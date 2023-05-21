料理功夫／香煎雞腿肉
喜歡研究菜肴的人家中一定有許多瓶瓶罐罐的醬料，試著把醬料互相搭配，就做出一道可口的料理了。
材料：
大雞腿肉（leg quarters)2支、白胡椒粉、鹽少許、熟白芝麻、蔥花少許。
醬料：
照燒醬1包、2大匙宮保醬（不同牌子都可以）、水半杯、料酒2大匙，把醬料混合備用。
作法：
1.把雞腿肉切小塊。
2.煎鍋燒熱加入3大匙玉米油，油熱後放入雞塊煎至金黃，續加少許鹽、白胡椒粉，攪拌後加入醬料。
3.大火燒滾，醬料變濃稠後放入盤內。撒上熟白芝麻和蔥花就可食用。
小叮嚀：
這是2人份的分量，人若多，材料和醬料都可加量。
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