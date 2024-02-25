封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣
在美國，擔任陪審員是公民的義務。
曾被徵召過一次，沒被選上， 安穩了七、八年。
陪審耗時 將近1個月
這次聖誕新年假期前收到通知， 因為6月申請延後一次，此次不能再延，假期期間，能找理由延後的人都跑光了，中選機率太大，我也沒能逃過。
陪審義務是18個工作天，扣掉周末假日是四周，一個月。
我擔任的是最基本的大陪審團(Grand Juror)，這不像電影電視裡的陪審員，沒有法官、沒有律師詰問被告證人，不須判定有罪無罪，通常是助理檢察官來提告案情，證人(大部分是警察)作證，提交警方報告如槍械檢驗等。陪審員表決證詞報告是否有效，可以據以提供判罪。
持槍、打架 大多是輕案
案件80%是查到槍械，少部分是打人、性騷案子，都沒重傷或死亡等重大刑案，是否重大刑案由法官和審判陪審團(Trial juror)審理，不知道。
審判陪審團才是電影裡的陪審員，12人，必須達到一致有罪或無罪的決定。
大陪審團每天9時到9時半之間報到，進了房間就不能隨便出去。房間裡有男女廁所、飲水機、微波爐、咖啡機，法警還會準備些零食，也有網路。中午有一至一小時半休息。沒案子時3時半或4時可離開，有案子得等到5時。
聽了這麼多案子，深感在紐約皇后區的危險地方要小心，案件多發區為South Jamaica、Jamaica、Rockway，小心年輕人車裡有上膛的槍，在街上看到遊蕩的年輕人最好離開遠一點，案件中許多混混是從Bronx來的。
陪審室和法庭是不許照相的。某日我們全員移到法庭聽審，法庭莊嚴多了，每個陪審員前面都有閉路電視，可看整個法庭的狀況。我們空等了兩小時，證人也沒來，只好離開。
我覺得法庭不比我們的陪審室溫馨，上廁所要申請，由法警陪同，更別說沒有飲用水、咖啡和微波爐了。
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