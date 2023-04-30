封面故事／陸瑩白手起家 叱咤建築業

陸瑩鼓勵其他女性，要找到人生方向，不要輕易言棄，才能找到自己的價值。（陸瑩提供）

陸瑩（Rose Lu）來自中國上海，她是少數獲紐約州府與紐約市 府認證的少數族裔和女性企業的華裔建築公司掌舵人；她常來往各大建築工地，爬鷹架、走鋼索，無論晴雨每日如一。她參與過紐約拉瓜地亞機場 翻新、紐約地鐵站 與中央車站工程等，在以男性為主的行業內打拚；雖然外界對這份職業有刻板印象，女建築師的能力常遭同業質疑，但她秉持著對這份工作的熱愛，不惑之年創業，克服挑戰打破束縛，白手起家打下一片天，證明女性也同樣出色。

繪畫功底強且擅長溝通

1995年、32歲的陸瑩帶著兩個行李箱跟隨留學的丈夫來美打拚，不甘心做「陪讀太太」的她，曾嘗試到餐館打工，一度對未來陷入迷茫，她在丈夫的鼓勵下拾起畫筆，選擇更適合她的建築學，後在皇后學院（Queens College）進修，躋身以男性為主的建築師行列。

陸瑩學成後，先入職一家華人建築事務所，之後又進入一家較大的猶太人的公司，從設計師到項目經理，她克服英文不好的劣勢以及缺乏工程設計基礎的困難，憑藉她的繪畫功底和較強的溝通力，她在行業內逐漸嶄露頭角。

根據非營利教育組織「女性工程師」（Society of Women Engineers）統計，雖然隨著時代進步與兩性平權，全美從事各行業科技工作的女性人數增加，但女性建築工程師2022年也只占16.1%，過去數年的比率更低。

陸瑩對此表示，做工程要能吃苦，十多年來她堅持每天凌晨4、5時起床，上午7時就到現場監工，沒辦法打扮，因為長期接觸鐵與不銹鋼，手根本洗不乾淨，她卻意外喜愛這份工作，只要能看到實體作品落成，她覺得一切都值得。

陸瑩表示，剛開始被圈內的男性質疑，她必須要學會與高大的男工人周旋，還要巧妙化解業者的刁難；此時，她說，女性要拿出自己溝通的親和力以及紮實的專業技巧，才能「四兩撥千斤」，順利解決問題。

創業初期遇上金融危機

已過不惑之年的陸瑩於2008年，毅然選擇辭職，成立屬於她的United Structure Solutions設計、製造與安裝建築公司（簡稱USS），然而只過了三個月，就爆發金融危機，整個行業大蕭條，公司甚至連一單生意也接不到，她只能一人身兼多職咬牙堅持。

陸瑩說，雖然創業之初遇到諸多挑戰，但她的丈夫與兒子全力支持她，熬過最難時刻，作為紐約州府與紐約市府認證的少數族裔和女性企業，她的身影出現在各大工地，公司也突破千萬元的營業額，「同行都知道『Chinese Woman Rose Lu』」。

這些項目中還包括更換全州隧道燈塔，陸瑩的團隊在眾多競爭中脫穎而出，經過20多天沒日沒夜的趕工，在最短時間內做出燈塔樣品，打造了由手工製作的高50呎，寬15呎、頂座有12盞探照燈，受到前州長葛謨(Andrew Cuomo)讚賞。

參與重建拉瓜地亞機場

拉瓜地亞機場內景。（陸瑩提供） 疫情期間，陸瑩團隊參與拉瓜地亞機場重建工作，一天都沒停工；圖為拉瓜地亞機場外觀。（陸瑩提供）

2020年3月紐約市新冠疫情爆發，各大行業停擺，已接手拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)B航站樓兩個空中廊橋的欄杆、玻璃外牆以及登機口的指示標牌等逾千萬元工程的陸瑩，頂著壓力選擇繼續施工。

陸瑩回憶，當時繁華的紐約市成了「鬼城」，為保證員工及其家人安全，她重新為雇員租住所，提供口罩手套與防護帽，親自到場監工，「我們團隊沒有停工一天」。

陸瑩經手的作品還包括新世貿中心(World Trade Center)三號與四號樓、世貿地鐵站、林肯中心與中央車站(Grand Central Terminal)、紐瓦克機場等部分工程、皇后區公共圖書館法拉盛分館與美國自然歷史博館等諸多知名大紐約地標性建築。

作為男性行業內的佼佼者，陸瑩鼓勵其他女性，不要輕言放棄，才能找到自己的價值。她若當初成為「全職太太」，不會有現在的精采人生，她呼籲女性不要用性別侷限自我，找到喜歡的領域，就要勇敢嘗試，更鼓勵華人公司邁向主流社會，在建築業或其他行業參與創作更多經典。