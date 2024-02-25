封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣

陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被告強暴，陪審團做出川普應賠8330萬元的裁定 。（路透）

在美國，擔任陪審員是公民的義務。

曾被徵召過一次，沒被選上， 安穩了七、八年。

陪審耗時 將近1個月

這次聖誕新年假期前收到通知， 因為6月申請延後一次，此次不能再延，假期期間，能找理由延後的人都跑光了，中選機率太大，我也沒能逃過。

陪審義務是18個工作天，扣掉周末假日是四周，一個月。

進入法院之前要檢查攜帶的物品。（作者提供）

我擔任的是最基本的大陪審團(Grand Juror)，這不像電影電視裡的陪審員，沒有法官、沒有律師詰問被告證人，不須判定有罪無罪，通常是助理檢察官來提告案情，證人(大部分是警察)作證，提交警方報告如槍械檢驗等。陪審員表決證詞報告是否有效，可以據以提供判罪。

持槍、打架 大多是輕案

案件80%是查到槍械，少部分是打人、性騷 案子，都沒重傷或死亡等重大刑案，是否重大刑案由法官和審判陪審團(Trial juror)審理，不知道。

審判陪審團才是電影裡的陪審員，12人，必須達到一致有罪或無罪的決定。

陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年1月17日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被告強暴，在這場民事審判中，川普看著他的律師詰問原告。（路透）

大陪審團每天9時到9時半之間報到，進了房間就不能隨便出去。房間裡有男女廁所、飲水機、微波爐、咖啡 機，法警還會準備些零食，也有網路。中午有一至一小時半休息。沒案子時3時半或4時可離開，有案子得等到5時。

聽了這麼多案子，深感在紐約皇后區 的危險地方要小心，案件多發區為South Jamaica、Jamaica、Rockway，小心年輕人車裡有上膛的槍，在街上看到遊蕩的年輕人最好離開遠一點，案件中許多混混是從Bronx來的。

陪審室和法庭不能拍照，只能在現場素描。圖為今年2月15日在曼哈頓聯邦法院，前總統川普被被告偽造商業紀錄以掩飾付給一名明星封口費，川普正聆聽他的律師與法官對話。（路透）

陪審室和法庭是不許照相的。某日我們全員移到法庭聽審，法庭莊嚴多了，每個陪審員前面都有閉路電視，可看整個法庭的狀況。我們空等了兩小時，證人也沒來，只好離開。

我覺得法庭不比我們的陪審室溫馨，上廁所要申請，由法警陪同，更別說沒有飲用水、咖啡和微波爐了。