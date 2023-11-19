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星座／11月19日至11月25日 金牛座笑口常開 摩羯座運勢可喜

科技紫微網

2023年11月19日至11月25日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能自己來；指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶爾都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這一周會因為過分關注某一、兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議還是不能太放手不顧。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯；若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，本身的底線會受到一次又一次的衝擊；但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼；若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心人際關係會走向低谷。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

會有好運在身邊打轉，讓你短時間內感受到驚喜與歡樂；更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：日光黃

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

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