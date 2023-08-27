娛樂／袁泉「封神」扮姜后 戲外低調不迷失

袁泉在「封神第一部：朝歌風雲」演出姜皇后。（取材自豆瓣電影）

隨著「封神第一部：朝歌風雲」票房突破14億人民幣（約1.95億美元），主演之一的袁泉一如既往的「穩」，又成了網友熱議話題。片中，她飾演大氣端莊、隱忍持重的姜王后，一襲莊重典雅的華服，盡顯王后母儀天下的高貴氣質。

然而低調如她，婉拒很多訪談邀約，對於袁泉來說，這一切彷彿無足輕重，一個人只有足夠的清醒，才不會迷失在聚光燈下。

自幼苦練 大學吞自卑

袁泉幼時，唱歌、跳舞、朗誦樣樣精通，文藝匯演上更是一人演了七個節目，因為才華傑出，讓在她11歲那年遇見戲曲 。中國戲曲學院附中要替湖北省京劇 團代培一批學生，袁泉榜上有名。

媽媽問她：「你要自己想想清楚，是不是真的想去學京劇。」袁泉絲毫不猶疑：「對啊，我真的想去。」七年的京劇表演學習，每天六點起床，裹著軍大衣，寒冬中瑟瑟發抖的袁泉要開始最害怕的壓腿，她本就較他人腿長，加之腿傷尚未痊癒，但由於基本功落後於人，她迫使自己去面對「煉獄」之痛。

老師某天告訴她，媽媽默默在教室門口站了很久看她練功，並拜託老師照顧她。回到宿舍，發現媽媽放在床上的兩雙尼龍絲襪，小袁泉受過的苦終於和著眼淚一起流了下來。她依然害怕壓腿，隔天她再次硬著頭皮將身體壓了下去。入學當年，袁泉就已經能將頭貼上了腿，成功歷過了人生的第一場「劫」。

做客「朗讀者」時，被問起學習戲曲是誰的決定，袁泉說是她自己。她小時候偶然看到徐帆演的「阮玲玉」，徐帆的一笑一顰、一招一式都在袁泉心中紮下了根。18歲那年，她進入中戲96班，開始接觸演戲。

在中戲的第一個學期，袁泉曾說，感覺天都是灰的，而七年的戲曲學習，並沒有讓她產生任何優越感，「當你站在一群優秀的人面前時，瞬間就覺得自己很有差距。」

中戲96級明星班裡，章子怡憑「我的父親母親」奪下大眾電影百花獎最佳女主角；梅婷大一時，就已和張國榮合作「紅色戀人」；1998年，胡靜的首部電影「網絡時代的愛情」受到了關注，同年還參演了「大明宮詞」。同學陸續得到認可，袁泉的甘冽尚未被發現，那時與她為伴的是迷茫與自卑。

她將自己吃到了60公斤，藥物減肥失敗後，一度影響了她的學習狀態。後來，她努力調整自己，跑步釋放了她內心的焦躁不安與悵然，她回到教室，日常的練功也從未中斷。大二的袁泉受邀出演了人生第一部電影「春天的狂想」，袁泉憑藉周小玫一角，獲得了第19屆中國電影金雞獎的最佳女配角。導演滕文驥預言了袁泉的未來：「這個女孩不得了，將來一定非常火！」

出道3年 4作品3獲獎

所言不虛，此後的袁泉，出演霍建起導演的「藍色愛情」，這個精靈般的角色，讓她一舉拿下了北京 大學生電影節最佳女演員獎；2002年，她在「美麗的大腳」中，搖身一變，成了下鄉支教的文藝女青年，並再次將金雞最佳女配角獎收至囊中。

袁泉曾說：「舞台才是我的畢生所愛，每天除了讀書上課，我想24小時住在劇院。」她參演的話劇「琥珀」，演出門票三天預售3000張，創造了話劇票房的奇蹟，2007年，30歲的袁泉入選了「中國話劇百年名人堂」，是史上最年輕的名人堂成員。

袁泉耕耘舞台劇多年，圖為她演出「暗戀桃花源」。（取材自鳳凰網）

闊別熒屏已久的袁泉，將2017年電視劇「我的前半生」中唐晶的獨立與堅強詮釋地讓人心疼，但袁泉並沒有因唐晶的大熱乘勝追擊，反而又沉寂一段時間。

在2019年電影「中國機長」裡，她用高超演技再次賦予角色靈魂：徒弟被為難，她上前解圍；乘客花式刁難，她也禮貌待之；遇險時她從容穩住了客艙的所有人。袁泉在一個多小時裡的表情變化纖毫畢現，可見角色內心經歷的驚濤駭浪，跌宕起伏。

為了還原這部劇，她跟著劇組去川航的客艙模擬艙接受訓練，從儀容、舉止到服務，袁泉做了大量筆記。

後來，袁泉再乘同樣的機型時，會產生瞬間的恍惚：「感覺這是『我的地盤』，上飛機後就會下意識地去觀察操控面板、看餐車。」

袁泉在電影「中國機長」表情和肢體表演成就全片亮點。（取材自鳳凰網）

「中國醫生」裡，她是奮戰在抗疫前線、不顧個人安危守護國人的重症醫學科主任文婷。為了接近醫務工作者的狀態，她往往一穿上防護服就「捨不得」脫下來，最長的一次，她穿了8個小時卻不自知。她大部分時間都戴著口罩，僅用眼神和動作，就把一位醫生的堅定勇敢演繹得淋漓盡致。

憑藉著動人的演技，袁泉獲得第36屆大眾電影百花獎最佳女主角。45歲，她終於捧回人生中第一座「影后」獎杯，不算早，卻足夠穩打穩紮，實至名歸。

著名媒體人柏邦妮採訪過袁泉，曾說她：「有絕頂的才華，絕頂的敏感，也有絕頂的驕傲，這些東西糅合在一起。她每次出場，哪怕只有一個鏡頭，卻如此雋永難忘。她的柔弱和強韌，就像一株風中的蘆葦，隨時都會折斷，卻永遠不！」黃渤更毫不吝惜自己的欣賞，認為她是「這個時代最好的女演員之一」。

回歸到生活中，低調的她默默熱中公益，不事張揚，她領養了10個貧困地區的孩子，成為了11個孩子的媽媽。袁泉說，「我是一個挺慢的人，按照習慣和喜歡的節奏，一點一點往前走就好。」

（取材自鳳凰網）