻城。一路翻山越嶺，路途險象環生，直到晚8點半到達稻城縣，入住一家錫伯族人開的藏居客棧。

翌日我起個大早，在城裡包車去亞丁，約110公里， 車子先翻過山、後沿著赤土河谷行駛，沿途風光很美；山坡草地、河谷清泉、藏式民居、金色寺廟等等…依次構成了一幅幅極富藏族特色的田園風光圖。中午時分到達日瓦鄉，進入亞丁景區。

沖古寺是亞丁著名景區，紅白相間的沖古寺建在小山坡上，周圍是綠油油的草地，草地上有彎彎曲曲的小溪，犛牛、馬在吃草。寺前河旁有一個著名的瑪尼堆，據說有800年的歷史。寺後遠處就是巍峨的仙乃日神山，可惜下雨什麽也看不到了。休息了幾分種，我們繼續上山，路稍平坦。一個半小時後約六點時分到達了營地。

洛絨牛場。(作者提供)

洛絨牛場營地位於夏諾多吉雪山山麓，海拔近4200米，有一幢木屋和十來頂帳篷，每個帳篷有12個床位，居住條件非常簡陋艱苦。晚餐後我被安排到三號帳篷，與其他人一共六人同睡一個帳篷。睡前既沒法洗臉刷牙，更談不上洗澡了。我一摸被褥，非常潮濕，像從水裡撈出，只好身穿秋衣秋褲，蓋上兩條被子，將就著睡一宿。

牛奶海。(作者提供) 牛奶海。(作者提供)

翌日我同其他旅友一同登山，目標是看牛奶 海和五色海。8點剛過，我們從營地出發，穿過谷地，我們開始往南邊央邁勇神山方面走山路，坡度不大，很快轉到仙乃日山後面。忽然，霧氣四散，天空打開，這時，天高雲淡，央邁勇神山顯出了它的尊容。央邁勇神山是亞丁三座神山中最美的，今天終於看到了她，此時此刻我覺得只要能看到她就不虛此行矣。半小時後，霧氣四合，央邁勇神山消失了，藍天白雲不見了，天空關閉了，又下雨了。

我在雨中開始登山，需要登上600多米高的山才能看到牛奶海。我獨自沿著羊腸小道登山，畢竟是在海拔4000多米高的地方爬山，很快我就感到非常疲勞。登山兩個多小時後，與一位叫黃航的旅友碰到了，我倆一起又越過幾公里的山坡。但是，翻過一個山坡又一個山坡，就感覺十分疲勞，好像路很長、很長，沒有盡頭。

這時我們行走在近海拔5000米的高原上，呼吸愈來愈困難，只能大口大口喘氣，人也愈走愈累，體力消耗極大。走了近半個小時，我們終於看到了山坡下的牛奶海。

牛奶海不大，青青的湖水，就像牛奶倒進了藍色的湖水。海子一頭是入口，它的水源是從央邁勇山上冰川 融化的雪水而來的，另一頭是出口，湖水沿山澗峽谷又流出，成為嘩嘩流出的泉水。看了一會兒，我們倆繼續去五色海。

可我們走了很長時間，好不容易翻過一個山坡，仍不見五色海。實在走不動時，只好停下來休息幾分鐘，再一邊大口大口喘氣，一邊慢慢地行走。為了保持體力，我決定吸氧。憑著這股「不到黃河心不死」的信念，我總算爬上了另一個山坡，從山坡上終於看到了山腳下的五色海。

五色海。(作者提供)

五色海湖面在海拔4800米，從山頂下到湖面有幾百米，所以，估計我站立的山坡可能已達到海拔5000多米。看到了五色海，我完滿達到了目的。這時已經是中午12點多，我沒敢多停留一分鐘就立刻下坡走回頭路。

第二天，我搭乘上去康定的便車。

一場大雨改變了我們原定計畫，然而幸運的是我經過不懈努力，最終還是達到了目的。香格里拉在哪裡？我親身遊覽麗江、中甸、稻城三地，得出的結論是：三地都有理由聲稱自己是香格里拉，但又不完全是。三地各有秋千，各具特色，但哪個地方都不能獨占鰲頭。從這個意義來說，要在人世間找到一個理想的香格里拉，是找不到的。

麗江大縣的客棧。(作者提供) 鳥瞰麗江古城。(作者提供)

●小叮嚀：

到達海拔2700米以上的高度，容易發生高原反映，需要注意：

1、初上高原，走路要緩，節奏要慢，不飲酒不洗澡。

2、帶足禦寒衣服，因為高原氣候多變，即使夏季，夜間氣溫可能降至攝氏零度以下。

3、以平常心對待高原反應，不要太緊張，心理負擔過重，會加重高原反應。

4、感冒時不可上高原，途中感冒也應盡快下山，否則會危及生命。

5、尊重當地少數民族的風俗習慣。