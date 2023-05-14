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百科／欣賞美景藝術 敬畏感變幸福感

編譯周靜芝
置身自然美景中，產生讓人感動、心生敬畏（awe）的體驗，會帶來更快樂、更健康的生活。（周靜芝／攝影）
置身自然美景中，產生讓人感動、心生敬畏（awe）的體驗，會帶來更快樂、更健康的生活。（周靜芝／攝影）

不論是欣賞夕陽美景，或是動人心弦的樂曲及繪畫，專家認為，持續尋求這些讓人感動、心生敬畏（awe）的體驗，會明顯帶來更快樂、更健康的生活。

CNN採訪了史丹福大學教授克特納（Dacher Keltner），他表示，人們在自然、宗教和音樂中，以及透過視覺藝術或建築啟發敬畏之心；當遇到巨大或超出思考範圍以及無法解釋、神秘的事物時，尤其會感到敬畏，這些經歷會引發讚歎、沈思與想像。

超越欲望 找到安定力量

克特納研究人類情感數十年，他也是柏克萊加大「大善科學中心」（Greater Good Science Center）的負責人，該研究機構探究人們的社會和情感健康問題。克特納說，人類是相互依賴的，但對攸關健康的社會關係網絡的重要挑戰卻是「毫無節制地以自我利益為中心」。

他認為，敬畏的力量在於，促使人們超越自己的慾望，「使自我的聲音安靜下來」，願意分享並與他人合作。哈佛大學最近一項長達數十年的研究也發現，緊密的人際關係和整體幸福感和健康之間有密切關聯。

克特納建議記錄下各種外界的刺激，如繪畫、音樂或自然現象，並分析它們給你的感受。他說，你是否感到安靜、是否感到謙卑？所有的研究顯示，當人們在領略這種感知體驗時，自我意識會退到背後，「小我」（small self）正是產生敬畏感的要素之一。

感受自然 提升助人傾向

研究證明，敬畏感和讚嘆可讓人感受到他們是比自己更偉大的事物的一部分，進而引發積極的社會行為。一項研究觀察人們在森林中度過一段時間後的行為，在參與者經常花一分鐘仰望參天巨木後，表現出更願意幫助他人的傾向。另一項研究發現，參與和創造音樂、視覺或文學等藝術，都和增強同理心和公民參與有關。

敬畏感還有許多其他好處，克特納說，「這是一種相當好的狀態」。他和其他科學家發現，敬畏是讓體內炎症減少的正面情緒之一，而炎症是慢性病的主要原因。敬畏也被證明可以緩和交感神經系統，當人們感到壓力時，交感神經會被刺激，增加心跳和血壓

減少炎症 降低壓力焦慮

感到敬畏也帶來精神上的好處，特別是減少壓力和焦慮。克特納說，經常由衷發出讚嘆的人，往往能在生活中找到更大的幸福感和目標，這也使他們減少對自我的批評，並產生更多的創造力和好奇心。

克特納說，為了充分感受這些好處，在日常生活中尋找值得「讚嘆」的事物很重要，即使沒有機會進入畫廊、音樂廳、登上高山或欣賞湖畔落日，僅僅是在網路上觀看藝術作品，也能帶來改變。

克特納提醒人們放慢腳步，接納周圍的環境，不論大小、尋找那些挑戰你的尺度的東西。他說，從人行道附近花朵所創造的圖案，到通勤時的城市天際線，「任何東西都可以」。

一項研究發現，參與和創造音樂、視覺或文學等藝術，都和增強同理心和公民參與有關。（...
一項研究發現，參與和創造音樂、視覺或文學等藝術，都和增強同理心和公民參與有關。（周靜芝／攝影）

柏克萊加大 史丹福大學 血壓

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