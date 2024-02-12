家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

在美華人 時常洗手做羹湯，家中的廚房成為這些大廚大展身手之處，不少人想將自己的美味料理作為販售商品，但加州 私下販售料理食品屬於非法行為，為此，加州2013年開啟家庭食品執照，2019年新執照再放寬食材種類，從此家庭大廚合法販售的走出一條道路，華人可以從中發展出自己的興趣與愛好，增加更多銷售的機會。

為了將自宅廚房做升級，殷琡閔的廚房就安裝有兩個大型烤箱，方便麵包的烘培。（記者孫愛薇／攝影）

住北加矽谷的殷琡閔（Anita Yin）是美國環境工程博士，利用自己化工專長，把烘焙當成實驗級的精準料理，2013年州府開放小屋食品經營者 （Cottage Food Operator, CFO）執照申請後，讓她看見在家烘焙合法販售的機會，把自家廚房成為烘焙基地，不僅獲得消費者肯定與搶購，也為自己即將到來的空巢期及退休生活做準備。

喜愛吃甜點與麵包的殷琡閔，台灣念高中時，上家政課學做蛋黃酥，開啟對烘焙嗜好。當時她的人生規畫是化工，不僅在台獲得化工學士，來美後繼續深造且拿到環境工程碩、博士，畢業後留美從事醫療器材滅菌器設計。

婚後的殷琡閔為了全心照顧孩子，放下專業工作成為全職媽媽，並她重拾烘焙愛好，利用化工實驗精神來研究配方、改良製程。她把自己多做的麵包分享給親朋好友，沒想到麵包受到大家鼓勵，極力推薦她開一家麵包店。

殷琡閔販售麵包的方式，就是當天才會知道有什麼麵包可以買，如果太累就減少數量，快樂的享受烘培帶來的樂趣。（記者孫愛薇／攝影）

可愛的菠蘿麵包頗受小朋友們的喜愛，殷琡閔戲稱自己養大了附近的孩子。（記者孫愛薇／攝影）

全職家庭主婦無法分身開店，適逢2013年加州開放小屋食品經營者執照，讓殷琡閔看到實現烘焙夢的機會。但剛開放申請時情況混亂，她去市府申請執照，卻沒人知道怎麼做。

該執照需要申請者地址跟品項，並考慮是否衝擊同區域商家，加上繁瑣的文件流程，每個想要販售的食品都需提供食譜 與材料清單。殷琡閔一路摸索，直到2017年才正式成功申請到食品販售執照，自宅烘焙坊才開始販售。

為了一台適合的可頌機，特地從台灣海運而來，殷琡閔還請廠商塗上喜歡的希臘藍。（記者孫愛薇／攝影）

投入家庭烘焙的殷琡閔，拿出實驗室精神，採買設備。為了找到一組可放在桌上的可頌機，她百般尋找適合的機型，最後從台灣工廠下單，海運到美國家中安裝，廚房也裝修為兩個大烤箱，方便她大量烤麵包。

原本以為自己會繼續走向化工專業的殷琡閔，人生轉了彎，申請到食品販售執照後，開始了家庭烘焙坊。（記者孫愛薇／攝影）

對器材高度要求的殷琡閔表示，從實驗室出來的人，「工欲善其事，必先利其器」。她用私房錢購買各種專業烘焙器材，如烤箱、可頌機、攪拌機，加上材料都要用最好的，光設備就投入1.7萬美元，她對於獲利空間只能搖頭表示，「目前還沒回本，但賺到興趣與快樂。」

每一份烘培的成品都經過殷琡閔的巧手捏製，雖然產量不高，卻成就了自己的心意。（記者孫愛薇／攝影） 以化工精神投入烘培實驗中，殷琡閔自己培養老麵酵母菌，為了做出更好吃的麵包。（記者孫愛薇／攝影）

家人的支持也是她走上家庭廚房的重要支柱，她的先生是位愛吃麵包的老饕希臘人，不僅提供回饋意見，有時還找食譜讓她嘗試新做法，孩子也習慣吃新鮮麵包，對外面的麵包毫無興趣。

不少人在家經營私廚，沒有申請合法銷售執照就賣產品。殷琡閔建議，商家還是要申請執照，雖然申請繁複，品項限制也多，但能同時保護賣家與消費者。

另外要注意，產品標籤也要受到審查，還要標上可能的過敏物，若有額外品項，都得再申請。她共申請50多樣品項，但真正做到的不到一半。