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料理功夫／醬滷瓜2款

劉若華
醬滷苦瓜
醬滷苦瓜

某年衝著苦瓜有諸多有益健康的優點，開始強迫原本不愛苦瓜味的我攝食苦瓜，在這過程中，竟也領會苦瓜有著先苦後甘的特性，之後與苦瓜結下深厚的情感，每逢與人談及苦瓜，我總會打趣的說：「苦瓜是吃足苦頭的人才懂得欣賞的一種蔬菜。」

此道「醬滷苦瓜」鹹、香、苦、甘與微辣，調味平衡，原先盤算著可吃兩餐，不料一餐就吃完了，足見醬滷苦瓜是多麼的對味！

醬滷苦瓜

材料：

黃豆醬2大匙、辣豆瓣醬1/2大匙、水4杯、老抽2茶匙、黃冰糖1又1/2大匙、鹽適量、中小型青苦瓜4條、蔥1/5根。

作法：

1.將苦瓜切除頭尾，續對半切開，再自中間切開，刮除籽；蔥段切絲。

2.淋入少量的油於鍋中，舀入黃豆醬和辣豆瓣醬以中小火慢炒一會。

3.加入水、老抽、黃冰糖與鹽，稍微攪拌後轉大火煮滾。

4.將苦瓜移入鍋內，再次煮滾時轉微火，蓋上鍋蓋燜滷12分鐘或至自己喜愛的熟軟度。燜滷時需翻面至少一次。

5.夾出盛盤，淋入一些滷汁，再撒入蔥絲即可。

小叮嚀：

1.兩種豆醬先炒過更能凸顯醬香味。

2.若怕苦，可選購苦味較低的白玉苦瓜，或刮除掉青苦瓜內的白膜，另外延長滷煮的時間也可減少苦味。

醬滷冬瓜

此道「醬滷冬瓜」同樣是讓人回味不已的一味！

醬滷冬瓜
醬滷冬瓜

材料：

薑3片、黃豆醬2大匙、辣豆瓣醬1/2大匙、水4杯、老抽2茶匙、黃冰糖1又1/2大匙、鹽適量、冬瓜600公克、蔥1/5根。

作法：

1.先將冬瓜去皮、去籽後切塊；蔥段切絲。

2.淋入少量的油於鍋中，鍋熱後以中小火煸香薑片。

3.加入兩種豆醬炒至醬香釋出。

4.加入水、老抽、黃冰糖與鹽，稍微攪拌後轉大火煮滾。

5.將冬瓜入鍋，再次煮滾時轉微火，蓋上鍋蓋燜滷直至冬瓜熟軟但又未糊爛，熄火出鍋。燜滷時需翻面至少一次。

6.出鍋後淋入一些滷汁，最後撒入蔥絲，上桌。

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