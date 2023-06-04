洛克菲勒寫給兒子的38封信。

約翰．洛克菲勒（1839-1937），美國第一位億萬富翁的賺錢智慧，借巨人思想之光照耀你財富之路。一個偉大的家族。《洛克菲勒寫給兒子的38封信》，真實記錄了洛克菲勒創造財富神話的種種業績。從書中人們不僅僅可以看到洛克菲勒優良的品德、卓越的經商才能，還可窺見一代巨富創造財富的謀略與秘密。

38封信是寫哪些內容呢？

第1封：認識你自己──命運由我們的行動決定，而不是由我們的出身決定。

第2封：運氣靠自己策劃──每個人都是他自己命運的設計者和建築師。

第3封：天堂與地獄比鄰──如果你視工作為一種樂趣，人生就是天堂；如果你視工作為一種義務，人生就是地獄。

第4封：想做的事，馬上去做──機會就是靠機會得來的。

第5封：要有競爭的決心──我從來沒有想到輸，即使是輸了，也應該光明磊落的輸！

第6封：借錢是為了創造好運──人生就是不斷抵押的過程，為前途我們抵押青春，為幸福我們抵押一生。

第7封：最可怕的是精神破產 ──只要不變成習慣，失敗是件好事。

第8封：只有放棄，才會失敗──除非你放棄，否則你就不會被打垮。

第9封：信念擁有不可思議的力量──信念的大小，決定成就的大小。

第10封：利益是光會照出人性的弱點──在謀利的遊戲中，今天的朋友也會變成明天的敵人。

第11封：貪心大有必要──讓每一個念頭，都服從於利益動機。

第12封：地獄裡住滿了好人──事實上，我不喜歡錢，我喜歡的是賺錢。

第13封：天下沒有白吃的午餐──你否定了他的尊嚴，你就搶走了他的命運。

第14封：一個傻傻的聰明人──沒有不幸經歷的人，反而是一種不幸。

第15封：財富是勤奮的副產品──我們的財富，是對我們勤奮的嘉獎。

第16封：藉口會把成功擋在門外──藉口往往是失敗者的最後一根稻草。

第17封：每個人手中都握有成功的種子──我就是我自己最大的資本！

第18封：我沒有權利當窮人──我應該是富翁，我沒有權利當窮人。

第19封：目標就是要做第一──財富與目標成正比。

第20封：好奇才能發現機會，冒險才能利用機會──人生沒有維持現狀這回事，不進則退。

第21封：侮辱是一種動力──侮辱是測量一個人能力的尺規。

第22封：用實力讓對手恐懼──越是認為自己行，你就會變得越高明。

第23封：合作是共同獲利、創造雙贏的策略──要想讓別人怎麼待你，你就要怎麼待別人。

第24封：不甘示弱才會贏──我們思想的大小，決定我們成就的大小。

第25封：讓每一分錢都帶來效益──沒有想好最後一步，就永遠不要邁出第一步。

第26封：忍耐就是策略──衝動在任何時候，都是我們最大的敵人。

第27封：幸運之神會眷顧勇敢的人──機運就在你的選擇之中。

第28封：只要相信這事能做成，就能找出解決之道──要找出完美想法的最佳途徑，就是要擁有許多想法。

第29封：結束是另一個開始──結束是一段路程的終點，也是另一個新夢想的起點。

第30封：不要讓小人扯你的後腿──明智的人絕不會為命運坐下來哭泣。

第31封：做一個目的主義者──目的是我領導的依據，目的就是一切。

第32封：沒有責難、拒絕藉口──自己越強大，別人的影響力就會越小。

第33封：善用每一個人的智慧──不以自己的好惡為選拔人才的標準。

第34封：永遠要做策略性的思考──單純操弄手段的計畫者，只配給策略性的思考者提鞋。

第35封：將部屬放在第一位──給予人們應得的尊重，他們就能徹底發揮潛能。

第36封：財富是一種責任──只有傻瓜才會因為有錢而自命不凡。

第37封：讓你的心靈更加豐盈──讓我們學會既聰明又謙遜，既謙遜又聰明。

第38封：人人都能成為大人物──我們要做世上的鹽，完全獻身給世人。

洛克菲勒出身貧寒，卻野心勃勃，成為世界上最富有的人是他兒時的夢想；而受基督教浸禮會教義的影響和薰陶，洛克菲勒自幼養成了節儉、勤奮、誠實以及中產階級的其他優良品德，這些品德連同他卓越的經商才能野心，幫助他建立了他龐大的商業帝國——標準石油 公司。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉100-102)