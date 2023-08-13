封面故事／當芭比脫下高跟鞋那刻，既不否定過去 又迎向未來

維也納Huber & Kosak骨董店展示「芭比和肯尼」的歷年產品，一名女性正從樹窗外觀看這些待售的芭比娃娃和肯尼娃娃。（路透）

幾年前看完《淑女鳥》（Lady Bird）的我，如果知道導演葛莉塔．潔薇（Greta Gerwig）將來的某部電影主角會是芭比 ——這個被認為代表資本社會、消費主義與女性刻板印象的娃娃，我可能很難相信，甚至懷疑這電影的存在必要性。然而，看完《芭比》（Barbie）之後，我完全明白為何看似過時的芭比，反倒成為現代社會的啟示，更為導演的劇本所折服。

芭比娃娃在1950年代末誕生，是上世紀最受歡迎的玩偶之一，作為女孩們夢想成為的樣子，為其換裝、打扮讓芭比彷彿有著無限形象，乃成為一種文化象徵。但「夢想」可能是模仿，也成為對完美無止境的追求，芭比所傳達的女性樣貌和身形化作社會壓力，讓玩偶也備受批判。確實，芭比在許多人心目中已與新潮連結不上，甚至是進步主義者視角下壓抑女性的象徵。不過，《芭比》這部電影之所以巧妙，便是它勇於化用矛盾，在看似充滿粉紅泡泡的甜美世界，為我們奉上一幅現實的鏡像。

一名女子扮演「芭比娃娃」，參加在加州聖地牙哥舉行的國際動漫展。（Getty Images）

★肯尼 渴望芭比注意

生活在芭比樂園 （Barbie Land）中有無數個芭比，她們樣貌不同，也有各樣職業。有的芭比是總統，有的是作家、諾貝爾獎 得主或大法官，但相同的是，她們都過著幸福的日子，彷彿無重力般生存著，一切煩惱和醜陋都是「現實世界」（Real World）裡才有的。

這樣的日子彷彿沒有終點，直到一日「典型芭比」（Stereotypical Barbie）竟突然思考起死亡。她更發現自己的皮膚不如往日光滑，連天生適合穿高跟鞋的拱形腳踝都變成扁平貌。不只自己不對勁，連這世界都彷彿出了差錯。她得知原因可能出在她的主人，為了找出那女孩，芭比與肯尼（Ken）一同來到現實世界，找回芭比最完美的形象。

對，就連我在寫文時，也差點忘了肯尼。

芭比樂園中除了有許多芭比，還有許多「肯尼」們，但沒有人知道他們住哪裡——或該說是無人在意。肯尼渴望芭比的注意，也因芭比們的一顰一笑而牽動著情緒，但肯尼從未獲得芭比真正的關心，引用電影台詞——「都是芭比與肯尼，沒有『只有肯尼』」。

瑪格．蘿比在《芭比》中的一個場景。 「芭比粉紅」顏色已成為社交媒體和時尚界的焦點。 （美聯社）

★芭比 有生存危機？

父權或「男性凝視」（Male gaze）是芭比最可能被批評的地方，但電影選擇以諷刺手法直面處理，更成為社會病灶根源的診斷，戲謔有理，瘋狂也存在章法。不僅止於女性賦權，《芭比》更讓玩偶有了生存危機（Existential Crisis），這幾乎成為電影的重要核心。

芭比生來完美，之所以被生產，便是要讓人類從不美好的現實中短暫逃離。因此芭比不能真實，不能皺眉，不能哭泣，她時時刻刻都有著最緊繃的肌膚，以及絲毫找不出贅肉的腰線。偏偏闖入現實世界中的「典型芭比」，意識到自己存在的虛無，她的生存危機也將為她帶來一個又一個難解的問題。

「你可以是任何人！」（You can be anything!）這個響徹雲霄的芭比標語，昭示著玩偶的多樣性，但到了現今，這句話已無法回答那個無數人（尤其是千禧世代）或許都曾自問的問題——我是誰，為何會來到這世界？

電影讓芭比——這個看起來無憂無慮，有著夢幻生活的玩偶也產生生存危機，如果她只是誰的玩具，那麼她的結局是什麼？成為一個人類付出的代價偌大，但塑料製的心始終不會跳動，沒有情感的眼眸也流不出淚水，《芭比》所勾勒的旅程，不只是主角芭比嘗試解決問題，也是她尋找自我、發現自己的過程。電影為那個質疑自我存在的芭比，寫了溫柔也動人的結局。

在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的《芭比》電影首映前，一名女性身穿芭比粉色服裝，站在「Uber Pink」粉色車內擺姿勢。（歐新社）

★拍片 一路走來不順

《芭比》一路走來不順，從2009年便有了改編電影的傳聞，但始終無疾而終，連主角也換了又換，最終我們在2023年才盼來電影誕生，並由讓眾人意外的葛莉塔．潔薇執導，並與同為導演的伴侶諾亞．包姆巴赫（Noah Baumbach）共同編劇。

這或許這是芭比最適切的歸處，葛莉塔．潔薇在此片中展現之前作品相當少見的玩心，既然要拍喜劇便拋開包袱，但鮮豔多了會麻木，喧鬧久了也會不耐，因此導演不讓它只是齣單純喜劇，其背後所蘊含關於性別思考和自我探索皆是她過往擅長的議題。雜揉其中，使《芭比》既夢幻又真實，既不否定過去，又迎向未來。

★演員 演活自己角色

片中飾演「典型芭比」的主角瑪格．蘿比（Margot Robbie）相當符合角色形象，令人想不到還有哪位好萊塢女演員能完美詮釋此角。演出肯尼的萊恩．葛斯林（Ryan Gosling）同樣亮眼，與其說兩人在片中有何種化學作用，不如說他們都演活自己的角色，不讓天真的芭比顯得無知，也不讓一心追求父權的肯尼成為反派。

看芭比，終究是看回人身上。當芭比願意走出童話世界，接納喜怒哀樂，擁抱人之常情。在她脫下高跟鞋，讓腳掌貼平地面而不感到恐慌的那一刻，我想，她絕對是感受到了什麼作為人的魔法吧。

（本文原刊聯合新聞網「鳴人堂」）