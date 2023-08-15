川普今年第4度遭起訴 喬州檢方要求25日前主動到案

前總統川普。(Getty Images)

前總統川普 今天第4度遭刑事罪名起訴，喬治亞州 的大陪審團今天發布起訴書，指控川普試圖推翻他2020年大選落敗的結果。檢方表示川普必須在8月25日前「主動到案」。

路透社和美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）表示，檢方今天起訴的川普等多人必須在8月25日之前主動到案，否則將發出逮捕令。

檢察官向川普等人提出11項罪名，包括偽造文件與敲詐勒索；這些罪名是用來對付組織犯罪集團成員。

檢方另對18人提出指控，包括川普的前白宮 幕僚長梅杜斯（Mark Meadows），及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與伊斯特曼（John Eastman）。

這起案件起因於2021年1月2日的一通電話，當時川普敦促喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找出」足夠選票，好讓他當地的選情從「小敗」轉為「險勝」。拉芬斯伯格拒絕照辦。

4天後，2021年1月6日，亦即川普預計離開白宮的前兩星期，大批川普支持者衝進華府的國會大廈，企圖阻撓參眾兩院聯席會議認證拜登當選總統，但未成功。

檢方也在調查川普競選團隊涉嫌提交虛假的選舉人名單，藉此圖謀顛覆美國選舉程序。美國是由「選舉人」（Elector）組成的「選舉人團」（Electoral College），依照普選結果選出總統和副總統。

川普否認有任何不當行為，指控民主黨籍的檢察官威里斯提出此案背後含有政治動機。

富爾頓郡法院今天稍早曾在網站短暫發布一份文件，列出針對川普的數項重罪指控，但很快又自網站下架，且沒有提供任何解釋。威里斯辦公室當時僅說尚未提出任何指控，且拒絕進一步置評。

除了最新這項起訴，川普已對另外3起刑事案件表示不認罪。

其中1案，是預計2024年3月25日在紐約州開庭的色情片女星封口費案；另1案，則是5月20日在佛羅里達州審理的聯邦機密文件案。這兩起案件川普皆不認罪。

第3案，則是華府聯邦法院指控川普非法尋求推翻2020年大選結果。川普在此案中也否認有任何不法行為，審訊日期尚未敲定。

而最新第4案涉及的是喬治亞州。喬治亞州過去是共和黨鐵票倉，但後來成為美國政治版圖少數幾個足以左右總統選情的兵家必爭之地。

2020年總統大選中，儘管數十起官司和州政府調查均稱無證據顯示川普贏得選戰，川普仍持續對外不實聲稱自己才是贏家。