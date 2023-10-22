養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

雖然專家強調均衡飲食才是補充營養首要，但現代人為求方便，習慣用維生素補充品補足營養缺口。維他命不是隨時吞服就能完整補充，錯誤的吃法可能讓你花了錢卻達不到理想效果。以下是專家整理各種維生素攝取的正確方式。

鐵劑

正確服用：晚飯後兩小時、睡前一小時空腹服用，可與維生素C併服；避免和乳製品、茶和鋅補充劑一起服用。

許多女性因為月經而流失鐵質，有缺鐵性貧血問題，導致疲勞、缺乏精力和心悸。乳製品會阻礙鐵質吸收，因鈣質會阻塞腸道中的鐵；也要避免喝茶，飯後馬上喝茶，會減少身體從食物中吸收鐵質達90%，原因出在茶中的單寧酸。2017年針對英國女性的一項研究發現，飯後一小時喝茶，吸收的鐵量減少了50%，所以藥劑師建議，至少要隔開兩個小時。

因為有太多因素會影響鐵質吸收，因此藥劑師建議在晚飯後兩小時、睡前一小時服用效果最佳。

維生素C與鐵結合後，有助於更完全溶解在腸道裡，有利身體吸收，不論是吞服維他命C錠或來杯柳橙汁都可以。

也有一些研究顯示，鐵劑最好隔日服用。2017年，瑞士蘇黎世的「人類營養實驗室（Laboratory of Human Nutrition）發表在《刺胳針 血液學（The Lancet Haematology）》的一項研究顯示，交替而非連續服用鐵劑，更能增加鐵的吸收率。

維生素B群

正確服用：早上空腹吃，選擇含多種B群維生素的補充劑。

八種維生素B群，包括B6、B9（葉酸）和B12，對血液、神經功能、身體能量很重要。由於它是水溶性維生素，且具備提升能量的功能，最好在早上空腹服用，以達最大效能。

尤其是B12，會與食物中的蛋白質 結合，最終直接與廢物從腸道排出，不會被人體吸收。另外，2018年澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）一項研究發現，高劑量的維生素B6會干擾睡眠，研究人員認為B6會刺激負責清醒感覺的大腦區塊。

建議服用含多種B群的補充劑，單獨攝取某種維生素B，可能引起身體對其他維生素B的需求量，最終導致匱乏。例如單獨攝取葉酸，可能會引發掩蓋B12的缺乏。

鈣

正確服用：隨餐服用（同時含鎂、維生素D和K的鈣片效果更佳），檸檬酸鈣是較好的選擇。避免和鋅、鐵一起服用。

很多人服用鈣片預防骨質疏鬆，通常，鈣片中會加入鎂的成分，這兩種礦物質是合作增進骨質健康的夥伴，但在腸道吸收中，也會互相競爭。儘管如此，專家仍建議服用同時含鈣與鎂的藥丸，因為它們帶來的好處與便利性，遠高於可能無法被吸收的百分比。

維生素D和K也經常出現在鈣片中，這兩者已被證實可以促進整體鈣質吸收。血液中需要足夠的維生素D（至少400IU），才能好好吸收鈣質。而維生素D又需要鎂來平衡鈣，「這是一種微妙的關係」，因此，含有鈣、鎂、D、K的補充劑，是最理想的選擇。

鈣片和食物一起服用，也會增強吸收力。與較便宜的鈣（如碳酸鈣）相比，檸檬酸鈣更容易被腸道吸收。

維生素C

正確服用：空腹服用，每日分次服用優於一次大劑量服用。

維生素C對免疫系統、皮膚和骨骼都很重要。它是一種水溶性營養素，不需要與脂肪一起服用，多數的水溶性營養素最好在空腹時吃，例如早餐前。因為食物中的蛋白質和纖維會阻礙吸收。

研究指出，人體可以吸收高達400毫克維生素C的劑量（是成人每日建議攝取量的4倍），但維生素C並不會儲存在體內，多餘的攝取量會隨尿液排出，因此短時間的大劑量服用（例如感冒期間）並沒有意義，不如在一天不同時段分次服用，以維持血液中的營養素恆定。

魚油

正確服用：與含脂肪的食物一起服用；避免在運動前或睡前吃。

魚油富含EPA和DHA兩種Omega-3脂肪，已被證實對多種疾病有益，例如情緒低落、心臟病 和類風濕性關節炎。魚油需要膳食纖維中的油脂幫忙吸收，因為食物中的脂肪會觸發胰腺釋放酶，有助於將Omega-3分解，小到足以通過腸壁吸收。因此應該隨餐服用，不要在空腹時吃。

此外，因為魚油補充劑會在胃中產生氣體，劇烈活動或躺下睡覺，會促使氣體返回食道，而引起打嗝不適，因此不宜在運動或睡前服用。

益生菌

正確服用：飯前半小時吃，該餐最好吃含有一些脂肪的食物；避免與熱飲、果汁和酒精一起服用。

不良的飲食和藥物（如抗生素）會殺死有益菌，而使腸道菌叢失衡，補充益生菌是為了增加腸道益菌數量。但益菌必須「活著」到達腸道，才能發揮效用。因此在到達腸道前，必須避免任何可能破壞益菌活性的因素。

熱飲、果汁和酒精中的酸度，都會殺死益生菌，所以務必用冷的白開水吞服，水還有助稀釋胃酸，進一步增加益菌生存的機會。2011年加拿大一項研究顯示，含有乳酸桿菌和雙歧桿菌的益生菌，在飯前30分鐘服用時存活率最高。該研究還發現，如果隨後的一餐中含有一些脂肪，能降低整體胃酸，可能會對益生菌的存活更有幫助。

而在飯後服用益生菌，細菌存活率最低，可能因為此時是胃酸分泌最高的時刻。

維生素D

正確服用：和含脂肪的晚餐（或一天中吃得較豐盛的一餐）一起服用；避免和維他命E併服。

在陽光較少的冬季特別容易缺乏維生素D，它是骨骼健康和增強免疫力的關鍵營養素。我們需要透過曬太陽以製造維生素D，因此建議在冬天每天服用10微克（約400IU）。和其他脂溶性維生素（A、E和K）一樣，和含脂肪的膳食（如酪梨、蛋黃或橄欖油）一起服用，會有更好的吸收力。

但維生素D和E不要一起服用，因為兩者是通過相同的機制吸收，因此會互相競爭，難以達到需要的吸收量。