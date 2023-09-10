娛樂／湯姆貓與傑利鼠 80年後依然經典

「湯姆貓與傑利鼠」1945年版海報。（取材自IMDb）

「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry，又譯「貓和老鼠」）這部每集7分鐘、無台詞的神級動畫片，一經播出便風靡全世界，狂攬七座奧斯卡 最佳動畫獎，締造了動畫史上的傳奇。鮮少人知道，這部火了80多年的神級動畫片，創作初期四次被冷凍、主創人員失業、版權幾次被賣掉，其中的起起伏伏，不亞於貓鼠荒誕的劇情。

「湯姆貓與傑利鼠」由米高梅製作，威廉漢納（William Hanna，1910-2001）與約瑟夫巴伯拉（Joseph Barbera，1911-2006）共同編導。18年間，他們共同創作了超過200部「湯姆貓與傑利鼠」。

威廉漢納大學念建築，在1930年經濟大蕭條 年代因付不出學費提前輟學，隨後進入動畫工作室；而約瑟夫巴伯拉曾經是一名會計，也因經濟危機失業，輾轉進入漫畫業，後來開始了「湯姆貓與傑利鼠」原型故事的構思。

「Tom and Jerry」是19世紀倫敦年輕人常常使用的俚語，意為「吃喝玩樂的浪蕩子」，也變成動畫名字。由於沒有對白，劇情的推進和開展很大程度依靠背景音樂和肢體動作來呈現，一顰一笑，一舉一動全都要畫出來。

在3D建模、PS數位技術不存在的年代，一秒24幀動畫，需一張一張畫出來，當年的動畫製作流程，遠比今天繁瑣。而「湯姆貓與傑利鼠」製作團隊從不偷工減料，人物說話甚至演唱時的口型都能對上。

為了畫出最生動最形象的表情，動畫師Irv Spence一邊對著鏡子做出各種誇張的表情，一邊照著畫下來。導演威廉漢納也會在劇本會議上，站在高高的椅子上不顧形象地一遍遍模仿動作。

「湯姆貓與傑利鼠」動畫師參考自己的誇張表情創作角色神態。（取材自鳳凰網）

動畫中的每個細節都經得起推敲，小到傑利、泰菲住所裡檯燈與床上刻有名字，罐頭做的床、茶杯做的椅子，陽光照射下的陰影面積；大到冰箱裡各種讓人垂涎欲滴的食物，全都精緻細膩。

純手繪 半年才能產1集

早期的「湯姆貓與傑利鼠」需將原畫畫在紙上再轉繪到膠片上，而當時膠片的價格非常高，所以每年最多只能製作一集，為了製作這一集，150個人的團隊，花了整整18個月才完成。從1939年至今，「湯姆貓與傑利鼠」已經做了160多集，一集7分鐘的動畫，最長的製作週期一集達到了18個月的長度，即使是難度較低的集數也需要花費2到3個月時間製作，平均下來每集要花費半年時間才能做好。

除了表情動作，渲染氣氛的背景音樂顯得尤為重要，動畫中暗藏了諸多世界級的經典音樂。包括「藍色多瑙河」、「月光奏鳴曲」等。中國名鋼琴家郎朗曾表示，自己與鋼琴的緣分，以及演奏時豐富的肢體動作，很多程度上源於「湯姆貓與傑利鼠」。

「湯姆貓與傑利鼠」手稿。（取材自鳳凰網）

其中一集「貓之協奏曲」曾榮獲1947年奧斯卡最佳動畫短片獎，劇中湯姆貓是名鋼琴家，「冤家」傑利趁牠演出時一直搗亂，湯姆需竭力保證演奏不搞砸。當時牠彈的是李斯特的名曲「匈牙利狂想曲第2號」，從第一個音到最後一個音，過程中的所有音樂都能跟原曲的琴鍵完全對應。

加上湯姆貓只有四根手指演奏，因此演奏鋼琴時，手指需要重新分配，這又無疑加大了工作難度。

也因為製作過程需一幀幀手繪，此前需把曲目節奏規畫完整，讓主角對準每一幀演奏，平均一部動畫需要1萬5000張的中間畫。畫好之後，再將所有繪畫連續、統一上色，確定所有細節方面均無問題之後才可以播出。

在如此困難的製作環境下，還能讓湯姆跟傑利鬥智互整，將角色的情緒完美的融入到音樂中，且沒有一絲突兀的地方，加上各種細節的檢查和調整，難度可以想見。

近百年來，湯姆的外型變動了14個版本，動畫中的配角的形象也都生動鮮明，穿著尿布的Q萌小侄子泰菲、性感白貓、兇猛卻護子的鬥牛犬等，該系列一共出現了116個動畫角色形象，每一集裡選兩三個角色，以不同的性格搭配在一起，配合貓捉老鼠的天性，上演了一齣齣既有趣又溫馨感人的喜劇，時隔80年看來依然毫不遜色。

（取材自鳳凰網）