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何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人

記者張筠／華盛頓報導
王黛梅(左)為長者照護中心的老人慶生，不僅照顧他們的日常生活所需，更給予精神和情緒支持。（王黛梅提供）
王黛梅(左)為長者照護中心的老人慶生，不僅照顧他們的日常生活所需，更給予精神和情緒支持。（王黛梅提供）

華府和維州經營護工培訓中心的王黛梅，20多年前看到長者照護需要，決定從原來的航空服務業轉行，從零學起，如今她在長者照護領域已有十多年經驗，培訓各族裔護工；她希望盡己所能改善長者照護供不應求的局面，也盼望更多有心的年輕人能加入，所以她從護理專業轉型投入培訓護工的領域。

王黛梅表示，年輕人對長者照護的關注度不高，「因為收入有限，專業要求又高，多數年輕人對此興趣不大，導致人員越來越短缺」，雖然現在護工的薪資普遍已比三年前調漲，但仍屬於較低水平(underpaid)，再加上現在經濟蕭條，護工們的工作和生活重擔越來越大。

父母住養老院 負擔恐更重

她也觀察到亞裔群體的特殊現象，由於亞裔孩子學歷都很高，從事醫生、律師等工作者比其他族裔多，因工作忙碌，沒時間陪家人或照顧老人，因此會把年長父母送去老人中心或請居家護理，「但這些父母年老後更不習慣西餐，或常感到孤獨，因此仍每天打電話請孩子們為他們訂外送」，反而讓孩子們更忙碌，增添更多負擔，因此在王黛梅看來，若年輕人能更早開始關注長者照護，甚至願意進入此領域，等將來面臨養老問題時，就會更省心省力。

王黛梅原本在航空公司工作，收入可觀，生活和工作也豐富多彩，但後來因工作變得不穩定，她決定轉行到醫療和長者照護領域，「只要有人的地方，就一定會有醫療的需求，而一個社會發展，也一定需要解決養老的問題」，於是她在20多年前從零開始學習護理。

「當時邊上班邊讀書，壓力很大，同儕看我這麼大年齡了還在讀書，都很不解。」但王黛梅已認準這條路，因此犧牲大量休息時間苦讀，終於獲得護士學位。

皇天不負苦心人，王黛梅尚未從護士學校畢業時，就有居家護理(home care)和日間護理(day care)等護理行業的機構來聯絡她，她憑藉紮實的護理基礎和中英雙語的優勢，順利在2009年進入醫療護理領域。

缺護工 少數族裔壓力更大

累積一定經驗後，王黛梅2013年在大華府創辦Loving Home長者照護中心，後來因看到護工短缺問題嚴重，她決定在2019年將該中心轉型成「Loving Angels護工培訓中心」，「現在全美範圍護工和護士非常短缺，少數族裔壓力更大，年長者不論當年初來美國時多麼風光、有多大成就，如今上了年紀，對原生文化的依賴更高」，尤其患有失智症的老人們，更需要回到母語環境，因此對護工的要求也更具體。

王黛梅說，「嬰兒潮」的人口數量約是先前的三倍，人口老齡化加快，但醫院設備發展和人力補充的速度無法匹配，養老資源更顯得稀缺，長者照護行業多年來供不應求，這也是當今社會存在的普遍現象。

王黛梅說，非裔、白人和西語裔的護工在找照護對象時比較不挑剔，護理公司安排何種病人都會接受，相對來說，華裔護工們會考慮較多，「可能有些未婚女性在選擇工作時會有特定要求，避免尷尬或敏感情況，另有一些護工會考慮文化差異，畢竟護工和所照看老人之間的互動相處也很影響雙方的身心狀態」。

長者照護行業的另一特點是，護工們大多會做多份工，尤其華裔護工為了工作保障(job security)，會多接照顧幾位老年人的活，「可能有些老人幾個月就去世了，或者住院後就無法繼續由護工照看，護工們可能面臨青黃不接的情況，因此會同時找幾份工」，但這也在無形中給護工自己增添更大壓力。

亞裔 華裔 華府

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