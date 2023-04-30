封面故事／吳嘉民職做DJ 創造奇蹟

華裔女DJ吳嘉民。（吳嘉民母親提供）

電子舞曲(EDM)和古典音樂(Classical Music)看似兩個完全不同的流派，卻都得以在一個人身上展現——紐約唱片騎師(DJ)吳嘉民(Jessica Wu)自小學習古典樂，隨後在探索中逐漸走入電子樂世界，兩年前辭職成為全職騎師。

4歲學鋼琴 受音樂薰陶

在法拉盛出生的吳嘉民是台灣移民後代，4歲開始學習鋼琴，雖不是音樂世家，但媽媽吳思嘉曾是唱詩班成員，姨母也是戲曲愛好者，所以她也從小受到音樂薰陶，還在小學選擇了長笛作為第二樂器，電子音樂的啟蒙也從那時開始。

吳嘉民10歲那年，姊姊在曼哈頓為各俱樂部做活動籌畫推廣工作，時常會接觸到時下最時髦流行的服飾、遊戲或音樂，也會帶些回家和吳嘉民分享，其中就有電子音樂的唱片。

吳嘉民聽到後感到非常新奇，恰好互聯網開始興盛，她便學著從網上下載歌曲、創建歌單。雖然那時還不懂電子音樂的流派和製作過方法，但她樂在其中，從小積累的歌單至今仍在更新，並成為如今創作的重要音源。

隨後吳嘉民到麻州漢普郡學院(Hampshire College)修讀音樂、心理學和社會學，並在2010年畢業後回到紐約成為了一名瑜伽教練，儘管沒有做一名唱片騎師，但她還在收聽電子樂和自學混音程式。

吳嘉民演出現場。(吳嘉民提供，Kyle Rimando拍攝)

電台當志工 重要轉捩點

轉機發生在2015年，吳嘉民作為志願者到新墨西哥州 一家廣播電台工作，當同事聽聞她是電子樂愛好者後，邀請她加入了一檔周播節目的製作，她因此得到了夢寐以求的實際製作機會。

在那裡，她還收穫了第一個調音台(DJ Controller)，得以讓她有更多時間學習和製作自己的作品，並署名Girl Wunder。

志願服務結束後，吳嘉民留在當地景區做待客工作，雖不認為適合自己，但還是因為志同道合的朋友選擇留下，並在那舉辦了人生中第一場演出。

那是朋友舉辦的一場小型音樂會，但她從來沒有想過自己會被邀請，而且場地就在她曾經到訪的電台隔壁。儘管觀眾不多，但能夠以那麼快的速度在真實的音響和觀眾前表演，而不是如以前般坐在收音機前，讓吳嘉民備感振奮，身邊朋友也送來鼓勵。

這場演出也讓她更加意識到，電子音樂才是她願意付出一切的事業，而不是瑜伽，更不是待客。

找到「真愛」 決定當騎師

隨後疫情襲來，旅遊業遭受嚴重衝擊，也給了剛過30歲的吳嘉民更多時間去思考。經過再三考慮，她辭去了在新墨西哥州的全部工作，回到紐約成為一名全職唱片騎師。

不僅是多年熱愛難以壓抑，也是因為紐約有世上最頂尖的騎師和最潮流的文化，更重要的是，亞裔 女騎師在電子樂行業中微乎其微，華裔 更是少之又少。吳嘉民想試試，做個開創者。

她先是在布魯克林的Half Moon電台成為了月駐電子樂騎師，隨後又成為了布魯克林自由電台(Radio Free Brooklyn)的常駐騎師，擁有了每周屬於自己的午夜檔節目，也出現在各個俱樂部和電音節的舞台上。屬於吳嘉民的作品越來越多，Girl Wunder的稱號也逐漸變得響亮。

吳嘉民說這個稱號不僅代表自己，也是一種對未來的期望。她回憶，當決定要成為騎師時，一直在思考如何能有一個代表自己的稱號。她首先想到自己的姓Wu(吳)，然後腦海裡出現了Wunder一詞，覺得再適合不過。

它有奇蹟之意，吳嘉民希望自己作為一個華裔女孩能夠打破這個行業的限制和偏見，創造自己的「傳奇」。

作為「少數派」，同行隱性的種族歧視和排斥成了家常便飯，但她說，正是因為這些現象的存在，才更要為了亞裔女性付出更多。

吳嘉民說這就是騎師精神，自由、開放、充滿創造力，不像每種樂器只能發出一種聲音，電子舞曲有無窮可能，是團結的、屬於社區的，能讓所有人隨節奏搖擺，不論何種背景。她想用行動告訴所有人：「我相信亞裔女性有能力做任何事情，這就是Girl Wunder，所以不要放棄夢想！」