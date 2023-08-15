前任聯邦檢察官：某些喬州被告可能認罪或轉為檢方證人

面對喬治亞州檢察官威利斯（Fani Willis）（右）的強硬，川普恐怕面臨危機。(Getty Images)

前任聯邦檢察官、有線電視新聞網(CNN)司法評論員珍妮佛‧羅傑斯(Jennifer Rodgers)15日說，與前總統川普 一同被喬治亞州大陪審團列為涉嫌推翻2020年大選的18名被告，有些可能同意接受認罪協議，有些則可能轉為檢方證人。

羅傑斯說，起訴書上雖然有包括川普在內19名被告，但未來法院開審出庭時，並不會有19人都出庭的狀況，因為某些被告如果覺得檢方開出條件不錯，就會同意接受認罪協議。

她說，起訴名單曝光後，緊接著會出現某些動靜；有些被告可能背叛川普，轉而成為檢方證人，在審判過程中配合檢方作證。

羅傑斯表示：「這些被告將會一個個想辦法從審判裡脫身，所以最後不會出現19人都出庭受審的狀況。」

喬州 檢察官在起訴書當中列出41項罪名，川普與前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)都面臨13項罪名起訴。

喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)表示，希望此案能在六個月內開審。但羅傑斯則說，想在六個月之內開審並不可能。

羅傑斯指出，這起案件內容非常複雜，涉及被告人數眾多，證據數量龐大，加上川普還身陷多起其他刑事訴訟 ，「威利斯可能沒有想到的事實是，行程表基本上早已排滿」。