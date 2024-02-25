旅遊／美麗蘇黎世 站在科技屋脊上

蘇黎世風景。(作者提供)

2015年我和一位同學結伴去了一次瑞士，得到前所未有的知識。

蘇黎世國際機場離市中心11公里，乘快車只需要15分鐘。瑞士北鄰德國 ，西鄰法國，南鄰義大利 ，東面是奧地利和列支敦士登，全境以高原和山地為主，有「歐洲屋脊」之稱；在外交上一直是中立， 2002年加入聯合國，既不是北約成員，也不是歐盟成員。

瑞士人口127萬，其中德國人最多、另外有法國人，義大利人，葡萄牙人等。我在瑞士走過了幾個大城市，首都伯恩、洛桑、琉森、日內瓦與蘇黎世，在蘇黎世留了三天。

湖邊。(作者提供)

蘇黎世位於阿爾卑斯山的北面，是瑞士第一大城市，人口42萬。市區面積約91平方公里，一個湖占了市區的一部分。林登霍夫山（Lindenhof）在城市的地理中心，它是一個小山丘，海拔700米，也是最高點， 利馬特河緊靠林登霍夫山，把市區分為東、西兩岸。西岸是蘇黎世的老城區，東岸則是新城區，由多座古橋連接。市區地勢較為平坦，湖區的交通以船為主。這座美麗的城市空氣新鮮，河流湖水清澈透明，是阿爾卑斯山區最美麗之地之一。

蘇黎世是瑞士最早開發的城市之一，新建築多是19世紀所建。蘇黎世於西元前3000年已有人類活動， 林登霍夫山丘上遺留了石器時代和銅器時代的遺跡。1世紀中葉，羅馬人統治此地，並在林登霍夫山丘上建立碉堡和關卡，8世紀德國人取代羅馬人，德意志查理曼大帝開始大規模建設蘇黎世。

雙塔。(作者提供)

第二天 我們看市內的幾座教堂，蘇黎世人多信仰羅馬天主教，教堂多是哥德式，從高處可看到一片尖塔，最高的是格羅斯大教堂，始建於加洛林王朝時期，其獨特的雙塔樓是蘇黎世的象徵，尖塔高聳入雲；還有聖母教堂、婦女教堂、聖彼德大教堂等，數不清有多少尖塔、古堡與古橋。最大的是瑞士國家博物館，還有中國園、奥古斯丁巷。

中國園林是昆明所贈，與昆明結為姐妹城；奥古斯丁巷在火車站旁，是一條浪漫大街。蘇黎世是中世紀與現代化相結合的城市。

印象中的瑞士是特産鐘表的國家，瑞士製造的名牌鐘表通行世界，除了走時準確，還是身分的象徵。幾十種名牌表，在蘇黎世都有代理店，最流行的是勞力士。愛名牌表的人，在蘇黎世留連忘返。

名店街。(作者提供)

除了鐘表之外，瑞士以銀行聞名，蘇黎世是銀行業的代表城市，是全球及歐洲銀行的總部，有120多家銀行、證券交易所，大都集中在霍夫大街上，銀行以最短50年的租期出租，24小時營業，儲藏箱沒有名字，只認鑰匙不認人，鑰匙加密碼就可以存錢取錢。把鑰匙交給兒子，連遺囑都不須做。替客戶保密身分，是銀行的最高職責。不同顏色的鈔票都可以隱藏。你現在就應該明白，什麽人最喜歡在瑞士銀行存錢。

今天我們走在霍夫大街上，見識到世界最祕密的場所，銀行裡有華麗的客戶接待室，還有貴賓逃生的專屬通道，都是蘇黎世銀行的特點。這條1400米長的大街，包括了格羅布斯、耶爾莫利兩座大型購物大樓，兩旁商店都陳列著天價的商品，名牌手表、法國香水、骨董首飾、名貴皮草等，是世界名牌聖地，不負蘇黎世富豪之城稱號。

蘇黎世還有美食之城的聲譽，世界美食盡集於此，全城有1300多家餐館，包括法國大菜、地中海小吃、日本料理、中國烤鴨等等，應有盡有。甜品種類繁多，最著名的是瑞士乳酪，放在一個碗裡，湯匙被黏住，要用力拉到嘴邊。人們不管甜品是否健康食品，一定要嘗嘗。除了乳酪，我們吃了蠔油牛肉，原來他們請了中國廚師，由各國廚師做自家的菜，當然地道。

大街。(作者提供)

瑞士有12所大學，最著名的是蘇黎世聯邦理工學院，位於蘇黎世市中心，創立於1855年，世界100大名校排名第9，也是著名物理學家愛因斯坦（Albert. Einstein，1879-1955）的母校。

愛因斯坦是出生於德國的猶太人，1896考進蘇黎世聯邦理工學院，1900年畢業，入籍瑞士，並留任當教授。1905年獲物理博士學位，創立狹義相對論，提出宇宙彎曲及黑洞理論，1915年創立廣義相對論，開創了科學新紀元。愛斯坦提出光子論，成功解釋了光電效應，因此獲得1921年諾貝爾物理獎。他的理論也為核能開發奠定了理論基礎。

蘇黎世聯邦理工學院。(作者提供)

愛因斯坦被公認是繼伽利略和牛頓以來最偉大的物理學家，但萬萬沒想到，小時的愛因斯坦是個反應遲頓、說話結巴的笨孩子，他的父母希望他成為律師或老師，被認為是異想天開。愛因斯坦三年級時被勸退學，九歲才能清楚地發音，十歲才上小學，然而中學時老師在講三角函數時，請他留心聼講，他說已經自學了，還問老師光是怎樣穿過宇宙的。愛因斯坦的故事在這所大學流傳。

其他畢業於蘇黎世聯邦理工的傑出學生，還有發現X光的威廉康得拉倫琴、現代電腦之父約翰馮諾依曼、原子彈之父奧本海默、建築師雅克赫爾佐格與皮埃爾德梅隆，他倆共同設計了中國奧運體育館鳥巢；此外還有德國作曲家瓦格納、愛爾籣作家喬伊絲，至2022年為止，蘇黎世聯邦理工學院出了32位諾貝爾獎 得主。

我們走了蘇黎世一圈，大腦受到震動，瑞士在地理上是世界屋脊，科學技術也在世界屋脊上，蘇黎世聯邦理工學院在科學文化領域，對人類社會作出了非凡貢獻。

小啟

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