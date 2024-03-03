我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

新聞眼／奧斯威辛指揮官女兒 低調住美國

編譯徐薏茹
霍斯家有三個女孩，兩個男孩。碧姬霍斯(左)在五個孩子中排行老三。（取自IMDb）
霍斯家有三個女孩，兩個男孩。碧姬霍斯(左)在五個孩子中排行老三。（取自IMDb）

（本篇文章為2013年由Thomas Harding撰寫）

碧姬‧霍斯(Brigitte Höss)悄悄地住在北維吉尼亞的一條綠蔭小街上，在華盛頓一家美容院工作30多年後，她現在已經退休，最近她被診斷出癌症，大部分時間都在休養與治療。

碧姬還有一個連孫子都不知道的祕密，她的父親是魯道夫·霍斯(Rudolf Höss)，惡名昭彰的奧斯威辛(Auschwitz)集中營指揮官。

奧斯威辛集中營正是由魯道夫·霍斯設計與建造，從原本波蘭的一個舊軍營改造成每小時屠殺2000人的殺人機器。

至戰爭結束時，有110萬猶太人在集中營被殺害，還有2萬名吉普賽人和數萬名波蘭、俄國政治犯，因此，碧姬的父親可說是史上最殘酷的大屠殺兇手之一。

藏秘40年 家人也隱瞞

近40年來，碧姬一直隱藏她的過去，不去審視，甚至未與她最親密的家人分享自己的故事。

托馬斯·哈丁(Thomas Harding)在為「Hanns and Rudolf」這本書做研究時發現了碧姬的住處，花了三年的時間才找到碧姬，她只願意在不公開已婚姓名，以及不透露任何身分細節的情況下接受採訪。

根據納粹親衛隊的人事記錄，碧姬於1933年8月18日出生在波羅的海附近的一個農場，她在五個孩子中排行老三，霍斯家有三個女孩，兩個男孩。

從小碧姬便隨著父親升職而從農場搬到一個又一個的集中營，一歲到五歲時在達浩(Dachau)集中營，五歲到七歲住在薩克森豪森(Sachsenhausen)集中營，七歲到十一歲則住在最惡名昭彰的奧斯威辛集中營。

1940年至1944年，霍斯一家住在奧斯威辛邊緣的一棟兩層樓粉飾灰泥別墅，從他們家樓上的窗戶可以看到囚犯區和舊火葬場。碧姬的母親將此處描述為「天堂」，他們有廚師、保姆、園丁、私人司機、裁縫師、理髮師、清潔工，其中有些人是囚犯。

1945年4月戰爭即將結束，魯道夫·霍斯和他的家人逃往北方，他們分道揚鑣，妻子海德薇(Hedwig)帶著孩子在聖米夏埃利斯東(St. Michaelisdonn)一間舊糖廠上方避難，魯道夫偽裝成一名工人，躲在距離丹麥邊界四哩的農場裡，霍斯一家打算等待合適的時機逃往南美。

英軍上門 虐兄問父下落

比起住在奧斯威辛的時光，碧姬更願意談論英國人如何抓到她的父親，「我還記得他們來我們家問問題的時候，當時我和姊姊坐在桌子上，我大概13歲。英國士兵不斷大吼『你的父親在哪裡?』我的頭非常痛。」

「我的哥哥克勞斯(Klaus)和我的母親一起被帶走，他被英國人打得很慘，我母親在隔壁房間聽到他痛苦地尖叫，就如同所有母親，我母親想要保護兒子，所以她告訴他們…我父親的行蹤。」

於是魯道夫被逮捕，他是第一個承認奧斯威辛集中營屠殺規模的高階人物，他被移交給美國人，美方讓魯道夫在紐倫堡作證，之後他被移交給波蘭，波蘭起訴魯道夫，之後在奧斯威辛火葬場旁的絞刑架上將他處死。

海德薇和孩子們勉強度日，他們從火車上偷煤取暖，作為一個與納粹政權有關聯的家庭，他們盡量迴避。直到克勞斯在司圖加特(Stuttgart)找到工作，他們一家的情況才好轉。

婚後幾搬遷 定居華盛頓

1950年代碧姬離開德國，在西班牙開始新生活，之後遇到她的丈夫，他們於1961年結婚，育有一女一子，一家人跟著他丈夫的工作搬遷。

碧姬曾告訴丈夫有關她父親以及在奧斯威辛的生活，她的丈夫表示起初有點震驚，「但當我和她討論更多時，我了解到她和其他人一樣也是受害者，當這一切發生時她還只是個孩子，她從擁有一切到一無所有。」兩人不再談論碧姬的家庭背景。

1972年他們搬到美國華盛頓特區，碧姬從此在美國安頓。

現在碧姬的生活充滿醫師、醫院與藥丸，她與丈夫已在1983年離婚。

每年她都會飛到佛羅里達州拜訪妹妹安妮格雷特(Annegret)；克勞斯於1980年代在澳洲逝世，她的其他兄弟漢斯·於爾根(Hans Jürgen)及姊姊海德特勞德(Heidetraud)都住在德國。

兄弟姊妹皆都不談論他們的童年，彷彿他們的過去始於1947年，魯道夫被處決之後。

納粹 德國 澳洲

上一則

新聞眼／入圍最佳國際電影 平凡見不凡 《我的完美日常》

下一則

新聞眼／花團錦簇與殘酷無情 美麗又駭人的《夢想集中營》

延伸閱讀

開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基

開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基
澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」
俄烏戰爭2周年 西方領袖反應一次看

俄烏戰爭2周年 西方領袖反應一次看
俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

熱門新聞

雪裡紅水煎包

料理功夫／雪裡紅水煎包

2024-02-25 01:11
美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

2024-02-25 15:50
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

理財百科／不買房 租屋族理財5重點

2024-02-25 13:40
29歲的亞裔美甲藝術家阮珍妮年賺60萬元。(取自JennPaintt工作室官網)

365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬

2024-02-25 01:15
法庭是神聖的地方，不能說謊話。(圖／123RF)

封面故事／首次擔任陪審員 就遇上名案件

2024-02-25 13:15
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。(本報資料照片)

養生／6種蔬菜 增強免疫力、抗過敏

2024-02-25 01:05

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？