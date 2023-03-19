我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺熟盤詐案 「騙子先報警」南加華人社區疑20多人受害

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

封面故事／22歲 她染疫截肢「死」3次

編譯陳韻涵
去年3月15日，布里奇斯截肢後在IG上貼文和圖，留言說「今天我自己坐起了，很興奮。」（取材自Instagram）
去年3月15日，布里奇斯截肢後在IG上貼文和圖，留言說「今天我自己坐起了，很興奮。」（取材自Instagram）

23歲的克萊爾•布里奇斯(Claire Bridges)曾是笑容可掬的模特兒，即便經歷雙腿截肢與心臟手術，病榻照片仍顯得積極樂觀且容光煥發。布里奇斯患有先天性心臟病，當初感染新冠肺炎緊急送醫的夜晚，心電圖波形變化三度停止，但她靠堅忍意志擊敗病魔，甚至告訴主刀醫師「我是地球上最幸運的人」。

有線電視新聞網(CNN)3月5日報導，布里奇斯2022年感染新冠肺炎後，因併發症接受心臟手術並截肢雙腳以保命。

來源：IG

佛州坦帕的南佛羅里達大學附設醫院血管外科醫師阿諾塔基斯(Dean Arnaoutakis)主刀布里奇斯的雙腳截肢手術，他說，「她有活下去的意志和毅力，雙眼閃爍光芒，這樣就戰勝病魔一半了。」

紐約市西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)心臟血管外科醫師哈馬姆西(Ismail El-Hamamsy)負責布里奇斯的心臟手術，他則說：「大多數人會感到沮喪並覺得命運弄人，但她告訴我『我覺得我是這個星球上最幸運的人，嶄新人生等著我，我可能還會有小孩與未來，以及許多事情值得期待』。」

哈馬姆西說：「她的眼裡總是透露出正向、真誠且不做作，克萊爾的故事絕對能展現出彈性與樂觀積極。」

2022年1月，當年20歲的布里奇斯是擁有一套公寓的模特兒，她有一群朋友且在佛州聖彼得堡一間酒吧擔任兼職侍酒師。

布里奇斯的母親金柏莉•史密斯(Kimberly Smith)表示，女兒是蔬食主義者，飲食「非常健康」。

布里奇斯2022年1月染疫時，沒人預料已完整接種疫苗與補強針的青少女會重病住院。

然而，布里奇斯天生有基因突變性心臟瓣膜缺陷「主動脈瓣狹窄症」(aortic valve stenosis)。正常人的心臟有三片尖瓣，讓含氧的血液從心臟流入主動脈等其他部位，但此症患者天生只有兩瓣膜，這會讓患者的心臟異常努力工作，常會導致患者呼吸困難、頭暈和疲勞。

布里奇斯說：「我可以健身鍛鍊，但不能跑步等激烈心肺運動，也不能過勞。」

2021年底，布里奇斯染疫前的攀岩照。（取材自Instagram）
2021年底，布里奇斯染疫前的攀岩照。（取材自Instagram）

史密斯補充說：「她長大後逐漸知道身體的極限，她會喘不過氣，必須停下來喘口氣。」

2022年8月，布里奇斯截肢後不到半年，她挑戰自己最愛的攀岩。（取材自Insta...
2022年8月，布里奇斯截肢後不到半年，她挑戰自己最愛的攀岩。（取材自Instagram）

布里奇斯染疫後，不清楚是否因為心臟缺陷的緣故，健康狀況急轉直下。

她說：「起初極度疲勞、冒冷汗，每下愈況，進食、喝水都很困難。有一天我媽發現我沒有反應，緊急送醫，當晚我的心電圖波形變化三度停止。」

布里奇斯住院後洗腎，靠呼吸器和體外幫浦協助她脆弱的心臟運作，甚至出現精神疾病。她說：「我當時認為每個人都試圖殺死我，但我堅持住。」

布里奇斯表示，曾看到一到亮光接著看到已故祖父「戴著棒球帽，坐在長凳上釣魚，然後我透過一道窗看見我的雙親，我不知道是真的發生還是我的譫妄；接著我意識到，『不能這樣丟下父母』，而我的身體拒絕放棄」。

手術 佛州 新冠肺炎

上一則

封面故事／腸手術害她失明 診所躲賠

下一則

封面故事／太空人斷指 台醫師妙手 蔡智民顯微外科 半世紀接手奇蹟

延伸閱讀

南加洛瑪林達脊椎機器人手術中心開業服務社區

南加洛瑪林達脊椎機器人手術中心開業服務社區
養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始

養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始
佛州參議會通過決議 呼籲與台簽署雙邊貿易協定

佛州參議會通過決議 呼籲與台簽署雙邊貿易協定
新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞

新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍