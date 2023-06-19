慶亞太裔傳統月 曼哈頓律師協會表彰萬泰妮

萬泰妮致詞。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓律師協會(New York County Lawyers Association)日前在下城金融區新會址舉辦亞太裔傳統月(AAPI Month)慶祝活動，並向紐約州 上訴法院法官萬泰妮(Lillian Wan)頒發榮譽表彰，認可其作為華裔 在法律領域的傑出貢獻。

活動由協會亞裔 執業委員會(Asian Practice Committee)策畫，共同主席凌玉英(Margaret Ling)表示，亞太裔傳統月的設立十分不易，從最初被國會否決，到1991年被前總統卡特(Jimmy Carter)簽署寫入公共法後，才成為正式紀念形式，以讓人們更好認識和慶祝亞太裔美國人的貢獻。

凌玉英還說，亞太裔法律界人士亦是經歷了許多困難，造就了許多開創者後，才有了今天愈來愈多亞太面孔出現在各級法院，為社會正義做出貢獻。

協會向州上訴法院法官萬泰妮頒發榮譽表彰，以感謝其突出貢獻。萬泰妮曾為布碌崙(布魯克林)州高等法院第一位亞裔法官；在2018年至2021年，她擔任紐約州索賠法院(New York State Court of Claims)法官，亦是該法院歷史上首位亞裔女法官；2012年至2018年，她擔任紐約市家事法院(New York City Family Court)法官。

在2022年，萬泰妮獲州長霍楚(Kathy Hochul)任命，成為紐約州上訴法院法官，令她成為此院史上首位亞裔女法官。

前紐約州第二巡迴上訴法庭首席法官伍元天(Randall Eng)給萬泰妮頒獎，他說，萬泰妮是不斷開創新紀錄的華裔法官，為她所取得的成就感到自豪，但也深知並非偶然，因為萬泰妮是一位不畏困難、刻苦勤勞的律師，對任何人有求必應，因此始終在業界和社區被認可。

萬泰妮表示，希望所有努力的亞裔都能被眾人看見，並鼓勵他們勇敢走入社區，去社交、學習、發聲和建立聯結，並打破傳統的桎梏，因為只有置身社會，才會了解問題的根結，並找到努力方向。