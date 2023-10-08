讀經典／學學劉姥姥的翻身智慧

一部《紅樓夢》描寫以賈府為中心的四大官宦家族由興旺到衰落；看到了曾是繁花似錦的富貴豪門，逐漸敗落蕭索，生存陷入困境。可是仔細斟酌起來，除了賈府和跟隨賈府一起沒落的那些親友族群之外，惟有一家卻由衰落到復興。這復興的一家就是劉姥姥和她的女婿。

曹雪芹在書中刻畫出劉姥姥及她的女婿王狗兒一家人，雖然都是小人物，但是從一個特殊的視角來展現出劉姥姥的生活智慧和她鼓勵下一輩勇於面對困難生活的態度，有著非凡意義。也許讀者對劉姥姥遊大觀園最為欣賞和記憶深刻，其實劉姥姥和她一家人到《紅樓夢》的最後，才有更精彩的表現和好的結局。這一結局，反襯出賈府的衰落和劉氏家族的興盛。

第六回「賈寶玉初試雲雨情，劉姥姥一進榮國府」中描述了「芥豆之微，小小一個人家。」「原來這小小之家，乃本地人氏，姓王，祖上作過一個小小的一個京官，昔年與鳳姐之祖王夫人之父認識。因貪王家的勢利，便連了宗，認作侄兒。那時只有王夫人之大兄鳳姐之父與王夫人隨在京的，知有此一門遠族，餘者也皆不知。今其祖故，只有一個兒子，名喚王成，因家業蕭條 ，仍搬出城外原鄉村中住了。王成新近因病故，只有其子，小名狗兒，亦生一子，小名板兒，嫡妻劉氏；又生一女，名喚青兒。一家四口，乃以務農為業。因狗兒白日間自作些生計，劉氏又操井臼等事，青板姊弟兩個無人照管，狗兒遂將岳母劉姥姥接來一處過活。這劉姥姥乃是個積年的老寡婦，膝下又無兒女，只靠兩畝薄田度日。今者女婿接來養活，豈不願意，遂一心一計，幫趁著女兒女婿過活起來。」

一進榮國府 成功攀親

這是劉姥姥一家出場的描述，寫盡劉姥姥一家祖孫三代貧困的狀況。劉姥姥女婿的祖上也曾是富裕之家，後來到了他父親這一輩家業衰敗，第三代的狗兒又無能力復興家業，生活處於衣食不足的困苦狀態。後來劉姥姥搬到女婿家，照顧兩個外孫，為了一家人的生活，劉姥姥勸說煩悶氣惱，意志消沉的女婿王狗兒要想改變生活現狀，就應想想法子，不能坐以待斃。劉姥姥說出「謀事在人，成事在天」的智慧之言。也就由此開始了劉姥姥帶著外孫子板兒一進榮國府，攀親打秋風，此行是改變一家人未來的起始，也是家業復興的第一步。

一進榮國府的劉姥姥看到了賈府的富貴繁華，也得到了王熙鳳給她的如同雪中送炭的二十兩銀子，攀親和打秋風的初步目的達成，有了二十兩銀子，可維持劉姥姥一家五口人一年的生計開銷，這無疑對維持生活和興家務農有幫助。

二進榮國府 遊大觀園

冬去春來，時隔四季，第39回「村姥姥是信口開河，情哥哥偏尋根究底」，劉姥姥又帶著板兒二進榮國府。第一次劉姥姥來時是兩手空空，可這次來，她帶來了新收穫的糧食和蔬果。劉姥姥進賈府，說道：「家裡都問好。早要來請姑奶奶的安看姑娘來的，因為莊家忙。好容易今年多打了兩石糧食，瓜果菜蔬也豐盛，這是頭一起摘下來的，並沒敢賣呢，留的尖兒，孝敬姑奶奶姑娘們嚐嚐。姑娘們天天山珍海味的也吃膩了，這個吃個野意兒，也算我們的窮心。」

看來劉姥姥一家經過賈府的一點救助，就有了生活改善和農作物的收穫。劉姥姥帶來了自家產的糧食瓜果，回饋感恩賈府的幫助。賈母及鳳姐一行對劉姥姥像親戚一樣熱情款待，陪她遊覽大觀園，劉姥姥也給大觀園女兒國帶來了鄉下人淳樸的幽默和歡聲笑語。

臨走時，王夫人送劉姥姥一百兩銀子，鳳姐也送她八兩，賈母的丫鬟鴛鴦送給劉姥姥的兩個外孫兩顆金錁子，還有賈寶玉從妙玉那裡要來的成窯鍾子也送給了劉姥姥，還有丫鬟們送的一些綢緞衣料、裙襖衣衫。劉姥姥二進榮國府收穫滿滿，內心感激萬分，同時也產生了將來定要報恩的心願。

三進榮國府 賈府衰落

時間像江河之水流淌而過，四季更替輪替又是幾年。第113回「懺宿冤鳳姐托村嫗，釋舊憾情婢感痴郎」，賈府被炒了家，寧榮二府的賈珍和賈赦因涉及犯案，被朝廷免去爵位，流放邊疆，賈府敗落。劉姥姥帶著外孫女青兒來到賈府探望。此回劉姥姥見到的鳳姐，已不是昔日風光無限、歡聲笑語的鳳姐，而是骨瘦如柴，神情恍惚的樣子。

此時的鳳姐頭腦還算清醒，她問劉姥姥近來的日子過的怎樣？劉姥姥說道：「我們若不仗著姑奶奶」，說著指著青兒說：「他的老子娘都要餓死了。如今雖說是莊家人苦，家裡也掙了好幾畝地，又打了一眼井，種些菜蔬瓜果，一年賣的錢也不少，盡夠他們嚼吃的了。這兩年姑奶奶還時常給些衣服布匹，在我們村裡算過得的了。阿彌陀佛！」

從劉姥姥回答話語上分析，她們一家的境況發生巨大轉變，就是利用賈府王夫人和鳳姐送給的那些銀子購置了幾畝地，打了一眼井，實現了自給自足，還有了結餘。這裡要留意的是「打了一眼井」。在古代的農村和鄉下，一戶農家能擁有自家的水井是一件了不起的事情，不僅要花錢僱人打井，村鄉對打井還有要求和限制，打一口井是非常困難的。劉姥姥家有水井不僅自己生活吃水便利，澆地種菜方便，也為周圍的鄰居帶來了生活的好處。

此時的賈府已是樹倒猢猻散，家破陷窘境。病危中的鳳姐滿心憂傷，拜託劉姥姥作巧姐的乾娘，託付劉姥姥日後照顧巧姐。

四進榮國府 救助賈家

第119回「中鄉魁寶玉卻塵緣，沐皇恩賈家延世澤」，賈府大廈傾覆，鳳姐病逝。巧姐的親舅舅王仁等人暗地裡打算把巧姐賣給外藩王爺當妾。當時巧姐的父親賈璉出遠門不在家，平兒和王夫人難拿主意，不知如何保護巧姐的時刻，劉姥姥來了，這是她四進榮國府，她親眼目睹了賈府由富貴到破落，由興盛至衰敗。巧姐的遭遇，讓劉姥姥產生惻隱之心，她憑自己的智慧和能力幫助平兒和王夫人，一起解救了陷入危難中的巧姐，把巧姐帶到她住的鄉下，樸實厚道的劉姥姥完成了鳳姐臨終前的委託，救助了賈家的後代，讓賈家的一支得到了重生，劉姥姥功德無量。

原是富貴至極的賈府已衰敗，賈母臨終前，把體己萬兩銀分散給了眾兒孫，他們各自得到了幾千兩銀子，只是坐吃山空，而未去創業謀生。反觀有生活智慧的劉姥姥一家，有效利用從賈府所贈寶貴的百兩銀子，一家老少務實勤勞，自力更生，堅韌頑強，若干年後，由貧窮走向富裕。這賈家與劉家對比與變化，給人們很重要的啟示。