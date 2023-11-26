養生／胰島素分泌過多致低血糖 食療改善

嘉義地區26歲葉小姐（右）患「非胰島素瘤胰原性低血糖症候群」，選擇不開刀切胰臟，部立嘉義醫院新陳代謝科醫師李健（左）建議透過飲食降低胰島素分泌。(圖／部立嘉義醫院提供)

26歲葉小姐偶爾在下午或夜間會頭暈、心悸、冒冷汗，竟因體內分泌的胰島素濃度高於正常人，患「非胰島素瘤胰原性低血糖 症候群」；由於目前並無標準治療方式，她也不願動手術切除部分胰臟，醫師建議採「低碳水化合物飲食法」，來降低胰島素分泌。

頭暈、心悸、冒冷汗

台灣衛福部嘉義醫院指出，新陳代謝科醫師李健檢查發現，葉小姐出現頭暈、心悸、冒冷汗症狀時，即時皮下血糖檢測 顯示血糖值只有50至60左右，是低血糖，抽血檢測發現，自身的胰島素製造過多。

經進一步電腦斷層掃描，葉小姐的胰臟結構正常，臨床診斷是非胰島素瘤胰原性低血糖症候群；部立嘉義醫院表示，此類症候群的表現是胰島細胞肥大，胰島細胞核大而濃染，並可能合併胰島的增生或增大。

李健向葉小姐解釋，目前並無標準的治療方式，可選擇手術切除部分胰臟，但她目前沒有手術意願，李健便建議採用「低碳水化合物飲食法」來降低胰島素分泌、減少低血糖發作次數。

低碳水化合物飲食

李健提醒，低血糖會出現情形，以交感神經症狀為主，包括發抖、緊張、冒汗、煩躁、心跳加快、焦慮、頭痛、飢餓等，長期低血糖恐使腦部受損；建議出現心悸、冒冷汗、顫抖、意識模糊、甚至是快昏迷的感覺，可做三個搶救步驟，第一，盡快補充方糖高含糖物質做即時處置，第二就醫檢查低血糖原因並定期追蹤，第三，依醫師及營養師建議調整飲食。

至於低碳水化合物飲食法，部立嘉義醫院營養科主任林資淳說，減少飲食中碳水化合物的攝取量，提高蛋白質 、油脂、纖維質的比重；每日碳水化合物攝取50至150克，約1到2碗飯，大約是正常建議量1至2成，並選擇優質蛋白質食物，例如肉、魚、雞蛋，也適量堅果、搭配低碳蔬菜像竹筍、櫛瓜、甜椒、小黃瓜、白蘿蔔、花椰菜、芹菜、 蘆筍。