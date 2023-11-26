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每周一書／「都市偵探」李清志 帶你迷走台灣

每周一書
《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》
《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》

在台東池上發現了普羅旺斯的悠閒與純樸；在新竹車站體會到義大利文藝復興古典建築的黃金比例；在台南老房子骨董店「鳥飛」裡，找到京都的典雅與古趣；在日月潭畔「涵碧樓」的清晨，感受到歐洲高山湖泊的寧靜與清幽；然後在台中的「孵空間」遇見安藤忠雄般清水混凝土的感動；搭上集集的支線列車，想像搭乘京都叡山電鐵，進行著山林鐵道的旅行；然後在台南小巷弄裡迷路，如同迷走在迷宮般的威尼斯……。

《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》一書以台灣城鎮建築旅行為主題，由「都市偵探李清志」領路，帶您走進台灣各地的40座名建物裡，迷失流連在各地獨有的人情場域風景裡，不僅是分析建物的賞析重點，分享建築名家的觀察和洞悉，同時更在各地的察勘中，一起打開探索世界的能力，這次就在台灣的土地上，找到別人遠道而來的日常風景，重獲旅行的意義。

什麼是台灣建築「迷走」？「迷走」這個字來自於日文，原意是「迷路、迷航」或是「陷入困境」的意思。迷走的狀態，讓你不得不放棄原本理性的規畫，只能好好享受當下，在迷走中細細品味你目前所擁有的一切。

這幾年的疫情，的確讓我們有如置身「迷走」的狀態，我們所有的美好計畫、所有的宏偉理想都被摧毀，我們雖然想做困獸之鬥，卻終究不敵疫情的鋪天蓋地，最後我們只好守住自己的家，守住自己小小的幸福。

作者李清志，密西根大學（Ann Arbor）建築碩士、台灣實踐大學建築設計系專任副教授，常以都市偵探自許，喜歡遊走不同城市，觀察並探討建築空間文化。

他說：所謂的「建築觀察」並只不是針對建築物的觀察，而是關於我們居住的空間、生活環境，以及衍生出的空間文化之觀察與探討，我對台灣的空間環境，過去並未真正完整地去檢視或考察，因此整個台灣建築空間，對我而言，只是片斷而零碎的記憶與印象，是一種迷宮的狀態，因此以「迷走」來形容我的台灣建築觀察，其實是頗為貼切的。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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