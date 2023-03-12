新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

美國總統愛吃什麼，一直是歷久不衰的話題。但拜登 夫婦最近去華府 知名的紅母雞(The Red Hen)義大利餐廳用餐，引發坊間熱議的方向，卻與過去歷任總統大不相同；原因是，拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)都點了同一道餐廳招牌通心粉當主食；如此點菜模式到底算不算「犯了大忌」，眾說紛紜。

拜登總統夫婦去華府知名的紅母雞義大利餐廳用餐，點了同一道招牌通心粉當主食引發議論。(截自谷歌地圖)

許多人主張，和同伴一起用餐的一大「禁忌」是：大家都點同一道菜。

為政治性非營利組織籌款的24歲華府居民梅頓 (Hannah Madden) 就堅定主張：「既然出去用餐，就應該儘量什麼都吃吃看」。她說，「讓與你共進晚餐的人得到同樣的食物，是愚蠢的。」

拜登總統夫婦最近去華府知名的「紅母雞」義大利餐廳用餐，點同一道餐廳招牌通心粉當主食；算不算「犯了大忌」，眾說紛云。(美聯社)

但梅頓也發現，拜登夫婦吃相同主餐引爆網路熱議，揭示大家對夫妻、朋友應該如何點餐才好，「執念很深」；「一開始我只想到，啊，真有趣，怎麼大家都對這種事糾結，然後我意識到，唉呀呀，我也是為此糾結的其中一人哪！」

拜登夫婦的用餐經歷曝光後，華盛頓郵報 為此特別探討了一番，這番議論熱潮，也讓紅母雞餐館主廚兼老闆弗里德曼(Michael Friedman)大為吃驚。因為，他怎麼也沒有想到，總統高調造訪引起的議論，竟然是這樣的方向。他說：「總統來訪真是太榮幸了，但有趣的是，訪問竟引來這樣獨特的話題，我真的很喜歡這麼逗趣的討論內容。」

弗里德曼從事餐飲業多年，看過各類點餐模式；單就他自己家來說，他和妻子去餐廳吃飯經常是點不同的東西，不過，他說，那背後並不是有什麼「大策略」，只是因為他吃東西通常比妻子更具冒險精神；「她點鮭魚，我就會點內臟，除非我們正好都想吃某道菜，就有可能點同樣的東西。」

對許多人來說，同伴也點同一道菜，可能會剝奪自己品嚐各式菜餚的機會，導致嚴重的美食「錯失恐懼」症頭(FOMO，fear of missing out)。

不論如何，不同夫婦或伴侶對共享菜餚的開放程度，存在差異是必然的。有些人點餐可能像在擬定作戰計畫；從戰略上考量，彼此如何選擇才能達到多樣性最大化。

華盛頓郵報記者海爾(Emily Heil)表示，她和丈夫通常會先相互諮詢一下，儘量點不同菜餚，然後交換吃幾口。

有些伴侶對於如何點餐，可能存在根本上的理念歧異。或許有的樂於與對方共享，另一半卻只想自己吃自己的；甚至還有些鬥性堅強的人，非得藉機吹噓一下自己點的菜比對方更好吃。

約會教練霍夫曼(Damona Hoffman)指出，不是所有伴侶都能合作無間。她表示，用餐其實充滿潛在衝突，不管是點相同菜餚還是彼此分享，或許能夠更深入理解伴侶的立場，「這其實可以是道分水嶺；我們在約會中尋找危險信號，你有可能會想：『如果這個人連一道菜都不願意分享，是否代表他或她什麼都不願分享？』」

拜登夫婦點了什麼？

據「華盛頓郵報」報導，拜登夫婦都點了菊苣沙拉、烤麵包、兩份通心粉。

•toast：Grilled Bread & Cultured Butter, Sea Salt, Shaved Radishes $8

•antipasta：Italian Chicory Salad, Endive, Radicchio, Honeycrisp Apple, Radish, Mustard Dressing, Gorgonzola Fonduta $14

•pasta：

Mezzi Rigatoni, Tomato, Garlic, Fennel Sausage Ragu, Fennel Pollen, Pecorino Romano $22