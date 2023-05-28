教育／家庭托兒中心 新手爸媽創業新選擇

華策會為有意成為家庭托兒的人士提供15小時的健康與安全課與7小時心肺復甦急救中文培訓。（李燁提供）

養孩子有多貴？根據聯邦勞工部(DOL)的最新數據，2022年紐約市 平均每家的托育費用逾2萬元，位列全國最昂貴的地區之一，已超過州立大學的學費，部分全職父母即使兼職補貼，面對高昂托兒費用，也備感壓力，尤其華人聚集地匱乏托育服務，讓不少新手父母陷入兩難。

紐約州 州長霍楚(Kathy Hochul)撥款7000萬元改善這一問題，華人策劃協會(華策會)早教部門指，協會推廣的家庭托兒項目，幫助有需要的家庭尋找托育服務，也鼓勵有育兒經驗的民眾開辦家庭托兒，入門低、前期投資小，適合新手父母創業，同時為社區提供可負擔托育中心。

家庭托兒入門低，適合新手父母創業。（李倩提供）

★托育費高 上班族吃不消

居住在森林小丘的楊女士，育有一名一歲大的兒子，因她與丈夫都要上班，孩子兩歲前都由她的父母照看，隨著兒子長大，夫妻二人把孩子送到距離家車程15分鐘的日托中心照護，每周花費逾400元，每月超過1600元，「這是友情價」。

楊女士說，她與丈夫都有正職，自己平日還會兼職貼補家用，隨著物價不斷上漲加上這筆額外的托育費用，夫妻兩人的收入只能勉強維持日常開支；面對丈夫整日勸她辭職在家帶娃，她也只能咬牙堅持，希望等到孩子三歲申請免費照護，「每天下班第一件事就是接小孩」。

另一位育有一個五歲與兩歲兒子的許女士居住在皇后區貝賽，她正在攻讀研究生專業，沒有正職，根本無法支付日托中心每月1800元左右的花費，她曾嘗試自己申請政府補貼，但被退回；幸運的是，她隨後在華策會工作人員的協助下，申到補貼，才讓她有時間繼續完成學業。

成為政府註冊家庭托兒人員門檻不高，前期投入小，還可抵稅，適合新移民。（李燁提供）

★家庭托兒中心 時間靈活

美國的公校為5歲到18歲的未成年人提供免費的教育 ，前任市長白思豪(Bill de Blasio)創建的「全民早教」(3-K for All)，為部分工薪家庭減輕育兒的負擔；但對於在紐約市的全職家長，如何養育三歲以下的嬰幼兒成為一件難題。

據統計，紐約州托兒類型分為家庭托兒(Family Day Care)、集體家庭托兒(Group Family Day Care)、學齡托兒(School-Age Child Care)與日托中心(Day Care Center)，其中前三種牌照由紐約州兒童與家庭服務中心委託紐約市衛生局簽發，而日托中心直接由市衛生局簽發。

華策會早期教育與健康服務(Early Childhood Learning and Wellness)部門下的幼兒照顧資源與轉介服務(Child Care Resource & Referrals)協調員李燁表示，幼兒的年齡越小托兒費用越高，紐約政府會根據低收入家庭的收入，為幼兒提供相關的托育補助。

根據政府最新數據，李燁表示，商業日托中心對一歲半以下的幼兒每周平均收費406元，一歲到兩歲的幼兒平均收費370元，三歲到五歲幼兒平均收費325元。

相較之下，李燁說，家庭托兒中心價格較低，其中兩歲以下每周平均收費325元，兩歲到三歲每周平均收費300元，三歲到五歲每周平均收費275元，6歲到12歲每周平均收費250元。

華策會幼兒照顧資源與轉介服務經理吳霄表示，家庭托兒中心已在社群網路與傳統媒體上推廣多時，但收效甚微，尤其在華社了解這一服務的家庭更少；她表示，相較商業托兒中心，家庭托兒中心距離孩子的家更近，時間也更靈活，為幼兒提供熟悉的家居環境的托兒場地。

華策會為有意成為家庭托兒的人士提供15小時的健康與安全課與7小時心肺復甦急救中文培訓。（李燁提供）

★場地安全 必須符合規定

華策會早期教育與健康服務部門下的家庭托兒聯繫網主管(Family Childcare Network)陳Jessica表示，家庭托兒中心不等同保母在家帶孩子，業者要通過衛生與安全課程，且申請的托兒場地要符合政府與相關部門的要求。

根據紐約州的法律規定，托兒中心必須有兩個通往街道的出口，房屋類型不同，對出口定義也不同；以允許從事商業活動的公寓樓為例，若申請者居住在四樓或以下，窗外的防火梯可作為一個出口。若住在四樓以上，兩個安全出口必須是大樓內的兩個樓梯，且在任何情況下電梯不能作為出口。

吳霄表示，華策會早期教育與健康服務部門協助有意成為家庭托兒的業者提交申請，並提供15小時健康與安全課與7小時的急救課程中文培訓以及後續服務；對於日後經營中可能出現的意外，她提醒托兒業者購買所需的保險，以規避風險。

李燁表示，沒有執照的托兒場所存在安全隱患，近年來頻傳嬰幼兒猝死的新聞，若通過正規渠道申請家庭托兒中心，業者需了解相關資訊，避免這些悲劇的發生。

熱愛幼教的李倩表示，她每日會向家長更新孩子的照片與視頻，為幼兒提供良好的三餐飲食，還會教授孩子中文課與簡單的文字。（李倩提供）

★門檻不高 前期投入較小

家庭托兒中心業者李倩表示，2018年育有一名兩歲孩子的她，選擇以媽媽的心態開一家家庭日托中心，她在華策會的協助下，成功申請牌照，在皇后區貝賽為12名兩歲到三歲的孩子提供照護服務，開辦不久，就已滿員，「現在有很長的等待名單(Waiting List)」。

熱愛幼教的李倩表示，她每日會向家長更新孩子的照片與視頻，為幼兒提供良好的三餐飲食，還會教授孩子中文課與簡單的文字，這份新事業不僅讓她能兼顧照顧自己的孩子，還有大房子住，且能夠支付所有開銷。

李燁表示，成為政府註冊家庭托兒人員門檻不高，前期投入小，還可抵稅，適合新移民，最低要求申請者需至少有兩年照顧六歲以下孩子的經驗，或有一年照顧六歲以下小孩的經驗外加參加六個小時早期幼兒發展訓練課程，「照顧自己的孩子也算」。

吳霄表示，不少家長為照顧小齡孩子放棄自己原本的工作，但若成為政府註冊的家庭托兒人員，不僅能照顧自己的孩子，還能獲得一份收入；她提醒，自家的幼兒也要計算到家庭托兒中心的限定人數內，一經超員被政府發現，恐面臨吊銷牌照與罰款，得不償失。

★選擇日托中心 專家支招

從事多年幼兒教育的吳霄表示，家庭日托中心接收6周到12歲的孩子；她指出，幼兒更需要與他人互動，參加日托中心有利於促進他們語言發育、增加社交情感與外界互動，通過看、聽與摸等學習更多感官。

陳Jessica補充，家庭日托中心多採取小班制，一個班級不會超過12名學生，由兩位老師照護幼兒，為孩子日後上學提供良好的過渡期。

對於如何選擇日托中心，吳霄建議家長為孩子選定日托中心前，可帶孩子到「實地勘查」，多探訪比較幾家日托中心，觀察該中心的衛生狀況以及老師與孩子的互動，為孩子選擇最適合的托兒中心。

有意申請家庭托兒中心的民眾或申請托兒服務的家長，請在周一到周五上午9時到下午5時，致電華策會兒童照護與轉介服務部門的中文專線服務(212)792-4597，諮詢更多詳細信息。