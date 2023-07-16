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人物／李玟憂鬱症離世 粉絲震驚惋惜

記者張曼琳
歌手CoCo李玟因憂鬱症輕生離世，美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲表示深深惋惜。（美聯社）
歌手CoCo李玟因憂鬱症輕生離世，美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲表示深深惋惜。（美聯社）

國際知名華人女歌手CoCo李玟，5日由家人證實因憂鬱症輕生離世，享年48歲。全國精神疾病聯盟（NAMI）成員、美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲對此表示深深惋惜。彭一玲表示，儘管李玟帶給公眾的一直是富有才華、活力、充滿正能量的形象，但即便如此，在鏡頭背後李玟飽受多年憂鬱症的痛苦。彭一玲呼籲公眾試著理解身邊人，多去傾聽親友心聲。如果發現憂鬱症症狀，協助他們尋求專業幫助。

彭一玲表示，每當有明星名人因憂鬱症自殺的事發生後，很多人都會關注這一話題，但又會隨著時間而被慢慢淡忘。她認為，憂鬱症的「問題一直都在，要試著理解。李玟一定是經歷了人生中最黑暗的時刻。」

彭一玲表示，作為明星，李玟展示給公眾的形象和她幕後的生活是不同的。她相信，儘管李玟生前沒有在舞台上表露自己受到病痛折磨，但她的親友一定會在某種程度的情況下得知她的健康情況。李玟應該不會絕口不提自己的痛苦。彭一玲也指出，李玟此前的暴瘦以及在社交平台上的發言，現在回看也能看出一些蛛絲馬跡。

彭一玲的丈夫在41歲時因憂鬱症自殺離世。其獨生女兒在父親離世後也開始出現精神疾病症狀，甚至萌起了自殺的念頭。她說：「當時我就想帶著女兒，一起離開這個世界。」

「失眠、感到絕望和出現自殺念頭等等，都是憂鬱症的症狀，」彭一玲那時也被確診為憂鬱症和恐慌症。在女兒接受治療和康復的過程中，彭一玲不斷學習和瞭解更多關於精神健康的知識。她意識到在華裔社區中，因為對精神健康方面知識普及不足，「很多人一聽到精神病就很害怕，或者是很抗拒。」

她說：「病就是病了，身體生病和腦部生病是一樣的。」如果在關鍵時候，憂鬱症患者沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。她呼籲憂鬱症患者家屬千萬不要害怕詢問親人是否有自殺的念頭，「在面臨苦難時，不要放棄希望，」可撥打988防自殺熱線，或者撥打美國華裔精神健康聯盟(800)881-8502。電郵為[email protected]，尋求專業人士的幫助。

歌手CoCo李玟因憂鬱症輕生離世，美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲表示深深惋惜。（...
歌手CoCo李玟因憂鬱症輕生離世，美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲表示深深惋惜。（美聯社）
憂鬱症患者如在關鍵時刻，沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。（Getty Im...
憂鬱症患者如在關鍵時刻，沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。（Getty Images）

粉絲劉磊唏噓 籲患者別怕求助

全美山東同鄉會聯合總會會長、位於北加佛利蒙的先鋒汽車廠東主劉磊，也是輕度憂鬱症患者，5日在新聞中看到李玟因憂鬱症自殺去世時，感到十分震驚和唏噓。作為李玟的粉絲，他深感無論是在中國還是在美國，是明星還是普通人，都應該更深入瞭解憂鬱症症狀和正確的治療方式。

劉磊唏噓的原因之一是，李玟「儘管在美國環境中長大，但似乎並沒有按照美國主流的治療憂鬱症的方式去治療」。

劉磊表示，他曾經有過三年與輕度憂鬱抗爭的經歷，也表示中國人作為一個「剛過吃飽飯的民族」，通常自己本人和家人都意識不到憂鬱症狀。但很多華人移居美國後，甚至在美國出生的二代華裔，都有因適應不了環境變化或受到周邊人士的誤解，而患上憂鬱症。

他說：「以前自己不懂，家人也不懂，久而久之壓力排解不了就患病了。」

他透露，在症狀最嚴重的時候，「每晚都翻來覆去睡不著，感到不快樂，什麼事情都不想做。」在意識到患病後，他堅持參加教會活動和好朋友聊天、鍛鍊身體，「最重要的是吃醫生開的藥」繼而減輕憂鬱症狀，回歸了健康的正常生活。

劉磊說，很多的華人在接受治療時很害怕藥物依賴，對於激素類藥物更是避而遠之。他表示，憂鬱患者是沒有胃口吃飯的，會迅速消瘦。但在服用治療藥物後，胃口會變好，也因此會發胖。他猜測，可能李玟作為藝人，需要保持好身材，停了治療憂鬱症的藥，才釀成悲劇。

劉磊也想起在2003年同樣因為憂鬱症身亡的香港明星張國榮，感嘆20年後，悲劇再次發生，並以此呼籲華人，提高治療憂鬱症的意識，千萬不要因患上憂鬱病有羞恥感：「憂鬱症和其他任何疾病一樣，不是不治之症。只要得到應有的治療，就可以回到正常的生活。」

美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料照片）
美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料照片）

憂鬱症 李玟 華人

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