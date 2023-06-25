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星座／6月25日至7月1日 金牛座多姿多彩 摩羯座鬥志高昂

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際交往上小心會吃虧哦。有時憑直覺發表的言論會在無意中得罪他人，所以在沒有看清楚事態發展的情況下，建議你還是少發言為妙。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：蘋果

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★★本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物欲也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

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