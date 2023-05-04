美國長照負擔壓年輕人 養老模板該學學亞洲國家

圖為紐約金鷹老人中心的手工藝教室。(記者鄭怡嫣／攝影)

相較於擁有較成熟長期養老照護模式的亞洲國家，美國應對長期照護的政策卻幾乎把中產「壓碎」。「不得不承認，亞洲國家通過政府和私營企業合作的混合模式，在提供長期照護保險方面走在了前面。」紐約州 韓裔州眾議員金兌錫將紐約州和南韓 的照護產業作對比，發現美國在制訂養老政策方面，有極大的思路漏洞。

他說，「我們總是關注年輕和美麗，不喜歡正視衰老和死亡，所以人們沒有機會培養正確的理念，去嚴肅面對和準備變老」。

美國政府的養老政策極度依賴福利體系，人性的短視和信用借貸，使民眾很難自願儲蓄負擔養老。而這些養老福利的資金來源，壓在了正在工作的中青年群體身上，實質上是用一部分人的勞動成果去贍養另一部分喪失勞動能力的人群的方式，轉嫁社會養老的壓力。

●老齡化日本 社區整合成熟

在上世紀70年代便邁入老齡化社會的日本，很早便開始研究養老照護體系，經過幾十年的發展，其社區整合型照護體系發展成熟，完備的養老金模式也讓全民老有所依。

新加坡 則推崇前總理李光耀推出的「不搞施捨」個人基金養老模式，連續十餘年將新加坡的養老金指數推向全球前列。此外，新加坡在老齡化加劇、生育率下降、醫療費用上漲等社會背景下，建立的公私合營長期照護保險制度，也成為許多國家的學習模板。

「南韓前些年爆發民眾要求政府重視長期照護的革命，逼迫政府向其他國家的成熟模式看齊。」金兌錫舉南韓的多起醜聞說，獨居老人慘死公寓，很久都沒被人發現，直到周圍鄰居聞到屍體的味道，才知道老人已經往生多時，「類似的國家醜聞很多，新聞報導後民眾非常憤怒，一方面同情老人家的悲慘，一方面又擔心未來自己老去後，也會面臨同樣的遭遇」。

●與財團合作 南韓關心獨居

頻頻爆發的社會事件迫使南韓政府嘗試同三星、SK集團等大型財團合作，共同商議解決長者長期照護的問題。如今南韓政府推行的「老人長期療養保險制度」，就是歷時數年專門為獨居老人量身打造的方案，即為高齡獨居或患病的長者，提供家事支援及身體活動協助等服務，以期減少老人自己療養的負擔，也為承擔老人長期療養的家人和子女減負，方便中青年國民可以專心工作和生活。

擔任紐約州眾議會老人委員會主席的金兑錫，不斷嘗試將亞洲國家在長期照護上的成功政策推薦給紐約州府，希望亞裔能夠在推動美國養老體系革新方面發揮關鍵作用，幫助移民紐約的亞裔老人們過上無憂的晚年生活。