婦女月／姊姊的旅程 餘燼與願望代她遊世界

隨著歲月的流逝，簡的故事演變成了一個傳奇，一個超越了她物質存在鼓舞人心的敘事。那些參與實現她夢想的人，都有滿滿的回憶。（作者提供）

我的姊姊簡出生才一歲時，便隨父母移居台灣。台灣雖非她的出生地，卻是她成長與成熟之所，深植於心的故鄉。身為家中長女，簡在父親忙於工作、母親沉迷麻將的情況下，承擔了照顧弟妹的重任，成為鄰里眼中的模範孩子。簡努力好學，考上台灣大學，大學不只是她學習的旅程，也是她的個人深刻成長期，她建立了自己的研究能力並結交了許多終生的好朋友。

雙職母親 內心渴望冒險

台大畢業後，簡獲得明尼蘇達大學的獎學金留學機會。在明尼蘇達大學，最初她的專業是動物學，但好奇心很快就將她引向了另一條道路--電腦程式。這個轉變標誌著她生活中一個非凡章節的開始，在這一章中，她將她的分析思維與創新的技術世界結合在一起。她從熟悉的台灣風景過渡到了明尼蘇達多元而活躍的文化，面對挑戰，簡以無與倫比的熱情投入程式學習中，她對學習的熱情推動她學習和上課。

在明尼蘇達大學畢業後，簡的職業生涯取得了重大的飛躍。她加入了福特汽車公司擔任高級程序員，憑藉她出色的技能和職業道德迅速脫穎而出。公司環境要求高且節奏快，但簡勝任愉快，將她對編程的熱情轉化為實際成果。

她的奉獻不僅限於職業生活。在家中，她還必須兼顧三個孩子--史蒂文、愛麗絲和克里西的母親職責，確保他們得到與她工作投入同等的愛與關注。在職業和家庭生活之間的這種平衡，展現了簡以優雅和效率應對多重角色的非凡能力。

雖然簡的生活始終充滿了工作效率和家庭責任的旋風，但她的靈魂懷著未滿足的冒險欲望，她夢想著遊歷遙遠的土地，體驗與自己截然不同的文化。然而，這些夢想卻被她所處的現實所束縛。她在福特汽車公司的職業要求，以及撫養孩子的喜悅與挑戰，將她固定在一個留給環球旅行很少空間的日常生活中。

不過，簡在這忙碌的生活中找到了獨特的避風港。她沉浸在關於遙遠地方的故事中，讓她的想像隨著異國風情和古老文明的故事翱翔。她的家裝飾著地圖和旅遊書籍，反映了她對世界文化的熱愛。這種熱情也體現在她的廚房裡，她經常嘗試來自全球各地的食譜 ，並將她的旅行夢想帶給家人品嘗。

在她的社區中，簡以她的熱情和智慧而聞名。她經常與鄰居分享台灣的故事和她在美國的經歷，透過她的敘述搭建文化之橋。她的家成為了文化交流的中心，充滿了笑聲、音樂和各種菜餚的香氣。透過這些小而重要的行為，簡找到了一種在不離開小鎮的情況下環遊世界的方式，在她自己的家中創造了一幅全球經驗的織錦。

儘管有這些歡樂和探索的時刻，簡的內心深處仍渴望更多。她渴望在遙遠沙漠的沙子下感受到腳下的觸感，凝視著外國土地上無盡的地平線，沉浸在橫跨大洲的城市繁華街頭。這種渴望不僅僅是想要旅行，它是對自由和探索未知所帶來無限可能的渴望。

留下遺囑 骨灰撒在各地

然而簡對旅行的夢想最終未能實現，包括重返台灣，因為她在60多歲時年輕地離世。她在最後日子留下了一份非傳統的遺囑，她沒有留下物質財富，而是要求將她的骨灰撒在台灣和全球各地。這激發了她親人的一段深情之旅，作為對她未實現願望的致敬。

在台灣鬱鬱蔥蔥的懷抱中，簡的家人開始了一段既是告別又是慶祝她生命的旅程。他們的第一站，野柳地質公園，是超現實之美的地方。這個以其非凡的地質形態聞名的公園，看起來像是另一個世界的景觀。當他們在獨特的岩石雕塑中漫步時，家人回憶起簡對自然藝術的欣賞。正是在這些自然奇觀中，他們首次撒下了她的骨灰。每個家庭成員都花了一刻時間分享記憶、一聲感激的低語，或一個默默的祈禱，他們將簡的一部分釋放到風中，看著她成為她一直珍愛的土地的一部分。

這段旅程繼續前往日月潭 ，這是一座坐落在台灣中心的寶石。湖泊的平靜水面和如畫的山水，反映了簡平靜而深思的本性。家人租了一條小船，在黎明時分駛向湖面，初升的太陽在水面上投射出金色的光芒，創造了一個超凡脫俗的美麗時刻。正是在這個寧靜的環境中，他們撒下了更多簡的骨灰。每一把撒在水面上的骨灰，似乎都帶著她靈魂的一部分，將她的精華與湖泊的寧靜威嚴融為一體。他們分享了簡的夢想、她對寧靜清晨的愛，以及她如何在自然的懷抱中找到平靜。

作者姊姊簡盛年早逝，遺願是要求家人將她的骨灰撒在台灣和全球各地。圖為台灣日月潭。(作者提供)

他們在台灣的最後一站是阿里山 ，這個地方象徵著簡抱負的高度。當他們穿越被雲層環繞的山脈時，家人感覺就像走進了簡珍愛的旅遊書籍的頁面中。蜿蜒穿過迷濛風景的阿里山森林鐵路，為他們提供了穿越時光和記憶的旅程。在山頂，被古樹環繞，俯瞰著一片雲海，他們找到了一個似乎觸及天空的地方。在這裡，他們舉行了一個小型儀式，將她在台灣的最後一些骨灰撒下。家人站在一起，被山的寧靜所包圍，感受著與簡和周圍壯麗土地的深刻聯繫。

台灣之旅 向她的根致敬

在台灣自然奇觀的這些時刻中，簡的家人體驗了深刻的悲傷和慰藉的混合。每個地點都與簡有著獨特的聯繫，每一次釋放的時刻，都是他們集體療癒之旅的一步。當他們告別這些地方時，他們知道他們也在保留簡的一部分--她對台灣的愛、她無限的好奇心和她持久的精神。在台灣的旅程不僅僅是告別；它是對簡生命、她的根和她在所愛之人心中留下的不可磨滅印記的致敬。

簡的小女兒克里西體現了她母親冒險心的精神，開始了全球的致敬之旅。在巴黎，沿著永恆的塞納河流動，克里西拿著小型骨灰罐，這是她母親夢想的有形提醒。當她將簡的一些骨灰釋放到巴黎的空氣中時，它們隨著微風起舞，編織進這座城市的浪漫氛圍中。在那一刻，在巴黎廣闊的天空下，似乎可以感受到簡的笑聲與樹葉的沙沙聲和諧共鳴，她的靈魂在她渴望探索的城市之美中歡欣鼓舞。

簡的大兒子史蒂文繼續這段紀念之旅。在古老而神秘的馬丘比丘風景中，他攀爬著經歷時間考驗的磨損台階，拿著骨灰罐，他在釋放骨灰時感到與母親的深刻聯繫。風，似乎認識到簡的存在，輕柔地將她的一部分精華帶過雲層，在梯田和岩石上空飄過，將她的靈魂與印加遺址的歷史和威嚴交織在一起。

作者姊姊簡盛年早逝，遺願是要求家人將她的骨灰撒在台灣和全球各地。圖為祕魯馬丘．比丘遺址。(路透資料照片)

簡家人進行的每一次旅程，都是對她未言之願的深情致敬。在呼吸壯麗的大峽谷日落中，她的骨灰與晚空燦爛的色彩融合；在紐約市的繁忙街道上，他們體驗了城市生活的脈動能量；在峇里島，她的靈魂在島嶼的靈性寧靜中找到了安寧。她的精華遊歷在中國的長城上，這是一個耐力和力量的象徵，在伊斯坦堡的歷史小巷中低語，在阿姆斯特丹的鮮豔鬱金香中安頓，為如畫的風景增添了詩意的觸感。

家人接力 幫她完成願望

但這些旅程不僅僅是對各個地標的訪問，它們是連接和講故事的深刻體驗。在埃及，簡的大女兒愛麗絲和她的家人在尼羅河岸邊紀念她的記憶，將她的骨灰撒入流動的水中，象徵生命和永恆。在肯亞的野性美景中，簡的妹妹莉迪亞感受到簡的冒險精神在野生動物園中復活。

這段旅程在遙遠、冰冷的南極洲達到了高潮。簡的侄女戴安娜，一位年紀輕輕卻心靈成熟的人，前往這個令人敬畏的最終目的地。當她撒下簡的最後一些骨灰時，她體驗到了深刻的完成感和連結感。在南極洲的荒野中，簡的夢想達到了頂峰，她的精魂與冰冷的風融合，她的精神在廣闊無垠的未知領域中自由。

隨著歲月的流逝，簡的故事演變成了一個傳奇，一個超越了她物質存在鼓舞人心的敘事。她的遺願，號召珍惜生命的每一刻，感動了所有參與其中的人。那些參與實現她夢想的人不僅帶回了回憶，還帶回了對生命短暫而深刻美麗的更深理解。

簡的遺產，現在編織進了她觸及過的人們的生活中，教會了夢想的力量和共享體驗的美麗。她的最後願望成為了人類精神持久力量的證明，證明一個人的存在和影響力可以遠遠超越他們的物理存在。

透過這段非凡的旅程，簡的家人和朋友不僅探索了世界的廣闊，也探索了他們內心的深處。在釋放她的骨灰的同時，他們也放下了自己埋藏的欲望和恐懼，在這個過程中找到了治癒和理解。