租霸橫行／加州限制漲租 約滿1年才可驅趕

加州法律規定房東或代理人不得關閉公用服務來逼遷房客。公用服務包括：水、暖氣、煤氣、電、冷氣、電梯服務和電話等。(美聯社)

加州 是一個民主黨占主導地位的大州，立法保護房客或弱勢群體不遺餘力。自2020年以來，加州公布了多項保護房客的新法律或地方法規，從限制房租上漲到保護房客不被逼迫出門，盡量避免更多人流落街頭，擴大無家可歸者群體。

據洛杉磯郡鄰里法律服務處(Neighborhood Legal Services of Los Angeles County)指出，自2020年1月1日起實施的「加州租客 保護法案(AB 1482)」有兩大重點，一是很多租住單位受每年房租漲幅限制，二是房東 驅趕房客必須給出合符法律的原因，即「正當理由」。

法律限制房租每年的漲幅。2020年起，房租每年有漲幅限額。在洛杉磯郡，房租每年漲幅不得超過8.3%，租金調漲每年不能超過兩次。若房租在2019年3月15日到2019年12月31日間漲幅超過8.3%，從2020年1月1日起，房租就必須下修。

加州法律規定房東或代理人不得關閉公用服務來逼遷房客。公用服務包括：水、暖氣、煤氣、電、冷氣、電梯服務和電話等。(美聯社)

房客欲了解自己是否被多收房租，可諮詢律師或求助租客服務組織。

根據「加州租客保護法案」，房東必須在租約滿12個月後，才可以驅趕房客，且必須提出「正當理由」。所謂「正當理由」依法分為兩類，一是房客「有過錯」，例如租客沒有付房租、在房裡進行違法的犯罪行為、在沒有房東允許下將房子轉租給他人，或是沒有遵守租約規定等。至於「無過錯」指的是房客沒有過錯，例如房東要收回房子自住或給家人住、房東計畫大幅翻修房屋、退出出租市場，或是政府、法院要求清空房屋等。

亞太環保網絡(Asian Pacific Environmental Network)指出，另根據加州民法典部分1954，除緊急情況，房東要進入租客的單位，必須提出屬於下面的原因：維修、向新住客或買家展示單位等；房東必須至少提前24小時通知租客並獲得同意。

亞太環保網絡並指出，房東或代理人不得關閉公用服務來逼遷房客。公用服務包括：水、暖氣、煤氣、電、冷氣、電梯服務和電話。房東或代理人也不能擅自更換房客的門鎖，將房客關在門外，或者移除門窗和財產，或以任何方式試圖阻止房客進入自己的房間。

房東以維修作藉口，讓房客搬出，是常見的逼遷方法。實際上，房東有責任確保租客的房間乾淨可居住。

假若房東說裝修需要15天以上，房東需要給出合理的證明。若裝修超過15天且房東未通知房客，租客就可舉報房東違反「租客保護條例」。