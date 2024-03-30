全美首例 佛州允屋主立刻驅離租霸 7/1生效

佛州率全國之先，由州長德桑提斯簽下第一個反租霸法，加強逐驅租霸的力道。（美聯社）

各州「租霸」案例頻傳，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)率全國之先簽署HB 621法案，取消該州擅自占屋(地)者的權利，並加大對占住者(squatter)的懲罰力度，該項法律將從今年7月1日起生效。德桑提斯表示，佛州 是全美第一個直接面對租霸問題並提出解決方案的州。

懲罰玩弄制度的罪犯 德桑提斯：終結占屋者騙局

德桑提斯表示，「我們正在終結佛州占屋(地)者的騙局，」他說，當其他州站在租霸一方的時刻，「我們正在保護房產持有者，並懲罰那些試圖玩弄制度的罪犯」。他還提到，「你不可能強占某人的私人財產，還指望僥倖逃脫懲罰」。

非法占屋、拒絕離開、非租戶 警察可馬上驅趕

該法規定，在滿足三個條件：占住者非法進入並留在房產內；業主指示占住者離開該房產但占住者卻未照辦；該個人並非處於法律糾紛中的現任或前任租戶，那麼屋主可以要求執法部門立即將占用者驅離。

法律還規定，以書面形式做出虛假陳述，或提供虛假文件以證明擁有財產權的行為，可處一級輕罪；造成1000元或以上損失的占住居民，則可處二級重罪；在沒有合法授權或所有權的情況下，故意宣傳要出售或出租住宅物業，處一級重罪。

德桑提斯還指出，加州 和紐約州的租霸問題猖獗，因為藍州保護占屋者，而佛州將嚴厲打擊並將他們視為罪犯。

佛州居民米爾卡雷克(Justin Mielcarek)在州長舉行的記者會上說，占屋者帶給他以及鄰居非常多的麻煩，包括魯莽駕駛、毒品、武器及言語威脅。他表示，占屋者去年讓他居住的整條街區活在恐懼中長達五個月。米爾卡雷克說，儘管他們曾經報警，卻被告知警察無權驅逐擅自占地者，占住者甚至還出示過一份假租約。

如果占住者經警告仍不搬離，佛州法律授予屋主可以通知警方依法強制驅離。圖為2022年佛州一場示威活動中的迫遷公告。（美聯社）

佛州房地產經紀人協會對州長新簽署通過的租霸法大加讚賞，協會副會長岡薩雷茲(Andy Gonzalez)說，「陽光之州」有了阻止恐怖故事發生的威懾力量。他表示，如果你有房產，即使你離開一段時間，一旦有人占用，屋主也不應承擔因法律漏洞而造成的後果。

此前，全美各州均將擅自占屋者視為租客，房屋的合法持有者必須經過冗長的訴訟，才能合法將霸占房產者驅逐。

究竟什麼是擅自占住者的權利？意即當某人住在不屬於自己的房屋中，並聲稱有權居住時，就會發生占屋行為，導致將這些人趕出房子在法律上和執行程序上存在爭議。

根據美國公寓業主協會(American Apartment Owners Association)的說法，占屋者權利通常規定，只要屋主不採取法律行動，一個人就有合法權利在他們已經住了很長一段時間的地方繼續居住， 這個時間從5年到30年不等。

但據「新聞周刊」報導，最近登上頭條新聞的許多非法「占屋」事件都發生在短期內，這些占屋者聲稱租客權利法，要求業主透過漫長的驅逐程序，讓某人搬走，並在此期間免費讓他們居住。

各州對於租戶和驅逐保護都有不同的法律。 例如，在紐約，租戶在某個地點居滿30天後即可獲得權利。南加州現在則有「占屋者小組」這類私人服務機構出現，這種服務承諾可以在不需透過法律途徑，就可讓占屋者離開。

除佛州通過並實施了打擊擅自占屋者的法律，其他包括阿拉巴馬州、喬治亞州、紐約州，也正在制訂反占住者的法規。