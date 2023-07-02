封面故事／埃及自助遊 掌握10大祕訣 一次就上手

胡夫等三座大小金字塔。(黃惠玲／攝影)

到神祕古國埃及一遊，是許多人一輩子的夢想，當然也包括我在內。而很多想去埃及的人，都被許多網路分享「很亂且不安全」、「語言文字不通」、「騙子多多」的不好經歷嚇到猶豫不前，包括自助遊經驗豐富的我們，也對這個國家有種莫名不安；之前曾要搭乘2020年3月的「挪威人郵輪 」實現中東埃及遊，結果被突如其來的新冠疫情完全打亂，疫情後決定無論如何要造訪埃及。

埃及遊究竟跟團好？還是自助好？跟團的最大好處是省心，壞處是在各景點常常會跟其他團在同個時間湧入。所以，如果你不想到神廟時人潮滿滿難取景，或是不想早起趕行程，或者不想搭乘尼羅河郵輪的話，自助遊會是最佳選擇，這些也是我們決定自助遊的主要原因，不過，自助遊就是要花時間做好事前功課，好在經過幾個月嘔心瀝血的研究與安排，這次的埃及四人行可說順利盡興。

整理了以下埃及遊十大祕訣，提供有意自助遊者參考。

埃及10天自助行(資料來源：黃惠玲)

1.先找出自己最想去的景點列表：

除了經典的埃及金字塔，以及不能錯過的各大神廟外，應該先從google、Trip advisor、小紅書 或許多個人部落客的埃及旅遊文，找出自己最想去的觀光 點，然後根據停留時間與體力負荷等考量去蕪存菁。

旅遊就是要花錢讓自己開心，在選擇景點務必要自己喜歡而不是光聽網路推薦，例如本人對熱氣球恐懼，不管其他人描述埃及盧克索熱氣球有多棒，一開始就把這項行程剔除在名單外；搭乘三天兩夜尼羅河郵輪也是大部分埃及遊的選項，不過，在了解郵輪行必須清晨4時出發趕景點後，也直接毫不猶豫放棄。如果實在不知道有哪些景點可以去，不妨參考坊間旅行團的行程，再做調整安排。

2.掌握埃及重要觀光城市的地理位置：

在挑出數十個想去的埃及景點後，要如何選出最有效率且最佳銜接景點的路線？這時建議立刻下載一份埃及簡易旅遊地圖，了解亞歷山大港、開羅、紅海赫爾格達(Hurghada)、盧克索(Luxor)、阿斯旺(Aswan)這幾個必去城市的地理位置，然後依照這些位置規畫造訪路線。

由於抵達開羅的國際班機最多，絕大部分的旅客從開羅入境，所以金字塔也順理成為我們首個造訪景點。由於到紅海潛水是我們四人團的終極夢想，而一般旅遊路線經常是開羅後直飛最南端的阿斯旺，在往北停靠盧克索、赫爾格達，再回到開羅，但考慮潛水後24小時才能搭機，我們改成開羅先到紅海，在往南盧克索、阿斯旺後回到開羅。

如果你不清楚這些地理位置，行程很有可能會浪費很多時間在交通往返。

導遊小虎(左)帶著我們四人完美遊完埃及。(黃惠玲／提供)

3.導遊、導遊、導遊：

因為很重要，所以說三遍。

埃及遊完不完美的關鍵就是導遊，好的導遊讓你旅遊開心、天天無憂，差的導遊讓你度日如年、毫無樂趣。埃及錯綜複雜的歷史，加上神蹟處處的城堡、廟宇，還有語言及文字天差地別，雖然英文也不是不行，但對母語是中文的我們來說「就是累」。所以從一開始決定到埃及自助遊時，就發誓要找到一位會說中文的當地導遊。

觀光是埃及的最重要產業，要找導遊不難，但身邊沒有親近朋友去過埃及，所能打聽的信息十分有限。一家華人經營的旅行社向我們中肯表示，華人導遊比較難找，尤其我們是小團，價格也會貴很多。不過，我們沒有放棄，不斷搜尋「小紅書」、「谷歌」、「旅遊俱樂部」之類的網路與社交媒體，挖出埃及中文導遊的資訊。

許多旅遊發文都存在「假體驗、真廣告」的問題，要如何篩選哪些是真的好的導遊，還真花費了一番功夫。最後從小紅書及網路找到五、六個埃及中文導遊的帳號，再逐一私訊相關行程的安排與費用。在此同時，我也透過一些旅遊俱樂部，找到近期曾造訪埃及的成員，詢問他們的安排及導遊推薦。

與這些導遊(包括中文、英文)洽談下來，發現有的導遊很用心幫你調整行程，也會給出比較合適的建議，但他們只是「居中安排」，最終還是得跟著當地的英文或中文旅行團進出。

有的導遊信息回覆速度超級慢，可能要等好幾天，甚至一個月才回應提問；還有導遊其實還不錯，但一定要綁住旅館，但他們往往無法清楚說明有關旅館住宿的正確資訊，只用「如果這家沒訂到，會給同級旅館」的模糊用語回答；還有就是獅子大開口，光開羅一天半就要價上千美元，經過濾，上述這些導遊都暫時放入了觀察名單。

在選出兩、三位感覺比較可靠的導遊後，將他們的名字仔細搜尋，了解他們顧客的反饋，不查還好，一查又發現名聲響亮的中文導遊，往往生意太好，所以報名他們的團其實完全都不是親自帶團。

中文流利會說會聽，回覆信息迅速，報價也在我們預期範圍，為了調整行程還通過幾次電話的埃及人小虎Akram，在這幾位導遊中出線，後來證明我們的選擇是對的。

小虎的中文水平，完全跟我們母語中文的人差不多。因為埃及所有陵墓、博物館都禁止導遊入內解說，所以在進入每個景點前，他會圖文並茂地詳細解說參觀重點；最讓人開心的是他沒有一些埃及導遊的「遲到通病」，每次行程與接送都非常準時。此外，所有講定的價格與行程，小虎都依照安排進行。

4.景點安排不要以門票價格高低篩選：

埃及景點的門票大部分落在5到20美元間，這次埃及行深刻體會「一分錢，一分貨」的硬道理。在選擇參訪陵墓的時候，帝王谷當然不容錯過，但其實一般門票僅包括三處陵墓可參觀，如果要去看其他陵墓，都要額外購票。因為我先生花了很多時間先閱讀了埃及古蹟介紹，在他的堅持下，我們另外花了150美元左右，加購了另外三處陵墓的門票，其中包括一般遊客都會選擇跳過的「皇后陵墓」中拉美西斯二世愛妻娜法爾塔莉(Nefertari)之墓。

娜法爾塔莉的陵墓並不在帝王谷，而是要開車15分鐘車到才能抵達。娜法爾塔莉的陵墓要價不菲，一人要付50多元美金，加上皇后陵墓的入場券，平均每人要另外花近70美元(今年6月1日埃及景點門票全面調漲，所以會更貴)，且參觀時間僅限10到15分鐘。

雖然帝王谷內拉美西斯三世及四世等陵墓已經很可觀，但進入娜法爾塔莉陵墓，才真的可以說「驚為天人」。陵墓內的壁畫不論顏色、圖案都非常完整，彷彿幾千年的時間沒有在她的陵墓內留下歲月痕跡，我們都一致認為這門票花得太值得了。

此外，要了解金字塔的建造與發展歷史，建議留一整天參觀紅色金字塔(Red Pyramid)、彎曲金字塔(Bend Pyramid)、胡夫金字塔(Pyraid of Khufu)，依序造訪這三處金字塔，就會知道金字塔何以必須完美43度仰角。

位於阿斯旺的阿布辛貝神廟十分壯觀，自助遊可與旅行團的人潮錯開，幾乎沒有遊客，拍照不必東躲西閃。(黃惠玲／攝影)

5.景點小費不要省：

網路的埃及旅遊避雷清單中，包括到處有騙子、治安欠佳、不要輕易跟陌生人搭話或眼神對看。事實上，埃及治安大致良好(至少好過芝加哥)，搶劫等暴力犯罪並不常見，倒是促銷紀念品、幫忙拍照的時常圍繞旅客打轉，依照導遊建議，直接採取「無視」就是最佳對策。

這裡要分享的是在阿布辛貝神廟、娜法爾塔莉陵墓等經典觀光點時，不要拒絕門口及墓內要幫你拍照的服務，在阿布辛貝神廟口，有穿著傳統服飾的守門人看著一把插在大門的「生命之鑰」，別猶豫就讓他幫你拍照，他們有各種拍攝創意角度，成果令人驚喜；娜法爾塔莉陵墓雖然表面規定不能拍照，但在墓內服務人員引導下「什麼都可以拍，還會介紹那個角落是最佳取景地」，甚至乾脆打開圍欄，直接讓你拍個夠。

是不是得有特殊關係才能享受這種待遇？完全不需要，重點就是給小費，基本上給個一、兩美元即可，我們四人團一般都會給這些服務人員三到四美元，對於大部分埃及人年薪只有3000到4000美元來說，對他們是很不錯的額外收入。

租用帶司機的箱型旅行車價格實惠。(黃惠玲／攝影)

6.陸上交通交給導遊安排：

沒去過埃及，不知道還真的有國家將「亂中有序」實現的如此徹底。剛下飛機坐上小虎安排接機的車子前往旅館時，差點沒被埃及高速公路的情況嚇昏，可以說沒有車子在按照車道行駛，中間還不時夾雜行人穿越(高速公路喔，不是街道)，然後車子四周還會突然冒出騾車。對了，還有路邊隨意停下來的小巴公車，整個道路情況「嘆為觀止」。

埃及除了開羅市中心的新開羅有紅綠燈外，金字塔附近的吉薩區，以及盧克索、紅海赫爾格達、阿斯旺等重點景區，紅綠燈像國寶動物一樣非常稀缺。埃及採取了大量鋪設減速帶(speed bump)的方式來控制車速及維護行人安全，然而這些減速帶並沒有塗上螢光漆或做標記，等於你在不熟悉路況下，很大機率會衝上減速帶而造成行車不適，甚至有車禍危險。

習慣租車自駕的朋友，在埃及還是把交通交給專業的駕駛，在埃及租用可以坐十人的商用廂型車價格合理，但卻大大減少了開車的精神負擔。

晚上從萬豪米娜屋酒店的房間陽台看金字塔，如夢似幻。(黃惠玲／攝影)

7.旅館選擇：

旅館住宿標準見仁見智，很難說哪種組合比較好。我們跟小虎的協議是他不包旅館、不管機票，還有所有門票以及餐費都由我們自行負擔。

由於我們四個團員都比較在意房間整潔與衛生，因此這次出遊全部選擇國際連鎖酒店住宿，包括吉薩金字塔旁的萬豪米娜屋(Marriott Mena House)、萬豪紅海海灘度假中心(Hurghada Marriott Beach Resort)、希爾頓盧克索度假中心(Hilton Luxor Resort & Spa)、阿斯旺蘇菲特老瀑布傳奇酒店(Sofitel Legend Old Cataract)、開羅尼羅河麗茲酒店(The Nile Ritz-Carlton)。

埃及的五星級酒店價格比起歐美相對實惠，如果有跟我們一樣在意旅館整潔，超級推薦以上住宿組合。其中阿斯旺老瀑布酒店價格的確較高，但實際入住後只能說「物超所值」，美到窒息。

吃過一次美味難忘的埃及烤雞排。(黃惠玲／攝影)

8.埃及食物：

不吃羊肉、牛肉的我，行前一直很擔心埃及食物恐怕會讓我食不知味，因此還不遠千里扛去了泡麵、榨菜、餅乾，殊不知其實埃及的食物以燒烤為主，還滿可以的。基本上我們每天都在酒店吃早餐，然後再出門，中餐與晚餐大部分都委託小虎帶我們去吃當地料理。

阿斯旺的燉牛尾，讓我們連續光顧兩天。(黃惠玲／攝影)

還記得去玩金字塔後，一行人飢腸轆轆，小虎帶我們到面對獅身人面的一家餐館二樓吃「烤雞肉、羊肉飯」。我叫了雞排飯好吃極了，外焦裡嫩，調味也佳，至今念念不忘。導遊還介紹我們喝一種「薄荷檸檬汁」，非常好喝，我們一人連喝兩杯十分過癮。

在阿斯旺的時候，導遊帶我們去他常去的「燉牛尾」餐館，也是讓大家大飽口福。好吃到第二天，小虎想帶我們去品嚐別的食物，大家都一致投票回去那家在阿斯旺火車站附近的牛尾餐館吃晚飯。

最後一天回到開羅後，還去了一家蘭州餐館，口味也還不錯，總結就是埃及食物意外可口，不用扛太多泡麵去。

9.換匯美金好還是埃及鎊好？

因為導遊以及一些商店都要求收美元現金，所以我們身上都帶了好幾千元到開羅，一下機就在機場換了兩、三百美元的埃及鎊備用。不過機場換埃及鎊時最小幣值為200埃及鎊，後來發現其實應該要求給一些五元、十元的埃及鎊，因為之後在許多地方上廁所都要收費，如果沒有零鈔比較麻煩。此外，準備一大包1元美鈔(大概100美元)也很實用，包括在景點拍照的小費，酒店搬行李、整理房間的小費，直接支付小額美元都暢通無阻。

如果機場換的埃及鎊不夠用也不用擔心，一般埃及國際連鎖旅館內都有放置「外幣換匯」的ATM，不用任何護照或證件，直接將美鈔放進機器，就可以換到埃及鎊。我特別看了一下匯率，並沒有比較差。

埃及氣溫高，遮陽帽和太陽眼鏡必備，帽子要有綁帶，免得被吹走。(黃惠玲／攝影)

10.埃及行必備物品：

埃及氣溫高，絕大多數都要穿夏日衣物。埃及民風比較保守，準備一般長褲、長裙及不要太暴露的上衣較佳。當地早晚溫差大，記得要帶一件薄外套。遮陽帽、圍巾也是必備，埃及時不時就「風吹沙」，帽子如果沒有綁帶，很容易就被吹走消失在一片黃沙之中。這時圍巾就很好用，否則變成披頭散髮的瘋子也就兩分鐘的事。

另外，埃及空氣乾燥，喉嚨很容易乾癢，出門務必隨身帶著瓶裝水，也帶著潤喉糖備用；埃及衛生環境普遍比較原始，腸胃水土不服的情形常見，帶上止痛藥、正露丸也是必須的。