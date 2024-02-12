我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

家庭廚房╱自製餐點合法販售 3種執照比一比

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
選擇適合自己產品的家庭廚房執照申請，拿到執照後就可以實現自宅料理販售。（記者孫愛薇／攝影）
選擇適合自己產品的家庭廚房執照申請，拿到執照後就可以實現自宅料理販售。（記者孫愛薇／攝影）

加州自從2013年開放小屋食品經營（Cottage Food Operator, CFO）A、B執照後，開了一條合法道路給想利用家中廚房製作食品販售的居民，2019年又再度開放微型企業家庭廚房（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO），給肉類鹹食這類需要新鮮餐點的販售合法銷售，這三種食品執照核准方式皆下放給各縣府執行。

聖他克拉拉縣環境衛生局（Department of Environmental Health, DEH）開放小屋食品經營的AB類執照時間悠久，也是申請人數最多的家庭食品執照，光2023年核可申請數就高達231件，相比2023年4月才開放的微型廚房，同一年僅57件。

三種家庭廚房執照差別在哪裡？(資料整理：記者孫愛薇、*資料來源：2023年聖他克...
三種家庭廚房執照差別在哪裡？(資料整理：記者孫愛薇、*資料來源：2023年聖他克拉拉縣環境衛生局官網)

記者實際訪談申請小屋食品經營業者，願意換照到微型廚房的意願並不高，主要是原申請小屋食品經營的食品項目屬低風險品項，比如無鮮奶與肉類的甜點烘培類，若換到微型廚房，雖可製作肉類料理，但將改變原有銷售管道及每天販售餐數。

微型廚房的開放，更傾向於便當、餐點類型製作販售，原不被允許的肉類、雞蛋、蔬菜等，都成為材料，對於烹飪方式的管理也更寬鬆，甚至允許顧客到家中餐廳現場食用餐點。

其實微型廚房最早開放申請時，限制一年銷售額不能超過5萬8,275美元，這部分資料仍在聖縣環境衛生局投影片中看到，而後官網才改為10萬美元。

一位申請小屋食品經營A類的業者，一開始就有查找微型廚房資料，在得知5萬8,275美元銷售額後，發現比自己原有申請的A類額度還要低，就不想換執照，除非自己目前想更換販售鹹食餐點。

儘管新出的微型廚房執照有諸多限制，像是限定一天的販售份數不能超過30份，但若一套餐點加上前菜主菜甜點，反而可以在一套餐點中同時售出多樣產品，並且做餐點也有固定。

加州政府所下放的小屋食品經營與微型廚房立法，將再下放到各縣府修改與發布，各縣府食品許可規定不同，甚至不同年度也會調整，詳細申請資料與資格皆需與縣市府的衛生局實際聯繫確認。

加州 雞蛋

上一則

家庭廚房╱想念家鄉味 華婦做草仔粿申請合法販售

下一則

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

延伸閱讀

加州直升機失事 奈及利亞銀行家等6人喪生

加州直升機失事 奈及利亞銀行家等6人喪生
布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房

布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房
暴風雪助攻 加州高山積雪恢復平均

暴風雪助攻 加州高山積雪恢復平均
法廊快報／人行道附近路邊停車 新規上路

法廊快報／人行道附近路邊停車 新規上路
加州擬用AI回答稅務問題 將評估風險

加州擬用AI回答稅務問題 將評估風險

熱門新聞

矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59
原本不打算使用法庭翻譯服務的谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，在法官建議下，後來改變主意，佩戴上同聲傳譯耳機。（記者葛歆睿／攝影）

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

2024-02-09 18:24
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
紀錄顯示陳立人目前已出院入獄。（記者徐蓓蓓╱拼圖）

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

2024-02-07 00:04
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣