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重辦案細節 「工作狂」喬州檢察官威利斯：我拒絕失敗

編譯潘勛／綜合15日電
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(中)，14日晚舉行記者會，宣布起訴川普等19名被告，試圖推翻喬州2020大選結果。(美聯社)
喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(中)，14日晚舉行記者會，宣布起訴川普等19名被告，試圖推翻喬州2020大選結果。(美聯社)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官威利斯(Fani Willis)自上任以來，在州內司法界博得一絲不苟的名聲，工作賣力，尤愛偵辦複雜案件；她表示，自己提呈給大陪審團的證據站得住腳，「我拒絕失敗」。承審本案的郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)六個月前獲州長坎普(Brian Kemp)任命，在此之前擔任州督察長。

華爾街日報(WSJ)報導，威利斯起訴前總統川普涉嫌陰謀推翻2020年拜登總統在喬州總統選舉險勝， 勢必與川普走上碰撞之路。威利斯偵辦本案約兩年半，範圍甚廣，例如要政治人物、川普支持者在宣誓下接受盤問。

川普去年曾抨擊威利斯，把她貼上「喬治亞州年輕、野心勃勃、激進左派民主黨『迫害人』」的標籤。川普及其支持者一直否認有不法行為，而且攻擊威利斯的偵辦是黨同伐異。

威利斯在受訪時拒談起訴川普案的細節，同時為自己辦公室的廉明辯護，她表示富爾頓郡檢方提出的公訴案，很少被大陪審團駁回為證據不足，她說，「我拒絕失敗」。

威利斯長期擔任檢察官，一度自述為「我國最強的謀殺案檢察官」；她的同事形容她辧案注重細節、精確，很能說服陪審團。

威利斯表示，自己早晨6時30分已上班，至少到晚上7時才下班，曾要求辦事員輪班，跟上她的進度；她承認，這麼執著於工作已損害到自己家庭生活。

國會山莊報(The Hill)報導，富爾頓郡高等法院法官麥卡菲14日晚間確定分配到承審川普及其他18名被告案件。六個月前，麥卡菲才獲坎普州長派任為州高院法官，在此之前，麥卡菲在喬州擔任督察長，由2021年到今年改任法官為止。

坎普2021年任命麥卡菲時聲明表示，能請到麥卡菲讓州政府如虎添翼；他辦案精明強悍，經歷卓著，讓他能找出弊端、浪費、恃強凌弱及貪腐，犯法的人必繩之以法。

據麥卡菲自傳，過去十年法律生涯中，他大多擔任檢察官。出任督察長之前八年，他擔任喬州北區聯邦助理檢察官，以及富爾頓郡地方助理檢察官。

麥卡菲2010年由埃默里大學(Emory University)畢業，取得政治學及音樂學位，2013年在喬治亞大學(University of Georgia)取得法律學位。

負責審理川普等19名被告的富爾頓郡高等法院法官麥卡菲。(喬州富爾頓郡高等法院)
負責審理川普等19名被告的富爾頓郡高等法院法官麥卡菲。(喬州富爾頓郡高等法院)

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