料理功夫／香煎雞腿肉

香煎雞腿肉

喜歡研究菜肴的人家中一定有許多瓶瓶罐罐的醬料，試著把醬料互相搭配，就做出一道可口的料理了。

材料：

大雞腿肉（leg quarters)2支、白胡椒粉、鹽少許、熟白芝麻、蔥花少許。

醬料：

照燒醬1包、2大匙宮保醬（不同牌子都可以）、水半杯、料酒2大匙，把醬料混合備用。

香煎雞腿肉食材

作法：

1.把雞腿肉切小塊。

2.煎鍋燒熱加入3大匙玉米油，油熱後放入雞塊煎至金黃，續加少許鹽、白胡椒粉，攪拌後加入醬料。

3.大火燒滾，醬料變濃稠後放入盤內。撒上熟白芝麻和蔥花就可食用。

小叮嚀：

這是2人份的分量，人若多，材料和醬料都可加量。

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