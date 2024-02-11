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星座／2月11日至2月17日 巨蟹諸事順遂 天蠍驚喜降臨

科技紫微網

2024年2月11日至2月17日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被欲望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽好聽的，你就能積極向上；聽潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒，雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

本周待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日至2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤；雖說你是維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限；所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：古銅青

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

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