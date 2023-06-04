旅遊／探訪格陵蘭 遨遊海上17天

加拿大的悉尼（Sydney）港邊三層樓高的小提琴，省裏第三大城的藝術氣息濃厚。(圖片由作者提供)

2022年8月中旬，我們兩老由紐約市布魯克林（Brooklyn）的郵輪 碼頭上船，做海上17天16夜之旅。

此行的主要目的地是格陵蘭 的首都努克（Nuuk）。在此，我們將參加一個上岸遠足團去看野生動物。郵輪去時會停靠加拿大 的哈利法克斯（Halifax）、悉尼（Sydney），並穿過紐芬蘭島與美洲大陸拉布拉多之間的狹窄海峽，在格陵蘭將訪問三個地方。除首都外，有納諾塔里克（Nanortalic）與卡科爾托克（Qaqortoq）。回程時會停靠加拿大紐芬蘭省的聖約翰斯（St Jones）。

此行停靠的港口不多，僅六個，有十夜都是全海上生活（Sea Day），所以，旅途也要以船上生活為重。我們還未上船，就事前預訂船上餐館的兩人雅座，每晚都訂位。如果是海上日，就訂下午5點半；如果是上岸日（Port Day），就訂晚一點。餐館的食物，除了精緻一些，量也有控制，否則天天吃自助餐，恐怕體重會失控。

格陵蘭地處北極寒冷之地，這條航線，一年就是盛夏這一時段能航行，太早太晚都不行。我的郵輪公司是第一次走這條航路。2017年5月時，我們曾自駕車遊覽加拿大的紐芬蘭島，在外海就看到許多格陵蘭漂來的冰山。這次可以到冰山的源頭看個究竟。

天黑太短 沒看到極光

進了北極圈，極光的天文現象就無所不在。可是要看得到極光，必須晴空萬里，沒有雲層阻擋；而且天要夠黑。北極地區，夏天進入永晝，晚上只有兩小時，天黑的時間很短。要滿足這兩個條件不易，我們沒看到極光。

加拿大的哈利法克斯（Halifax）港邊的藝術作品，背景是我們乘坐的郵輪。(圖片由作者提供)

郵輪離開美國的東海岸，第一站就是加拿大東北部新思科設省（Nova Scotia）的省會和第一大城--哈利法克斯。哈港很深，為世界第二大的不凍港。美國移民象徵的紐約愛麗絲島（Ellis Island），有自由女神像矗立。在加拿大，哈利法克斯就是等同於美國的紐約市。港邊的第21號碼頭（Pier 21）就等於愛麗絲島。它曾是早年入加拿大移民的集散地，據説每五個加拿大人的祖先，就有一個是從第21號碼頭上岸的。這個碼頭，現在變成博物館，讓人參觀。

郵輪停靠的第二站是加拿大東北部新思科設省的悉尼，是第三大城。在碼頭上，我們看到一個大型、有三層樓高的小提琴藝術品，展示此地的藝術氣息。離開悉尼之後，郵輪就開往格陵蘭，在海上要走兩天。

郵輪的客艙的是從第四樓到15樓，第四樓就是海平面。船分前（forward）、後（aft）、左（port）、右（starboard）四個方位。船的第七樓中央（midship）有一個很大的活動中心，其主體鑿穿三層甲板（七、六、五），有酒吧、商店、客服中心、餐館、大劇院等。第七樓還有數個小型劇院、賭場、俱樂部等公共設施。

船中央的活動中心，鑿穿三層甲板。(圖片由作者提供)

第七樓除了公共設施外，出去有陽台走道，旁有座椅可以觀海，也可以步行到九樓的船頭、尾等地。如果當天不下船，我們在船上繞著船邊幾圈也可以走出足量的運動。

船上每天都發節目單，節目滿滿。早上有查經班、Zumba、早場電影等。下午有排舞、小型表演、目的地專題演説、遊戲等。晚上則有兩場大劇院表演、各種小型表演、卡拉OK等。晚上11點，18樓還有深夜舞會。遊戲可以猜歌者、歌名。譬如有專門討論六〇年代的搖滾樂、也有專注於披頭歌曲的。有一個遊戲猜「一曲歌王」，很有意思。有許多作者的成名曲紅得發紫，可是江郎才盡，再無新歌問世。2012年的韓國朴載相（PSY）的樂曲《江南風格》（Gangnam Style）便是一例，當年此人紅遍半邊天，然後突然消失不見。另一個例子是1996年的馬卡麗娜（Macarena）。

郵輪在格陵蘭的納諾塔里克無法靠岸，靠船上的救生艇來載運乘客上岸，海邊有冰山。(圖片由作者提供)

2000人「大城」 納諾塔里克

在海上兩天，穿過狹窄的拉布拉多海峽，眼看就要到達格陵蘭的努克，船長突然宣布海象不佳，為了安全，努克之行取消。大郵輪立刻原地抛錨休息一天，再駛往格陵蘭的第二站，納諾塔里克。這個壞消息對我們打擊很大，因為努克是我們此行的主要目的地，我們事先預約的遠足活動也隨之取消。

納諾塔里克是個小漁村，人口雖不到2000人，仍是格陵蘭第十名的大城。我們船大，光乘客就3000人，超過全村總人口，人家港小，無法停靠。船上放下兩條救生艇，乘客由郵輪的四樓處上下小艇上岸。我們離開紐約市時是八、九十度華氏的盛夏，一路往北，到了格陵蘭，溫度剩下四、五十度。

格陵蘭的第四大城卡科爾托克魚市場，賣鯨魚肉與皮下脂肪。(圖片由作者提供)

格陵蘭本來是冰雪覆蓋之地，近年來，由於地球暖化，冰雪覆蓋減少，許多礦產暴露出來。納諾塔里克據說正在挖掘金礦。我們下船後，走到市中心的一個古老教堂參觀一下，就回到船上。我們注意到這裡的屋頂坡度都很大，因為冬天雪厚，不過這麼陡的屋頂，修理起來就危險多了。

兩天後，我們訪問格陵蘭的第四大城卡科爾托克，居民有3000人，和我們郵輪乘客人數相當。這個城大一點，據說從市中心有五個步道，沿途可以看到不少美景。我們看到魚市場裡，漁民搬上岸切成塊的小鳁鲸（Minke Whale）魚肉，和魚皮、魚脂肪，鯨魚脂肪是製造蠟燭的好材料。鯨魚肉則看、吃起來都像牛肉。

聖約翰斯的地質博物館（Johnson Geo Center）。(圖片由作者提供)

鯨魚現蹤 秀吐氣之姿

根據司馬遷的《史記‧秦始皇本記》記載，「秦始皇陵地宫内以人魚膏為燭，度不滅者久之。」人魚膏可能來自鯨魚的皮下脂肪，因為人魚這種動物自古難覓。

在格陵蘭停靠的兩處漁港，8月了，海邊還漂著冰山。不過，我們沒見到在海裡游的鯨魚。

離開格陵蘭後，郵輪就駛向歸途，我們終於看到鯨魚了。通常的鯨魚圖像，以其尾巴入水之姿為主，可是這個景象的時間太短，無法抓住。我們看到的是鯨魚吐氣之姿，海面上有一條氣柱。吐氣的時間較久，可以拍入鏡頭。

郵輪途中僅停靠加拿大的聖約翰斯城。此城是紐芬蘭省的省會，也是該省的第一大城。聖約翰斯城的觀光景點，呈一字排開。由東而西依次是信號山（Signal Hill）、地質博物館（Johnson Geo Center），和房間博物館（The Rooms）。因為我們2017年來過聖約翰斯，所以這次只看地質博物館。

紐芬蘭省最引以為傲的就是對人類地質學的貢獻。45億年前，地球剛出生，只有一片陸地，後來才分出現代的七大洲（歐、亞、非、北美、南美、澳、南極）。這一學說，得證據於紐芬蘭，因為歐洲和非洲的地理特徵，在紐芬蘭一地都找得到，證明以前他們是在一起的。這是地質中心展出的重點。

離開聖約翰斯以前，我們去市中心老區的一家餐館點紐芬蘭的名菜鱈魚舌（Cod Tongue）重溫舊夢，可惜這次沒有記憶中的好吃。

兩日後的早晨，郵輪回到紐約市，船上所有人在早上8點以前必須離開客艙，9點以前必須下船。因為當天下午，有新乘客將上船，展開下一個旅程。我們結束了17天的郵輪之旅，又回到要自己洗菜、燒飯的日常生活。 格陵蘭附近的海面，一點鐘方向，有兩根氣柱，代表有兩隻鯨魚在海裡。(圖片由作者提供)

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