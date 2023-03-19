封面故事／22歲 她染疫截肢「死」3次

去年3月15日，布里奇斯截肢後在IG上貼文和圖，留言說「今天我自己坐起了，很興奮。」（取材自Instagram）

23歲的克萊爾•布里奇斯(Claire Bridges)曾是笑容可掬的模特兒，即便經歷雙腿截肢與心臟手術 ，病榻照片仍顯得積極樂觀且容光煥發。布里奇斯患有先天性心臟病，當初感染新冠肺炎 緊急送醫的夜晚，心電圖波形變化三度停止，但她靠堅忍意志擊敗病魔，甚至告訴主刀醫師「我是地球上最幸運的人」。

有線電視新聞網(CNN)3月5日報導，布里奇斯2022年感染新冠肺炎後，因併發症接受心臟手術並截肢雙腳以保命。

來源：IG

佛州 坦帕的南佛羅里達大學附設醫院血管外科醫師阿諾塔基斯(Dean Arnaoutakis)主刀布里奇斯的雙腳截肢手術，他說，「她有活下去的意志和毅力，雙眼閃爍光芒，這樣就戰勝病魔一半了。」

紐約市西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)心臟血管外科醫師哈馬姆西(Ismail El-Hamamsy)負責布里奇斯的心臟手術，他則說：「大多數人會感到沮喪並覺得命運弄人，但她告訴我『我覺得我是這個星球上最幸運的人，嶄新人生等著我，我可能還會有小孩與未來，以及許多事情值得期待』。」

哈馬姆西說：「她的眼裡總是透露出正向、真誠且不做作，克萊爾的故事絕對能展現出彈性與樂觀積極。」

2022年1月，當年20歲的布里奇斯是擁有一套公寓的模特兒，她有一群朋友且在佛州聖彼得堡一間酒吧擔任兼職侍酒師。

布里奇斯的母親金柏莉•史密斯(Kimberly Smith)表示，女兒是蔬食主義者，飲食「非常健康」。

布里奇斯2022年1月染疫時，沒人預料已完整接種疫苗與補強針的青少女會重病住院。

然而，布里奇斯天生有基因突變性心臟瓣膜缺陷「主動脈瓣狹窄症」(aortic valve stenosis)。正常人的心臟有三片尖瓣，讓含氧的血液從心臟流入主動脈等其他部位，但此症患者天生只有兩瓣膜，這會讓患者的心臟異常努力工作，常會導致患者呼吸困難、頭暈和疲勞。

布里奇斯說：「我可以健身鍛鍊，但不能跑步等激烈心肺運動，也不能過勞。」

2021年底，布里奇斯染疫前的攀岩照。（取材自Instagram）

史密斯補充說：「她長大後逐漸知道身體的極限，她會喘不過氣，必須停下來喘口氣。」

2022年8月，布里奇斯截肢後不到半年，她挑戰自己最愛的攀岩。（取材自Instagram）

布里奇斯染疫後，不清楚是否因為心臟缺陷的緣故，健康狀況急轉直下。

她說：「起初極度疲勞、冒冷汗，每下愈況，進食、喝水都很困難。有一天我媽發現我沒有反應，緊急送醫，當晚我的心電圖波形變化三度停止。」

布里奇斯住院後洗腎，靠呼吸器和體外幫浦協助她脆弱的心臟運作，甚至出現精神疾病。她說：「我當時認為每個人都試圖殺死我，但我堅持住。」

布里奇斯表示，曾看到一到亮光接著看到已故祖父「戴著棒球帽，坐在長凳上釣魚，然後我透過一道窗看見我的雙親，我不知道是真的發生還是我的譫妄；接著我意識到，『不能這樣丟下父母』，而我的身體拒絕放棄」。