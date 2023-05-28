陳英雄新作「火上鍋」飄香坎城 勇奪最佳導演獎

法籍越南裔導演陳英雄新片「火上鍋」飄香坎城，勇奪第76屆坎城影展最佳導演獎。（中央社）

曾以電影 「三輪車伕」（Cyclo）勇奪威尼斯影展金獅獎的越裔法籍導演 陳英雄，今天以美食電影「火上鍋」獲得第76屆坎城影展 最佳導演獎，他也感謝女主角茱麗葉畢諾許的支持。

陳英雄曾以首部電影「青木瓜的滋味」（The Scent of Green Papaya）奪下坎城新導演金攝影機獎，由法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）與坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）這對前度情人主演的「火上鍋」（The Passion of Dodin Bouffant），幫助陳英雄首度打進坎城主競賽單元，並擊敗眾多大師名導，一舉勇奪最佳導演獎。

陳英雄在獲獎致詞時，除了感謝茱麗葉畢諾許對作品一貫的支持，更特別致謝迄今摘下14顆米其林星等的法國廚師皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire），帶著精心策畫的菜單參與「火上鍋」演出，並擔任烹飪指導，在片中展現何謂烹飪藝術與深奧的料理學問。

皮耶加尼葉在片中除了展現電影招牌燉菜料理「火上鍋」外，更私心將他最愛的一道料理「法式酥盒」悄悄放進電影中，讓人十分期待。

另外，勇奪本屆坎城影展官方場刊「銀幕」雜誌最高分3.2分（滿分4分）的電影「落葉」（Fallen Leaves）則獲評審團獎。「落葉」是芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）最新執導作品，劇情描述基層人物的生活辛酸，卻難得幸福溫暖，加上片中以酒吧、廣播、卡拉OK等形式，穿插多首動人歌曲，讓人如痴如醉。

「落葉」雖被譽為今年坎城影展最浪漫電影，但開場沒多久便以廣播帶出俄烏戰爭現今時勢。全片僅81分鐘、節奏精簡明快，連男、女主角尤西瓦塔寧（Jussi Vatanen）、阿爾瑪波斯提（Alma Poysti）代表導演上台領獎時，致詞風格也同樣精簡，「很榮幸能參與不斷為電影注入活力的坎城影展」。

而「落葉」片中的狗演員，同時獲得會外賽「狗狗金棕櫚」評審團大獎。