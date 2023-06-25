生活／戴爾搬家 鹿兒最後盛宴

Apple Pig聞著戴爾先生手上的東西，好像在問他：我的蘋果呢？

鄰居戴爾先生(Mr. Dyer)搬家了。一輩子居住在紐約長島 的他，在母親過世後，決定遠離這個他「又愛又恨」的城市，遷往維吉尼亞州。臨走前，他最牽掛與放心不下的，是社區附近的那幾隻鹿兒。

不論晨昏，戴爾先生都不忘餵食，人鹿之間有著深厚情誼。

70歲的戴爾先生，年輕時因工作關係待過曼哈頓、法拉盛和長島，即使已經退休 ，依然十分關心時事。他經常搖著頭說，紐約改變太多了，已經不是他記憶中的紐約。

住在長島的戴爾先生多年來照顧住家附近的幾隻鹿。

我們一向認為華人比美國人更懂遵行孝道，但是在戴爾先生身上這項東方人的美德卻充分展露無遺；他說，母親扶養他們兄弟長大，輪到他照顧她了。為了照顧90歲的失智母親，他提早在62歲退休；獨居的他凡事親力親為，直到去年底母親以98歲高齡辭世為止。

草坪擺糧 天天來報到

除了孝順之外，戴爾先生對住家附近的小動物也照顧有加。多年來他每天都會在旁邊草坪上放著在好市多買來的鳥食，上面鋪上切片的蘋果 和紅蘿蔔，風雨無阻。每每鹿兒們來吃了蘋果、紅蘿蔔和鳥食後，兔子、松鼠和鳥兒便群集撿食草地上剩餘的種子。戴爾先生總是開心地說，太好了，大家都有得吃，不會餓肚子了。

鹿有領域觀念，這幾隻固定在戴爾先生家旁活動。

受戴爾先生照顧多年的鹿兒中，有幾隻與他情感特別深厚。其中一隻他稱之為「Mother Boss」，他從牠的媽媽開始餵食，到牠出生，後來牠當上媽媽生下幾隻鹿寶寶，到現在小鹿長大離去；Mother Boss還是幾乎每天都來報到。在聽到戴爾先生的拍掌聲後，牠總是慢悠悠地從對街踱步而來，好像是這裡的「鹿老大」，所以被戴爾先生取名為Mother Boss。

Mother Boss往門內探頭，還用鼻子輕撞玻璃門，提醒戴爾先生別忘了餵牠們。

牠總是急 吃飯衝第一

Mother Boss的寶寶中，有一隻被叫做「Apple Pig」。牠總是急吼吼地奔來，等不及戴爾先生放好食物，便將嘴探向盒內要開始吃蘋果；每次大部分的蘋果總是落入牠的腹中，Mother Boss都讓鹿寶寶們先吃，最後才輪到自己。

他晚回家 鹿守在門口

戴爾先生曾提過幾件難忘的趣事，有一次他回到家，發現Mother Boss和牠的兩隻鹿寶寶，已站在他家門口台階上等著他了；Apple Pig還嗅了嗅他手中拿的水和手機，好像在問他：「我的蘋果呢？」

等不到戴爾先生的食物，鹿兒直接到門口等。

另外有一次他值晚班，剛進家門沒多久，聽到樓下玻璃門有輕輕的撞擊聲，一看原來是Mother Boss正探頭往裡看，並用鼻子輕撞玻璃門，好像在提醒戴爾先生：「別忘了我們的晚餐。」

Apple Pig個性急躁，總是等不及戴爾先生放好食物。

搬家當天，戴爾先生特地在草地上放了一大袋鳥食和數倍於平日的蘋果和紅蘿蔔，彷彿是一場「最後的盛宴」。

戴爾先生曾留話給新的屋主，希望他們也能繼續照顧這幾隻鹿兒；但問他會不會再回來看牠們，他笑著說：「不會，牠們很聰明，一定會好好地活著。」