新聞眼／奧斯威辛指揮官女兒 低調住美國

霍斯家有三個女孩，兩個男孩。碧姬霍斯(左)在五個孩子中排行老三。（取自IMDb）

（本篇文章為2013年由Thomas Harding撰寫）

碧姬‧霍斯(Brigitte Höss)悄悄地住在北維吉尼亞的一條綠蔭小街上，在華盛頓一家美容院工作30多年後，她現在已經退休，最近她被診斷出癌症，大部分時間都在休養與治療。

碧姬還有一個連孫子都不知道的祕密，她的父親是魯道夫·霍斯(Rudolf Höss)，惡名昭彰的奧斯威辛(Auschwitz)集中營指揮官。

奧斯威辛集中營正是由魯道夫·霍斯設計與建造，從原本波蘭的一個舊軍營改造成每小時屠殺2000人的殺人機器。

至戰爭結束時，有110萬猶太人在集中營被殺害，還有2萬名吉普賽人和數萬名波蘭、俄國政治犯，因此，碧姬的父親可說是史上最殘酷的大屠殺兇手之一。

藏秘40年 家人也隱瞞

近40年來，碧姬一直隱藏她的過去，不去審視，甚至未與她最親密的家人分享自己的故事。

托馬斯·哈丁(Thomas Harding)在為「Hanns and Rudolf」這本書做研究時發現了碧姬的住處，花了三年的時間才找到碧姬，她只願意在不公開已婚姓名，以及不透露任何身分細節的情況下接受採訪。

根據納粹 親衛隊的人事記錄，碧姬於1933年8月18日出生在波羅的海附近的一個農場，她在五個孩子中排行老三，霍斯家有三個女孩，兩個男孩。

從小碧姬便隨著父親升職而從農場搬到一個又一個的集中營，一歲到五歲時在達浩(Dachau)集中營，五歲到七歲住在薩克森豪森(Sachsenhausen)集中營，七歲到十一歲則住在最惡名昭彰的奧斯威辛集中營。

1940年至1944年，霍斯一家住在奧斯威辛邊緣的一棟兩層樓粉飾灰泥別墅，從他們家樓上的窗戶可以看到囚犯區和舊火葬場。碧姬的母親將此處描述為「天堂」，他們有廚師、保姆、園丁、私人司機、裁縫師、理髮師、清潔工，其中有些人是囚犯。

1945年4月戰爭即將結束，魯道夫·霍斯和他的家人逃往北方，他們分道揚鑣，妻子海德薇(Hedwig)帶著孩子在聖米夏埃利斯東(St. Michaelisdonn)一間舊糖廠上方避難，魯道夫偽裝成一名工人，躲在距離丹麥邊界四哩的農場裡，霍斯一家打算等待合適的時機逃往南美。

英軍上門 虐兄問父下落

比起住在奧斯威辛的時光，碧姬更願意談論英國人如何抓到她的父親，「我還記得他們來我們家問問題的時候，當時我和姊姊坐在桌子上，我大概13歲。英國士兵不斷大吼『你的父親在哪裡?』我的頭非常痛。」

「我的哥哥克勞斯(Klaus)和我的母親一起被帶走，他被英國人打得很慘，我母親在隔壁房間聽到他痛苦地尖叫，就如同所有母親，我母親想要保護兒子，所以她告訴他們…我父親的行蹤。」

於是魯道夫被逮捕，他是第一個承認奧斯威辛集中營屠殺規模的高階人物，他被移交給美國人，美方讓魯道夫在紐倫堡作證，之後他被移交給波蘭，波蘭起訴魯道夫，之後在奧斯威辛火葬場旁的絞刑架上將他處死。

海德薇和孩子們勉強度日，他們從火車上偷煤取暖，作為一個與納粹政權有關聯的家庭，他們盡量迴避。直到克勞斯在司圖加特(Stuttgart)找到工作，他們一家的情況才好轉。

婚後幾搬遷 定居華盛頓

1950年代碧姬離開德國 ，在西班牙開始新生活，之後遇到她的丈夫，他們於1961年結婚，育有一女一子，一家人跟著他丈夫的工作搬遷。

碧姬曾告訴丈夫有關她父親以及在奧斯威辛的生活，她的丈夫表示起初有點震驚，「但當我和她討論更多時，我了解到她和其他人一樣也是受害者，當這一切發生時她還只是個孩子，她從擁有一切到一無所有。」兩人不再談論碧姬的家庭背景。

1972年他們搬到美國華盛頓特區，碧姬從此在美國安頓。

現在碧姬的生活充滿醫師、醫院與藥丸，她與丈夫已在1983年離婚。

每年她都會飛到佛羅里達州拜訪妹妹安妮格雷特(Annegret)；克勞斯於1980年代在澳洲 逝世，她的其他兄弟漢斯·於爾根(Hans Jürgen)及姊姊海德特勞德(Heidetraud)都住在德國。

兄弟姊妹皆都不談論他們的童年，彷彿他們的過去始於1947年，魯道夫被處決之後。