租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

從廣東移民芝加哥滿四分之一世紀的吳業德，與妻子胼手胝足打拚多年，10年前以約39萬元的價格，貸款買下芝加哥市麥金利公園區(McKinley Park)一處有八個房間的老舊兩層樓建物，在餐館打工的兩夫婦，為了省錢自己日以繼夜地裝修，終於實現了「包租夫妻」的美國夢，打算「輕鬆收租」，沒料到兩人的十年房東 生涯宛如「黃粱一夢」，而且是場惡夢。

吳業德說，在美國當房東的難度比想像中還高，尤其是注重租客權益的法令。他無奈地說，「人家說當房東最怕遇到租金 拖欠、破壞屋況、欠租失聯、深夜擾鄰、屋內輕生五種狀況，很不幸的我統統都遇上了。」

成為房東的前幾年還算順利，尤其他對各種房屋基礎修繕在行，雖然也有刁難的房客，但還算相安無事，直到遇到一對年輕西語裔夫婦房客入住，吳業德的包租公日子開始陷入惡夢。

單間套房 硬擠住6個人

這對夫婦很禮貌，剛開始也準時交租，然而明明講好只有兩人會住進單間套房，沒想到有一天他到房子修理水管時，發現裡面還另住了另兩個老人與兩個幼童，「只有400平方呎的房間，擠進六個人居住，實在讓人擔心屋況。」

於是他通知租戶房間不能住太多人，「不說還好，提了之後這對夫妻就再也不交房租」，儘管月月催租，但這對夫妻房客無動於衷，積欠三個月房租後，吳業德向房客發出「終止租約」的通知。按照芝加哥法律，房客有60天時間搬離租屋，這也等於至少五個月都收不到租金。

60天到期，這對房客仍舊沒有遷離的跡象，吳業德向法院申請驅逐房客，芝城租賃法規定，房東下驅逐令後，房客可以自由支付租金金額，直到法官發出最終的驅逐令，在此期間，房客仍可繼續居住在租賃單位。

牆壁遭塗鴉 鑿洞塞垃圾

又過了三個月，吳業德終於等到法官發出的驅逐令，「好不容易由庫克郡警長辦公室執法人員將房客驅離，誰想到進入房間又是另一場惡夢的開始」。房子裡的衛浴噁心髒亂，牆壁沒有一處無塗鴉，更離譜的是牆壁竟然還被鑿洞，把垃圾塞進洞裡。

氣憤之餘他也只能找人清理，「足足打掃了三天」，接下來又花了許多時間、金錢修繕、清潔，「只要碰到一個這種房客，當年的房租等於白收。」

過去幾年，他幾乎年年都會碰到一個這類難纏的房客，「不繳租金也就算了，一些房客搬走前刻意破壞房子，更令人氣結。」

出租屋內的公用廚房區，被租客當成垃圾場使用。(吳業德提供)

疫期恐怖經歷 最後稻草

不過，真正讓吳業德夫婦決定賣掉房屋的原因，是新冠疫情 這三年的恐怖經歷；吳業德說，「疫情期間政府多次發放租金補助，暫時解決了房租收不到的困擾」，對於房東來說，準時收到租金似乎是好事，但吳業德夫婦卻被疫情害慘。

他的房子有八個單位，一般情況下，可以租住十多人，然而在疫情爆發的第七個月，一名獨居有慢性病的房客疑因染疫身體不適在房間內輕生死亡，「疫情期大家幾乎沒有往來，這名房客死了三天後，才因為隔鄰房客察覺有異，通知我來開門後才驚覺房客已死在屋內，且屍體發出臭味。」

因為發生這起意外，其他四個房間的租客嚇得紛紛搬走，一下子少了五個房間的房租收入，「即使降租金，還是很難找到房客。」