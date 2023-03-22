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全美成屋房價2月跨年下跌 11年來首見

記者張大仁、編譯周芳苑／綜合報導
2月全美成屋房價較去年同期下跌0.2%，創11年來跨年下跌首例。圖為佛州一處房屋售出。(美聯社)
2月全美成屋房價較去年同期下跌0.2%，創11年來跨年下跌首例。圖為佛州一處房屋售出。(美聯社)

全國房地產商協會(National Association of Realtors)21日公布的統計指出，2月成屋銷售因房貸利率下跌而較1月成長14.5%；當月全國成屋中間房價跌至36萬3000元，比去年6月的41萬3800元高峰大跌12.3%，是在連漲131個月後，房價首次出現下降。

2月全美成屋房價也較去年同期下跌0.2%，創11年來跨年下跌首例；偏低的中位數價格可能代表房市中銷售主力是較易負擔房屋。

2月全美成屋銷售量較前一個月增加14.5%，遠高於經濟學家預估的5%，經季節因素調整後的年率是458萬單位，打破接連12個月頹勢；但較去年同期減少22.6%。

房貸利率的相對下降導致新屋銷售量猛增，但2月利率又回升至7%；根據Mortgage News Daily報導，目前的利率是6.67%。

聯準會為對抗通膨而接連升息，2022年房貸利率跳升，潛在購屋者望之卻步，過去一年成屋銷售縮減，西部各州最明顯，購房需求銳減。

房地產商協會首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)認為，房屋銷售衰退已觸底，1、2月房貸利率較低，人們想從中受益。

聯準會本周將決定持續升息或讓利率持穩，銀行危機當前為決策投下變數。

房地產業者Zillow 資深經濟學家迪萬蓋(Orphe Divounguy)說，只要房貸利率走跌，房屋買賣隨之活絡，但如果擔心經濟衰退，將削弱需求。

2021年及2022年初疫情驅動買氣、買房競價激烈，如今大不如前。

西部買氣低迷最明顯，尤其是高房價地區如舊金山、或疫情期間行情暴漲的地區如愛達華州博伊西(Boise)。

全美許多地區待售屋存量仍低於常態，有助支撐房價。

許多屋主守住低於4%的房貸利率，不願棄守原屋改以高利買新房，紐約州房地產經紀康諾利(Ryan Connolly)發現，即使房貸利率上升，仍有買主，是賣方不願售房。

分析不同價位的銷售額，都比去年2月下降了20%，其中百萬元以上的高階房產銷售額降幅最大。

利率 房價 房地產

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