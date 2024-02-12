家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢
在美華人時常洗手做羹湯，家中的廚房成為這些大廚大展身手之處，不少人想將自己的美味料理作為販售商品，但加州私下販售料理食品屬於非法行為，為此，加州2013年開啟家庭食品執照，2019年新執照再放寬食材種類，從此家庭大廚合法販售的走出一條道路，華人可以從中發展出自己的興趣與愛好，增加更多銷售的機會。
住北加矽谷的殷琡閔（Anita Yin）是美國環境工程博士，利用自己化工專長，把烘焙當成實驗級的精準料理，2013年州府開放小屋食品經營者 （Cottage Food Operator, CFO）執照申請後，讓她看見在家烘焙合法販售的機會，把自家廚房成為烘焙基地，不僅獲得消費者肯定與搶購，也為自己即將到來的空巢期及退休生活做準備。
喜愛吃甜點與麵包的殷琡閔，台灣念高中時，上家政課學做蛋黃酥，開啟對烘焙嗜好。當時她的人生規畫是化工，不僅在台獲得化工學士，來美後繼續深造且拿到環境工程碩、博士，畢業後留美從事醫療器材滅菌器設計。
婚後的殷琡閔為了全心照顧孩子，放下專業工作成為全職媽媽，並她重拾烘焙愛好，利用化工實驗精神來研究配方、改良製程。她把自己多做的麵包分享給親朋好友，沒想到麵包受到大家鼓勵，極力推薦她開一家麵包店。
全職家庭主婦無法分身開店，適逢2013年加州開放小屋食品經營者執照，讓殷琡閔看到實現烘焙夢的機會。但剛開放申請時情況混亂，她去市府申請執照，卻沒人知道怎麼做。
該執照需要申請者地址跟品項，並考慮是否衝擊同區域商家，加上繁瑣的文件流程，每個想要販售的食品都需提供食譜與材料清單。殷琡閔一路摸索，直到2017年才正式成功申請到食品販售執照，自宅烘焙坊才開始販售。
投入家庭烘焙的殷琡閔，拿出實驗室精神，採買設備。為了找到一組可放在桌上的可頌機，她百般尋找適合的機型，最後從台灣工廠下單，海運到美國家中安裝，廚房也裝修為兩個大烤箱，方便她大量烤麵包。
對器材高度要求的殷琡閔表示，從實驗室出來的人，「工欲善其事，必先利其器」。她用私房錢購買各種專業烘焙器材，如烤箱、可頌機、攪拌機，加上材料都要用最好的，光設備就投入1.7萬美元，她對於獲利空間只能搖頭表示，「目前還沒回本，但賺到興趣與快樂。」
家人的支持也是她走上家庭廚房的重要支柱，她的先生是位愛吃麵包的老饕希臘人，不僅提供回饋意見，有時還找食譜讓她嘗試新做法，孩子也習慣吃新鮮麵包，對外面的麵包毫無興趣。
不少人在家經營私廚，沒有申請合法銷售執照就賣產品。殷琡閔建議，商家還是要申請執照，雖然申請繁複，品項限制也多，但能同時保護賣家與消費者。
另外要注意，產品標籤也要受到審查，還要標上可能的過敏物，若有額外品項，都得再申請。她共申請50多樣品項，但真正做到的不到一半。
經過7年經營，殷琡閔已成為附近華人社區知名家庭烘焙，完全不做行銷的她，全靠口碑，因為產量少，當天開放訂單就迅速完售，讓許多消費者搶不到。即便消費者希望她增加產能，她仍按自己步調製作麵包，並說，烘焙不僅是工作，更是為即將到來的離巢期作準備，她的孩子即將離家念大學，未來將把生活重心移到自己身上，可能繼續進修烘焙課，或準備開一間小烘焙店。所有的故事都從家庭廚房開始，一步步朝夢想前進。
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家庭廚房╱自製餐點合法販售 3種執照比一比
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