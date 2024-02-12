家庭廚房╱想念家鄉味 華婦做草仔粿申請合法販售

Joanna的草仔粿有紅豆與菜脯選項，甜鹹都有，是傳統美食的吃法。（受訪者提供）

北加 南灣華人 主婦Joanna，因想念家鄉台灣草仔粿，也想分享這份傳統滋味給更多人，為合法販售這款商品，她2022年申請了「小屋食品經營者」 （Cottage Food Operator, CFO）A類執照，讓她可用家中的廚房製作甜點。

Joanna原本只是一個喜歡做各種甜品的全職媽媽，無意間得知有家庭廚房合法銷售執照後，便研究如何申請，最後多方條件下選擇「小屋食品經營者」A類執照，她表示，申請該執照主要是想有合法管道銷售，可以在不賠錢條件下，與更多人分享自己做的美味料理。

Joanna喜愛吃芝麻豆乳雪莓娘，想把這份美味甜點與大家分享。（受訪者提供）

做完一年食品執照的她，評估分析了一年收支表，由於屬玩票性質，並沒有提升銷售量，僅將多餘產品賣出，所以不僅沒有賺，可能還有點小賠錢。她分析，家庭廚房各項文書與執照成本，一年就要一千多美元，若沒有認真經營，就會賠錢。

Joanna主銷售商品是芝麻豆乳雪莓娘與草仔粿，她希望將台灣傳統文化草仔粿分享給更多人，草仔粿內餡搭配紅豆或菜脯，純手工產品銷售一空。Joanna說，希望透過手作料理，讓大家吃到天然的食物，享受傳統的味道。

草仔粿是台灣的傳統美食之一，Joanna包裹的不只是紅豆，更多的是對家的思念。（受訪者提供）

2023年聖他克拉拉縣新通過「微型企業家庭廚房」（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO）執照，Joanna也做了是否需要轉執照評估，但她的品項都是素食與烘焙，若改成「微型企業家庭廚房」，反而販售管道限制更多。她分析，若是賣包子或含有肉類的食品家庭業者，可能較適合轉微型企業家庭廚房。