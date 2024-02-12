家庭廚房╱自製餐點合法販售 3種執照比一比

選擇適合自己產品的家庭廚房執照申請，拿到執照後就可以實現自宅料理販售。（記者孫愛薇／攝影）

加州 自從2013年開放小屋食品經營（Cottage Food Operator, CFO）A、B執照後，開了一條合法道路給想利用家中廚房製作食品販售的居民，2019年又再度開放微型企業家庭廚房（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO），給肉類鹹食這類需要新鮮餐點的販售合法銷售，這三種食品執照核准方式皆下放給各縣府執行。

聖他克拉拉縣環境衛生局（Department of Environmental Health, DEH）開放小屋食品經營的AB類執照時間悠久，也是申請人數最多的家庭食品執照，光2023年核可申請數就高達231件，相比2023年4月才開放的微型廚房，同一年僅57件。

三種家庭廚房執照差別在哪裡？(資料整理：記者孫愛薇、*資料來源：2023年聖他克拉拉縣環境衛生局官網)

記者實際訪談申請小屋食品經營業者，願意換照到微型廚房的意願並不高，主要是原申請小屋食品經營的食品項目屬低風險品項，比如無鮮奶與肉類的甜點烘培類，若換到微型廚房，雖可製作肉類料理，但將改變原有銷售管道及每天販售餐數。

微型廚房的開放，更傾向於便當、餐點類型製作販售，原不被允許的肉類、雞蛋 、蔬菜等，都成為材料，對於烹飪方式的管理也更寬鬆，甚至允許顧客到家中餐廳現場食用餐點。

其實微型廚房最早開放申請時，限制一年銷售額不能超過5萬8,275美元，這部分資料仍在聖縣環境衛生局投影片中看到，而後官網才改為10萬美元。

一位申請小屋食品經營A類的業者，一開始就有查找微型廚房資料，在得知5萬8,275美元銷售額後，發現比自己原有申請的A類額度還要低，就不想換執照，除非自己目前想更換販售鹹食餐點。

儘管新出的微型廚房執照有諸多限制，像是限定一天的販售份數不能超過30份，但若一套餐點加上前菜主菜甜點，反而可以在一套餐點中同時售出多樣產品，並且做餐點也有固定。

加州政府所下放的小屋食品經營與微型廚房立法，將再下放到各縣府修改與發布，各縣府食品許可規定不同，甚至不同年度也會調整，詳細申請資料與資格皆需與縣市府的衛生局實際聯繫確認。