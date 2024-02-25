移民專頁／H-1B抽籤 今年有新規定

國安部於2024年2月2日發布「改進H-1B註冊抽籤流程和項目完整性」的H-1B註冊最終規則，包括H-1B註冊制度改革的最重要嘗試，目的是增加公平性， 即一個受益人僅一次受益機會。(圖／123RF)

國安部於2024年2月2日發布「改進H-1B 註冊抽籤流程和項目完整性」的H-1B註冊最終規則，包括H-1B註冊制度改革的最重要嘗試，目的是增加公平性，即一個受益人僅一次受益機會。 因此，該系統將以公司為中心改為受益人為中心，這就是說，無論有多少公司贊助申請受益人，受益人都只有一次被選中的機會。過去，舊系統允許多個公司贊助求職應徵者，申報的公司愈多，某些求職者被選中的機會愈多。

2020年首次為2021會計年度的H-1B受配額限制註冊以來，對該系統的遊戲行為變得普遍，因為不擇手段的人試圖為申請人提供更多的公贊助，這種多申請的情況幾乎沒有受到懲罰，使得註冊數量從2021會計年度的27萬4237人猛增至2022的30萬8613人，2023的48萬3927人，而去年2024會計年度更多至78萬884人。

專家估計，如果國安部再不改變規則，今年的註冊量可能會突破100萬人。這樣，不僅浪費政府資源，而且對只有一家公司擔保的受益人不公平。新的規則概述了今年註冊的時間和程序。

註冊時間

從2024年2月28日東部時間中午開始，註冊者將能夠建立新帳戶。

律師代表人可以隨時將客戶新增至他們的帳戶中，但代表人和註冊人都必須等到2024年3月6日才可輸入受益人資訊並提交註冊並繳納10元費用。

初始註冊期間將於2024年3月6日東部時間中午開始，並持續到2024年3月22日東部時間中午止。

美國移民局 打算在2024年3月31日之前通知帳戶持有人並將抽中通知上傳到他們的帳戶。

註冊程式

今年仍保留10元的費用(預計明年報名費將上漲至215元)。

過程將以受益者為中心，而不是以公司為中心。

線上提交不受配額限制(non-cap)的表格I-129(非移民員工申請)和相關的I-907(加急處理服務請求)將於2024年2月28日開始。

線上提交H-1B受配額限制(cap)的案件和相關的I-907將於2024年4月1日開始。

美國移民局將把H-1B和I-907紙本申請的提交地點從服務中心轉移到美國移民局的信箱地址，新的提交地點將於3月公布。

為了進一步打擊註冊過程中的詐騙行為，參與的申請人在註冊時必須持有有效的護照或旅行證件。如果沒有這樣的證件，他們就無法參與。雖然護照或旅行證件的更新可以稍後進行，但最終規則規定：「這種情況可能包括…在註冊和提交申請表的期間，由於更新或更換被盜護照而導致護照號碼或有效期發生變化。」

該規則的其他部分有諸如「需要有效護照或旅行證件信息」之類的措辭，「雖然國安部意識到有些人可能沒有有效的護照或旅行證件，但國安局強烈要求每位受益人需要提供護照或旅行證件資訊」。

需有效護照或旅行證件

2024年1月30日美國移民局的電子郵件公告中也強調了這一點，它具體指出，「美國移民局將要求登記者提供有效的護照資訊作為有效的旅行證件資訊」。

關於限制相關公司多次註冊的問題，國安部表示，將在隨後的最終規則中解決並可能最終確定這一條款，但指出同一類型的公司為同一個人提交多份註冊的行為應該不會增加中選機會，因為在最終的提案中，美國移民局考慮到讓獨一無二的受益人僅一次抽籤的機會。

國安部表示，它有能力拒絕或撤銷中籤後提交的H-1B申請或批准的申請，因為那些申請提供了不真實、不正確、不準確或欺詐性的事實陳述，或歪曲重要事實，包括在註冊時提供虛假證明，以此作為完善登記制度的完整性。

國安部表示，註冊資訊的有效性關鍵在於註冊人提交申請文件的能力，並指出「有資格為受益人提交可以計入H-1B常規受配額限制的特定會計年度的H-1B碩士或更高學位的申請案，註冊公司必須根據8 CFR 103.2(a)(1)、[ 8 CFR 214.2(h)(8) (iii) ] 和其表格的說明，正確提交」。

國安部也正在修改管理註冊的規定，為美國移民局提供明確的權力，來拒絕或撤銷沒有正確提交或無效註冊的核准申請案。國安部表示，受配額限制的申請案件不再必須包含10月1日的開始工作日期。此前，美國移民局因要求申請人在所有受配額限制的H-1B申請表中填寫10月1日，無論是否那個日期因多次抽籤已經過去了，而受到嚴厲批評。它甚至拒絕了將開始日期填寫較晚的申請案。現在，監管者的語言明確規定，申請者可以填入10月1日或之後為開始工作的日期，只要申請案開始日期不超過申請案提交日期後的六個月。

今年的H-1B申請將與往年的登記有很大的不同。美國移民局已經預計，註冊申請數量將比去年少得多，如果美國移民局可抽選的配額數量與前三年相同，那麼成功抽中的機會將會增加。因此，對H-1B申請感興趣的公司和申請人應該從本月開始準備好迎接這項新的程序。

應該指出的是，除非2024年1月31日新的費用上漲最終規則「美國公民 及移民服務費用表和某些其他移民福利申請要求的變更」被法律訴訟推遲或停止，否則大多數被抽中註冊者的公司必須支付更高的費用才能提交H-1B申請。對於大多數非營利組織來說，申請費將保持不變。

對於小型營利雇主(在美國有25名或以下全職員工)，增幅會較小，而大型營利性雇主(在美國有26名或以上全職員工)增幅將更多。除了常規附加費用(500元的欺詐費和750元或1500元的職業培訓費)外，營利性雇主類都必須支付600元的庇護計畫費，而大型營利性雇主則需支付780元的增強型I-129申請費，而不是常規的460元費用。費用上漲預計於2024年4月1日生效。