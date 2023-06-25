娛樂／截肢舞者撼人心 獲英達人秀最高榮譽

莫塔表演截圖。（取材自英國達人秀臉書）

27歲的南非 殘疾舞者莫塔（Musa Motha）早前登上英國達人秀（Britain's Got Talent），帶來振奮人心的表演，全場觀眾全體自主起立喝采，四位評審對精湛表現震驚不已、感動得眼眶泛淚，更破天荒地集體按下「黃金按鈕」（Golden Buzzer），表示對表演者的最高讚賞。雖然在最終總決賽莫塔輸給喜劇演員韋恩（Viggo Venn）未能抱回冠軍，但精采表演已讓他知名度大開。

來自南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的莫塔是一名專業舞者，現居英國倫敦。莫塔5月底以DJ頑皮男孩（Naughty Boy）與流行天后碧昂絲（Beyonce）共同創作的「逃避便一無所有」（Runnin' (Lose It All）一曲編舞，透過流暢的肢體動作感動現場觀眾與評審，同時也觸動透過電視轉播或社群媒體串流平台觀看莫塔表演的各地觀眾。

莫塔表演前接受評審訪問，「毒舌評審」賽門柯威爾（Simon Cowell）問他，「為了這場選秀準備了多久？」莫塔回答：「我認為是持續不斷的。」他接著說：「我一直想像自己站在（英國達人秀）舞台上，而此刻正在發生。」

重摔開場 喻罹癌截肢挫折

表演開始後，莫塔先退場再出場，卻馬上在舞台上重摔一跤，趴跌在地；這一摔，嚇壞全場觀眾與評審。幸好，這不是真的跌倒，而是他精湛演技的一部分。只見莫塔很快掙扎起身，卻又左搖右晃看似站不穩、搖搖欲墜；莫塔透過扭動的身軀，闡述他年少時期的人生經歷、身心挫折與掙扎。

莫塔年少時經常練習足下功夫，他曾經夢想成為一名足球運動員。然而，命運弄人，莫塔11歲時確診罹患癌症「骨肉瘤」（osteosarcoma）。骨肉瘤是兒童最常見的惡性骨癌，骨肉瘤引起的持續性疼痛常被家長誤以為是生長痛而忽略，進而錯失黃金治療時機。骨肉瘤屬於骨癌的一種，是從骨骼長出的惡性腫瘤；骨肉瘤會出現在骨骼的任何部位，並侵犯鄰近的組織及器官，也可能會轉移至其他臟器。骨肉瘤的治療除了根除性的外科切除手術 ，也可透過密集的化學治療和新式的輔助化療，愈早期診斷、治療，避免截肢的機率愈高。

莫塔當初為了保全性命，選擇截肢左腿，這場手術也讓他的職業足球夢想宣告破滅。儘管年紀輕輕就遭逢人生劇變，但莫塔後來發現自己對音樂和舞蹈的喜愛與熱忱，並於2010年開始學習街舞。莫塔花費比別人更多的時間與精力練習，探索如何運用兩支枴杖和一隻腳靈活移動，並做出流暢的肢體律動和變化。

莫塔表演前表示，「左腿截肢以後，我愛上了音樂。我的朋友當時正在跳舞，我便請他們教我跳舞。之後我到了英國、倫敦，我現在身處我喜歡的國家英格蘭，這正是我實際對外接觸許多人，並鼓勵更多人的絕佳契機。」

莫塔曾拍攝時尚雜誌。（取材自Instagram）

2018年，莫塔加入南非約翰尼斯堡的現代舞 團「Vuyani舞蹈劇場」（Vuyani Dance Theatre），成為一名專業舞者，練習現代舞、非洲各國融合舞（afro-fusion）、踢踏舞和芭蕾舞，並獲得多項舞蹈比賽的殊榮，如今還在「英國達人秀」寫下歷史新扉頁。

多風格舞步 突破「不可能」

莫塔之後的純熟舞技隨著音樂的旋律變化而充滿力量和朝氣，一掃先前沮喪的抑鬱氣氛，取而代之結合現代舞、芭蕾、踢踏舞以及街舞的各式舞蹈。表演完畢，莫塔再次退回幕幔後方的後台。後台兩位主持人讚賞莫塔的表現，頻頻以「轟動四座」形容他的演出。

此刻，多位評審已經眼眶泛淚，布魯諾托尼奧利（Bruno Tonioli）強忍在眼眶打轉的淚水，賽門柯威爾目瞪口呆，久久不能自已；後台的兩位主持人則敦促情緒同樣激動的莫塔重回舞台中央，接受全場觀眾的喝采與掌聲。

現場觀眾除了高聲歡呼，並用如雷且不間斷的掌聲為他喝采，更不斷呼喊著「黃金按鈕」，藉此表達對莫塔的肯定與支持。根據「英國達人秀」的節目規則，獲得評審按下「黃金按鈕」的表演者可以跳過訓練（bootcamp）階段，直接取得比賽資格。

多位評審看似都想有點想按下「黃金按鈕」，卻又擔心違反規則。最終，柯威爾決定帶頭違規，並邀請所有評審共同按下「黃金按鈕」，讓莫塔成為本季第八位獲得晉級的參賽者，同時也是「英國達人秀」開播以來，第一位讓四位評審一起按下「黃金按鈕」的表演者。

黃金按鈕按下後，閃亮的金色紙片從天而降，莫塔感動落淚，隨後背對觀眾跪倒在地，掩面而泣。四位評審衝上台，女星亞曼達荷頓（Amanda Holden）稱讚莫塔是「真正的藝術家，名副其實」；賽門柯威爾則要莫塔起身並給他鼓勵地擁抱，接著說，這是他「做這個節目以來，見過最驚人的場景」。

四位評審同時按下黃金按鈕。（取材自英國達人秀臉書） 莫塔獲得四位評審同時按下黃金按鈕，金色紙花從天而降，他感動的掩面而泣。（臉書影片截圖）

布魯諾托尼奧利則要莫塔轉身看向觀眾，並指著全場站立鼓掌許久的觀眾說，「這一切全是因為你！不是因為我們，是你，向觀眾鞠躬致意吧！」

賽門柯威爾待眾人情緒稍為緩和後說道，「這一輩子，從來沒有看過這麼熱烈的反應，感謝你。」

莫塔接過麥克風，努力壓抑自身激動情緒，靦腆地說道：「我真的相信且我就是能將『不可能』（impossible）拆成兩部分的真實寫照，我『做得到』（possible），感謝大家。」

莫塔在總決賽中，於黑衣人舞團簇擁下，再度展現精湛舞技，但觀眾此次的迴響並不如他參加選秀時熱烈。

總決賽 喜劇演員奪冠

反觀來自挪威、現居英國的喜劇演員韋恩結合舞蹈、變裝、DJ和揶揄模仿評審的表演，不僅逗得現場觀眾與評審笑開懷，就連兩位後台主持人也都主動加入他的舞群。

滿堂歡樂氣氛讓韋恩拿下本屆英國達人秀冠軍，韋恩賽前在倫敦喜劇圈早已家喻戶曉；他超鬧的單口相聲喜劇結合舞蹈風格，光是TikTok粉絲就超過30萬人，部分影片瀏量超過數百萬次。