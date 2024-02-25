我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣

霞客行
陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被告強暴，陪審團做出川普應賠8330萬元的裁定 。（路透）
陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被告強暴，陪審團做出川普應賠8330萬元的裁定 。（路透）

在美國，擔任陪審員是公民的義務。

曾被徵召過一次，沒被選上， 安穩了七、八年。

陪審耗時 將近1個月

這次聖誕新年假期前收到通知， 因為6月申請延後一次，此次不能再延，假期期間，能找理由延後的人都跑光了，中選機率太大，我也沒能逃過。

陪審義務是18個工作天，扣掉周末假日是四周，一個月。

進入法院之前要檢查攜帶的物品。（作者提供）
進入法院之前要檢查攜帶的物品。（作者提供）

我擔任的是最基本的大陪審團(Grand Juror)，這不像電影電視裡的陪審員，沒有法官、沒有律師詰問被告證人，不須判定有罪無罪，通常是助理檢察官來提告案情，證人(大部分是警察)作證，提交警方報告如槍械檢驗等。陪審員表決證詞報告是否有效，可以據以提供判罪。

持槍、打架 大多是輕案

案件80%是查到槍械，少部分是打人、性騷案子，都沒重傷或死亡等重大刑案，是否重大刑案由法官和審判陪審團(Trial juror)審理，不知道。

審判陪審團才是電影裡的陪審員，12人，必須達到一致有罪或無罪的決定。

陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統...
陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被告強暴，在這場民事審判中，川普看著他的律師詰問原告。（路透）

大陪審團每天9時到9時半之間報到，進了房間就不能隨便出去。房間裡有男女廁所、飲水機、微波爐、咖啡機，法警還會準備些零食，也有網路。中午有一至一小時半休息。沒案子時3時半或4時可離開，有案子得等到5時。

聽了這麼多案子，深感在紐約皇后區的危險地方要小心，案件多發區為South Jamaica、Jamaica、Rockway，小心年輕人車裡有上膛的槍，在街上看到遊蕩的年輕人最好離開遠一點，案件中許多混混是從Bronx來的。

陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年2月15日在曼哈頓聯邦法院，前總統...
陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年2月15日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被被告偽造商業紀錄以掩飾付給一名明星封口費，川普正聆聽他的律師與法官對話。（路透）

陪審室和法庭是不許照相的。某日我們全員移到法庭聽審，法庭莊嚴多了，每個陪審員前面都有閉路電視，可看整個法庭的狀況。我們空等了兩小時，證人也沒來，只好離開。

我覺得法庭不比我們的陪審室溫馨，上廁所要申請，由法警陪同，更別說沒有飲用水、咖啡和微波爐了。

咖啡 皇后區 性騷

上一則

美國現象／疫後新生活：周末寧獨處

下一則

封面故事／斷案 好險遇上小案子

延伸閱讀

洛杉磯84歲婦養老院受虐 獲賠逾230萬元

洛杉磯84歲婦養老院受虐 獲賠逾230萬元
洛城八旬長者在養老院受虐+忽視 獲賠逾230萬元

洛城八旬長者在養老院受虐+忽視 獲賠逾230萬元
除草劑官司頻敗訴賠巨款 拜耳：裁決過度

除草劑官司頻敗訴賠巨款 拜耳：裁決過度
封面故事／年度顏色柔桃 聯想和平與安寧

封面故事／年度顏色柔桃 聯想和平與安寧

熱門新聞

在巴沙迪那的一處免費公共充電樁。（記者朱敏梓／攝影）

生活／他在家充電 比油費便宜10倍

2024-02-18 15:30
財網站Go Banking Rates列舉以下五個跡象，讓每個人可檢視自己在理財上是否比一般人更精明？（圖／123RF）

理財百科／5跡象 你理財比一般人精明

2024-02-18 10:12
英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）

新聞眼／伊莉莎白、黛安娜、達絲蒂 逼哭英國人的3位女士

2024-02-18 01:26
2024年適合買房嗎？（圖／123RF）

美國現象／今年是買房的好時機嗎？

2024-02-18 11:21
買電車的人日增，充電站是否方便成為話題。（路透）

生活／我只好在家安裝充電樁…

2024-02-18 01:21
迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳。(美聯社)

吃貨／迪士尼 最貴餐廳每人625元

2024-02-18 01:10

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網