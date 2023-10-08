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養生／聽力下降恐失智 把握逆轉期

李成蔭
醫師建議，若能給聽障長者佩戴助聽器與聽力刺激，重建人際互動，就能把握認知功能障礙的黃金逆轉期；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師建議，若能給聽障長者佩戴助聽器與聽力刺激，重建人際互動，就能把握認知功能障礙的黃金逆轉期；圖為示意圖。（Getty Images）

一對老夫婦相依為命，妻子發現先生近期脾氣暴躁，話少甚至整天呆坐。台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富表示，夫妻都有重度聽障，且陳先生可能患有輕微認知功能障礙。他建議，若能給聽障長者佩戴助聽器與聽力刺激，重建人際互動，就能把握認知功能障礙的黃金逆轉期。

老夫婦的子女近兩年由於疫情因素而無法時常回家探親，而陳先生也在近期產生異狀，因此妻子經介紹到台北慈濟醫院記憶門診求助，李嘉富在得知老夫婦彼此都有重度聽力障礙後，透過耳掛式助聽器協助，了解到陳先生有白天嗜睡、拒絕飲食與情緒控制能力薄弱等情況，懷疑可能患有輕微認知功能障礙。

李嘉富說明，當長者還處於輕微認知功能障礙時，若不能及早介入協助逆轉退化，一年左右將近有10至15％的長者可能退化到失智程度，因此這些65歲以上，將近三分之一已有聽力退化的長輩，如能佩戴助聽器給與聽力上的刺激，協助重建社會人際互動，就能夠把握黃金逆轉期，增加互動，減緩憂鬱程度，阻擋或延緩失智退化的速度。

台北慈濟醫院表示，據2020年國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）研究發現，有12個危險因子會影響失智成因達40％，其中聽力喪失占其中8％，排名第一。

聽覺是與人互動的重要能力，當長者因聽力退化而逐漸無法順利與人溝通互動時，除了會產生落寞、封閉的老人憂鬱症狀外，因大腦神經用進廢退的特性，若是平日接收不到刺激，主管聽力及記憶認知的顳葉部位就容易萎縮退化，伴隨而來的就可能是失智症。

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