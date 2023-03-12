料理功夫／綠球櫛瓜肉末盅

綠球櫛瓜絞肉盅

這10多年發現台灣已經栽種櫛瓜後，我家餐桌會不定時出現這道蔬菜 料理，不論是哪種形式出場，皆可擄獲家人的味蕾。前陣子居然發現了圓球形的綠球櫛瓜，是白綠櫛瓜角瓜，真是種任何的料理皆可做可百搭的好蔬菜。

材料：

綠球櫛瓜1顆（約550克）、絞肉500克、蒜瓣約5片、紫蘇葉適量（個人喜好添加）、油適量、鹽適量。

綠球櫛瓜

作法：

1.洗淨綠球櫛瓜表面，切開頂部大約五分之一，挖空櫛瓜備用。

2.把挖出的櫛瓜肉跟頂部，用刀切成細丁。

3.蒜瓣壓碎、紫蘇葉洗淨切絲。

4.鍋中倒入適量油，接著快炒絞肉，大約3分鐘後，倒入櫛瓜丁，炒個2分鐘，接著放入蒜瓣、紫蘇葉加上鹽巴翻炒，熄火。

鍋中倒入適量油，接著快炒絞肉，大約3分鐘後，倒入櫛瓜丁，炒個2分鐘，接著放入蒜瓣、紫蘇葉加上鹽巴翻炒。

5.把炒好絞肉放入綠球櫛瓜內，放入電鍋或是大鍋中蒸約20分鐘左右，即可熄火，可愛好吃的綠球櫛瓜絞肉盅即完成。

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