養生／骨質疏鬆 熟齡族隱形殺手

骨質密度會隨著時間流逝，應該趁年輕時存骨本。(本報資料照片)

俗話說：「人老骨頭脆」，意思指上了年紀後，骨質流失過多導致骨骼變得脆弱，稍微一個跌倒、外力撞擊、彎腰搬提重物，甚至打噴嚏就會引起骨折，全身劇烈疼痛。30歲左右，骨質密度達到顛峰，之後隨著時間一點一滴流逝，每年流失骨量0.5%至1%，應該趁年輕時存骨本，才能有效顧老本。

季節交替之際，一名病患因咳嗽太用力導致胸痛，就醫發現竟是胸椎骨折。護理師周珈汶分享門診案例，骨質疏鬆被喻為「熟齡族的隱形殺手」，平時並無特別明顯症狀，等到骨質流失出現背痛或骨折才知嚴重性。

根據統計，骨質疏鬆造成的骨折最常出現在髖部、脊椎和手腕，又以老年人髖部骨折最容易產生嚴重併發症 。骨質密度與年齡、性別相關，但年輕人若是生活習慣不佳、長期減重、缺乏運動等，小心成為罹患骨質疏鬆的高危險群。該如何預防或改善骨質疏鬆呢？

Q1：骨質疏鬆的原因是什麼？

A：年齡老化造成對鈣質的吸收、維生素D的活化減少，身體造骨能力下降，生長趕不上流失速度，使骨密度逐漸降低、結構變差。當骨質內的孔隙變大、骨骼密度變小，呈現中空疏鬆現象，就容易有骨折的情形發生。

Q2：哪些人是骨質疏鬆的好發族群？

A：50歲以上的女性。女性更年期後，體內荷爾蒙分泌急遽減少，易加速骨質流失；雌激素對骨骼有保護作用，停經婦女罹患骨質疏鬆高出男性好幾倍。而歷經懷孕、哺乳過程的女性，大部分都會缺鈣，影響骨骼健康。

Q3：怎麼預防骨質疏鬆保骨本？

A：首先作息和飲食要正常，戒菸酒、多補充鈣質食物，最重要的是保持適度運動。周珈汶說明，長期久坐不活動，骨質便會流失，出門運動順便日曬補充維他命D，促進身體鈣質的吸收。負重、肌力訓練可以改變骨質密度，快走、爬樓梯、慢跑有助於防止骨質疏鬆；有症狀的患者，運動前先請醫師評估，避免運動傷害。

靠牆站，後腦勺超過3公分碰不到牆面表示胸椎可能有壓迫性骨折。（圖：運動專家何宏胤提供）

Q4：如何從飲食下手，增加骨質密度？

A：選擇高鈣的食物維持骨骼強健，例如：鮮奶、乳製品、小魚乾、黑芝麻、紫菜及深綠色蔬菜等；注意低鹽低糖低脂原則，避免過多的鹽、糖和脂肪影響鈣質吸收。另可多攝取菇類、豆漿、鮭魚、雞蛋 等富含維他命D的食物，調節骨質的生成。

Q5：還有哪些注意事項，避免嚴重骨折？

A：搬提重物時，注意姿勢的正確性，長輩最好請年輕人代勞，減少脊柱的壓力。老年人常因跌倒造成骨折，導致臥床和死亡。有骨質疏鬆的患者，應重視居家環境安全，加裝扶手、止滑墊，降低跌倒風險。

Q6：骨質疏鬆自我簡單篩檢 需要做什麼檢查？

A：身高比年輕時的身高矮縮三公分以上，就要小心警訊。