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「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

封面故事／好運來／龍年財庫年 12生肖1次看

雨揚居士

2024甲辰年為吉利祥龍年，龍年也將帶來「龍發」好運，因為龍年為「財庫年」，然而甲辰祥龍年為木土年，土被木克制，導致祥龍年的財庫能量有損，易造成賺錢費力、守財不易的徵兆。若要扭轉頹勢，必要搶先用年運佈局，12生肖寶寶們可提前至廟裡點燈求平安，或可至財神廟點財神燈，能嘉惠龍年財庫好運能量，讓你付出有所成、進帳再翻倍。

此外，幾位龍年犯太歲的生肖須留意，安太歲提醒：2024甲辰年由李誠大將軍輪值太歲星君，生肖屬「龍」者今年值太歲，亦即「犯太歲」；生肖屬「狗」者為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖屬「牛」、「羊」者則為偏沖太歲。以上四個生肖在甲辰龍年的運勢較為多變，建議在農曆正月15日前，到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安健康，福運連綿。

自信鼠 如有神助

◎事業

今年事業運長紅，不僅有望突破重圍、大展長才，還能獲得不少長官貴人的引薦，奠定未來升遷的可能。建議遇到機會時應積極爭取，你的努力與才華將為你締造更多亮眼成績，讓你一掃去年的低迷，在眾人面前揚眉吐氣。

◎金錢

今年財運與事業表現息息相關，有望因工作表現亮眼而得到加薪或額外的獎金，從而收穫更多的財富。建議可多花心力在副業或投資上，只要穩紮穩打、穩住理財步調，將能以小錢滾出大錢，讓你正財偏財一把抓。

◎感情

今年感情運可說是順心如意，單身者將因工作表現亮眼而受到他人的青睞，在互動熱絡之餘，有望收穫一段美好的戀情；有伴者不妨多花時間陪伴對方，共創兩人美好的回憶，將為彼此的感情打下深厚的基礎。

◎健康

今年健康運亮起紅燈，須特別多加留意，尤其是昔日埋下的病根，容易因過往的忽視而演變成麻煩病症，嚴重性不容小覷。建議進行全面性的健康檢查，並且多加調養，唯有積極正視身體上的病痛，才能將傷害降至最低。

◎好運提點

樹大易招風，人紅是非多。由於今年在職場上能見度高，所以容易招致他人嫉妒，建議時刻留意自身的言行舉止，養成「謹言慎行、多說好話」的習慣，以免禍從口出、遭小人暗算，以致影響你的大好前程。

穩健牛 謹慎應對

◎事業

今年事業運有逐漸好轉的趨勢，即便遭遇不少阻礙，也能因過往的良好表現而獲得貴人相助，讓你在關鍵時刻否極泰來。建議遇到難關時應保持沉穩的心，切忌手忙腳亂、病急亂投醫，否則容易陷入進退兩難的處境，間接影響你原本的貴人好運。

◎金錢

今年財運持穩，收入穩定可期，只要懂得量入為出，便能衣食無虞，毋須為錢費心勞力。有業務需求或做生意的人，有望靠女性貴人幫忙開拓財源，創造豐沛的財富收益。此外，打算合夥做生意的人，簽名前務必謹慎小心，應再三審視合約的內容，以免自身權益受損。

◎感情

今年感情運平穩，單身者不妨將資源與時間投注在自己身上，只要時刻展現出積極正向的態度，愛情就會翩然降臨；有伴者因長期對家人的付出，將得到家人對你的大力支持與照顧，當你遇到難題時他們便會挺身而出，成為你最強大的後盾。

◎健康

今年健康運不佳，容易感受到來自工作、家庭的壓力，並讓你有疲於奔命的感受，建議給自己一些喘息的空間，才能讓身心更加平衡。此外，出門在外需特別小心謹慎，尤其應留意車關或血光之災，凡事務必以安全為第一優先。

◎好運提點

如果在工作、人際關係上感受到束縛或窒礙難行，不妨試著放下身段、向他人求助，只要你願意開口，不僅有望獲得貴人的幫助，還能順利突破僵局、開創全新局面。

耐心虎 潛心沉澱

◎事業

今年事業運受阻，須面對重重困難與各種新考驗，不僅得花心思忙前忙後，還有可能讓你蠟燭兩頭燒，有苦說不出。建議多給自己一些時間，重新調整工作習慣，並在錯誤中記取教訓，有望為來年的事業帶來很大的助益。

◎金錢

今年財運平平，正財穩定，但偏財不盡如人意，建議採取保守的理財態度，以免面臨突發狀況而需動用大筆資金。另外，投資方面宜求穩不求快，容易遇到他人推坑，應保持理智，以便做出最明確的判斷。

◎感情

今年感情運稍加坎坷，單身者可能會因被心儀對象拒絕而感到心灰意冷，建議多找朋友聊聊，有助重整旗鼓，迎接下一段戀情；有伴者可能常翻舊帳，讓彼此總是爭執不休，需要靠智慧與包容才能避免關係惡化。

◎健康

由於有凶星「喪門」入駐，今年容易有較多突發狀況影響健康，因此平日外出需多加小心，以免遭遇飛來橫禍。建議調整作息，保持飲食均衡，盡量降低免疫力下降的機會，以便減緩凶星帶來的衝擊。

◎好運提點

今年容易遇到許多不如預期的事，像是半路殺出程咬金、成功只差臨門一腳卻功虧一簣，諸如此類的情況總是考驗著你的心志，讓你扼腕不已。建議嘗試放慢腳步，以安定心緒為優先，方能讓你在關鍵時刻做出最正確的判斷，迎來最終的勝利。

福氣兔 大放異彩

◎事業

今年事業運強強滾，可說是大展身手的一年，不僅有機會找到更適合發揮的舞台，還能得到長官貴人的賞識，前途一片光明。只要你大膽許願、大方行動，就能締造完美佳績，為自己的事業再創新高峰。

◎金錢

今年財運強旺，收入穩定豐厚，不妨主動出擊，為自己爭取加薪的機會。此外，受到吉星「太陽」的幫助，也有望得到男性親友的錢財餽贈，讓你正財、偏財滿載而歸。建議好好把握今年的運勢，只要理財得宜，便能讓財富生生不息。

◎感情

今年感情運極佳，單身者有望找到心目中的理想對象，展開一段甜蜜愛戀；有伴者感情生活美滿幸福，可多向伴侶表達自身的感激之情，感謝對方平日對自己的付出和包容，有助讓彼此的關係更加緊密。

◎健康

今年健康運旺盛，但要降低應酬、聚會的頻率，並且適時人際斷捨離，以免能量吸血鬼影響你的身心健康。此外，建議找時間多多和自己進行對話，讓獨處成為你充電、放鬆的美好時光。

◎好運提點

當你遇到好運時，不妨將你的好運、資源分享給有需要的人，不僅能助他人度過難關，也能為自己累積福德，無形之中更是間接為自己創造更多貴人，使你好運不間斷。

低調龍 審慎應戰

◎事業

今年事業運不僅受太歲震盪，諸多凶星帶來的衝擊也不可小覷，建議以積極正向的態度來面對，時刻保持信心，只要凡事謹慎小心，並以謙虛的態度多向前輩請教、和周遭的人保持友好的關係，定能順利度過充滿挑戰的一年。

◎金錢

今年財運不佳，容易出現許多非預期開銷，讓你花錢花得膽戰心驚，感覺有點吃不消。投資方面應以保守為宜，建議平日多留點現金在身上，才能避免現金短缺的窘境。

◎感情

今年感情運低迷，單身者容易忙於工作，無暇顧及感情，曖昧無疾而終；有伴者承受來自各方的壓力，自己的怒氣也容易一觸即發，導致雙方感情產生裂縫，建議兩人應敞開心房好好交談，才有助化解危機。

◎健康

今年健康運欠佳，可能會因健康考量而有些小手術，建議多調養身體、做些簡單運動來保持身心平衡，別讓日漸增大的壓力與勞累壓垮你的免疫系統。此外，如果使用尖刀利器，應格外小心。

◎好運提點

今年是非多，容易面臨行為舉止皆被放大檢視的局面，讓你感覺人生備受考驗，甚至有想放下一切、重新來過的想法。建議行事低調，遇事時以不疾不徐的態度來面對，切莫讓急躁與焦慮影響你的判斷，方能平安度過、逢凶化吉。

沉穩蛇 寬心以對

◎事業

今年事業運平穩，即便遇到不少變動與阻礙，也能在「天解」與「天喜」兩顆吉星的守護下迎刃而解、逢凶化吉。此外，若想獲得貴人的提攜與幫助、讓事業再創新高峰，人際關係將是左右今年事業運的關鍵。

◎金錢

今年財運起伏較大，有望因事業帶動金錢入帳，但需做好心理準備，留意可能出現的衝動消費，或是臨時有筆較大的支出，以免心情也跟著產生起伏。建議以經營正財為主，像是加薪、業績獎金，若想另闢財源，收入可能不如預期。

◎感情

今年感情運有吉星大力幫襯，單身者不只人見人愛，而且桃花朵朵開，有望順利告別單身生活；有伴者與家人的感情相當融洽，在關係中如魚得水的你有望獲得來自親戚、家人的餽贈，例如紅包、禮物，讓你小確幸滿滿，深感被愛與被照顧。

◎健康

由於受到「病符」的干擾，所以容易出現舊疾復發或受病痛困擾，甚至有急症突發的可能性，讓你感到措手不及。平日應多加注意腸胃保健，並保持飲食均衡，切莫輕忽身體上的任何不適，以免小病拖成大病。

◎好運提點

今年整體運勢憂喜參半，建議保持正向思考，遠離壓力源，別讓自己太過勞累。此外，不妨多花點時間陪伴家人，鞏固彼此的感情，讓他們成為你最堅實的後盾，只要有了家人的全力支持，便能全心全意衝刺事業。

衝刺馬 向外拓展

◎事業

今年事業運暢旺，擁有許多大放異彩的機會，不僅有大展身手的舞台，還有望被長官點名、迎接新挑戰，即便中途可能遇到一些麻煩，但只要堅持下去，便能夥同眾人克服所有困難，交出一張張亮眼的成績單。

◎金錢

今年財運持平，雖然正財穩定，但要留意可能會對跟錢財有關的大小事感到憂心忡忡，例如突然出現大筆開銷，讓你面臨錢留不住的困境。建議養成記帳的好習慣，並且檢視過往的消費紀錄，將能助你守住財富。

◎感情

今年感情運不盡理想，由於受到凶星的影響，單身者將心力全放在工作上，沒有多餘的時間與新朋友交流，導致美好的戀情與你擦身而過；有伴者容易因小事起爭執，使得另一半或家人對你很不諒解，建議找個時間坐下來談談，只要願意敞開心扉好好交流，就有機會化解眼前的阻礙。

◎健康

今年健康運低迷，容易出現血光之災，操作機械或接觸尖刀利器時需格外小心。此外，出外活動時須以安全為第一優先，盡量選擇風險低、安全性高的行程，才能減緩凶星所帶來的影響。

◎好運提點

今年容易被情緒左右，可能因一時衝動造成難以挽回的局面，讓你扼腕不已。建議平時養成規律運動的好習慣，有助適當調解壓力、放鬆心情，讓自己的身心時刻保持在平穩的狀態，以便降低情緒波動帶來的影響。

順風羊 收穫豐碩

◎事業

今年事業運可說是福星高照，不僅職場能見度高，還有望獲得上司提拔，讓你有機會成就你的一番事業。此外，應當留意可能出現的口舌之爭，建議以冷靜、正向的態度來面對，方能化險為夷。

◎金錢

今年財運上漲，有望因工作表現亮眼而獲得長官賞識，進而得到獎金或加薪的機會，讓你收穫一筆不小的財富。有業績需求或做生意的人，不妨多多拜訪客戶或親上火線，有望因得眾人眼緣而開啟意想不到的財源。

◎感情

今年感情運平平，由於有凶星「寡宿」入駐，因此感情路上偶爾會略感不順。單身者對愛情抱有較多的幻想與期待，容易患得患失，可能因此跟正緣擦身而過；有伴者容易因價值觀與伴侶發生口角，建議放下身段、主動示好，有助於修補彼此的感情。

◎健康

今年健康運平平，須特別留意血光之災、跟內分泌有關的疾病，建議調整作息，養精蓄銳，只要讓自己時常處於電力滿格的最佳狀態，就能避免意外發生。

◎好運提點

今年容易出現失言的情況，因而導致口舌紛爭、家庭失和，甚至是不小心吃上官司，因此無論是在現實生活或網路上，都要多加注意自己的言行，才不會傷了和氣又傷了荷包。

活躍猴 大展身手

◎事業

今年事業運可說是前途無量，不僅延續了去年的好運，還能因工作表現亮眼而有大鳴大放的機會，為自己創造更多晉升空間。此外，由於實力備受肯定，因此有望得到大人物主動來結緣的機會，不妨盡情展現你的專業與才華，將能為職涯再創新高峰。

◎金錢

今年財運穩定上升，不僅有穩定的正財收入，過去有投資的人還有機會加碼收穫你的投資成果，讓人欣羨不已。要特別留意的是，今年可能會有突發狀況發生，導致臨時有大筆支出，建議平日量入為出、手邊多留些存款，才不致需用錢時感到手頭有點緊。

◎感情

今年感情運不錯，單身者遇到心儀對象時，不妨主動出擊，對方不僅能明白你的心意，還有望展開一段羨煞旁人的美好戀情；有伴者會發現家人或伴侶的態度變得有些強勢，建議遇到時盡量別硬碰硬，要學習放下身段，才能讓感情生活更加圓滿順遂。

◎健康

今年健康運安穩，身體一切安康，僅須特別留意突如其來的血光之災，像是跌倒可能造成的嚴重損傷，只要時刻保持謹慎，就能避免意外發生，安然度過這一年。

◎好運提點

今年行事建議謹慎低調，氣氛和諧與否對你的運勢至關重要，例如指正他人的錯處時應轉換方式，試著委婉說明，以免讓人覺得頤指氣使，讓自己職場上的亮眼表現就此蒙塵，從而影響了未來的貴人好運。

豐收雞 展露鋒芒

◎事業

今年事業運可說是一飛衝天，前途無可限量，不僅能成功解決突如其來的重大考驗，還能擁有超乎眾人預期的亮眼表現。只要主動把握機會，再加上貴人吉星的支持，有望讓今年成為未來幾年的重要轉捩點。

◎金錢

今年財運強旺，容易因工作表現傑出而帶動進財機會，不僅正財穩定，在投資方面也有不錯的收益，有望從小獲利滾出大財富。此外，由於今年吉星高照，如果打算置產，將能在上半年遇到不錯的物件。

◎感情

今年感情運極佳，單身者不妨多多參加聯誼聚會，有望結識心目中的理想對象，只要好好把握良緣，將能成為彼此人生中的重要戰友；有伴者不妨主動創造生活情趣，偶爾來點浪漫驚喜或儀式感，讓新鮮感持續點燃彼此愛的火花。

◎健康

今年健康運大好，不妨趁勢鍛鍊強健的體魄，例如養成慢跑或快走的習慣，讓運動與均衡飲食成為你最基本的健康保健，為自己累積更多身體資本。此外，應定期接受健康檢查，將能讓你的健康持盈保泰。

◎好運提點

由於有凶星「暴敗」入駐，所以容易遇到已成定局的事突然一夕翻盤，把你殺個措手不及，讓你有種計畫永遠趕不上變化的煩躁感。建議凡事寬心以待、謹慎面對，切莫讓心情與壓力影響健康，才能讓今年的好運延續。

冷靜狗 步步為營

◎事業

今年事業運稍弱，在工作上容易碰到不少困難與挑戰，讓你時常蠟燭兩頭燒，有種吃力不討好的感覺。建議凡事小心應對，避免意氣用事，只要以積極正向的態度面對各種關卡，將能過關斬將，為來年的升官之路鋪路。

◎金錢

今年財運陷入瓶頸，由於受到凶星侵擾，可能出現各種意外讓辛苦賺來的錢財不翼而飛，建議維持良好的儲蓄習慣，才能度過今年的難關。此外，在投資方面，宜保守行事、嚴格審視投資標的，以免投入的資金有去無回。

◎感情

今年感情運略差，單身者難以開啟一段新戀情，不如放眼未來，先將時間花在自己身上，學習如何和自己好好約會；有伴者與家人或伴侶容易在金錢上缺乏共識，可能因言詞過於犀利而引起激烈爭吵，建議適時退讓，將有助關係圓滿和諧。

◎健康

今年健康運要用點心，在金錢與家事的雙重夾擊下，龐大的壓力壓得你喘不過氣，讓你整個人身心俱疲，健康也跟著亮紅燈。建議養成規律運動的好習慣，能讓你適時釋放壓力，減少肩上重擔所帶來的負擔。

◎好運提點

今年受到諸多凶星影響，諸事不利使得你脾氣漸趨暴燥，在惡性循環的情況下，容易重複人際失和或合作破局的不良輪迴，讓你感到十分洩氣。建議凡事以和為貴，盡量保持正向心態，切莫讓心情影響你待人處事的態度，將能緩解凶星所帶來的衝擊。

幸福豬 好運滿滿

◎事業

今年事業運可說是好運滿滿，不僅貴人接二連三來訪，還有望因過往的努力而受到提攜，建議多加展現自己謙虛有禮的一面，你的好人緣將為你開拓人脈與財源，讓你不只貴人如雲，還能好事一波接一波。

◎金錢

今年財運平穩，雖然正財穩定，但仍須留意可能有突發狀況發生，導致錢財意外流失，讓你的理財規劃受到影響。此外，在投資方面，切莫聽信旁人捎來的小道消息，應多加查證，以免慘遭套牢或遇到詐騙陷阱。

◎感情

今年感情運暢旺，由於得到吉星相助，所以有望好運連綿、好事成雙。單身者揮別過往的傷痛與陰霾，充滿自信與魅力的模樣引起了不少對象的注意，有望發展新戀情；有伴者相處甜蜜，過往的不順遂與爭吵都能在今年順利化解，讓挺過風雨的你們感情更上一層樓。

◎健康

今年健康運大致平穩，但情緒起伏會比較大，應多加關照自己的心理健康，尤其是季節變化造成的情緒失調，可能進而引發季節性憂鬱症，容易連帶影響你的身體狀況。不妨多多冥想或做瑜珈，能穩定你的心緒，讓你常保安康。

◎好運提點

「情緒」將是你今年會面臨的一大課題。如果你常感到心神不寧，或是心情時常大起大落，建議多找時間與自己獨處，嘗試遠離外界一切的干擾，方能讓身心保持平穩，進而使自己的心不再被外物所累。

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