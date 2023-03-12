娛樂／政治不正確 好萊塢「冒犯搞笑片」快絕跡

「空前絕後滿天飛」是美國影史重量級搞笑電影。（取材自IMDb）

1980年代起，好萊塢 湧現出一批惡搞喜劇片風潮，包括「空前絕後滿天飛」（Airplane!）、「笑彈龍虎榜」（The Naked Gun，又譯「白頭神探」）、「機飛總動員」（Hot Shots!又譯「反斗神鷹」）、「驚聲尖笑」（Scary Movie，又譯「尖聲驚笑」）等片都拍成系列電影 。它們以好萊塢經典片作為顛覆對象，各種揶揄諷刺、插科打諢，影響了包括周星馳在內的全球電影創作者。

然而，近年來此類作品在好萊塢已近乎銷聲匿跡，即便是偶有一些作品出現——例如惡搞「國定殺戮日」（The Purge，又譯「人類清除計畫」）的「拜見布萊克一家」（Meet The Blacks）及其續集；惡搞情慾片「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey，又譯「五十度灰」）的「布雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Black，又譯「五十度黑」）；惡搞經典西部片的「滑稽六人組」（The Ridiculous 6，又譯「荒唐六蛟龍」）、惡搞「玩命關頭」（The Fast And The Furious，又譯「速度與激情」）的「速度超越激情」（Superfast!），但它們的票房成績和文化熱度都和當年的那些惡搞片無法相提並論。

究竟是觀眾口味已經變化，徹底看膩了此類無厘頭電影，抑或是創作人才斷層，難以推陳出新，又或者是還有別的什麼原因，電影業內也是眾說紛紜。

「布雷的五十道陰影」（左圖）是情慾片「格雷的五十道陰影」（右圖）的搞笑版本。（取材自IMDb）

惡搞片鼻祖大衛薩克：沒幽默感的人正在摧毀喜劇

曾參與執導「空前絕後滿天飛」和「白頭神探」等片的大衛薩克（David Zucker），堪稱是打造好萊塢惡搞喜劇片的鼻祖。他早前接受美國右翼名嘴丹尼斯普拉格（Dennis Prager）採訪時表示，因為不願意冒犯任何人，現在的好萊塢喜劇片，幾乎已沒有了生存空間。

大衛薩克（中）和1998年喜劇電影「球球向前衝」（BASEketball）主演合影。（取材自IMDb） 大衛薩克堪稱是打造好萊塢惡搞喜劇片的鼻祖。（取材自IMDb）

「經常有人問我，現如今我們還能不能拍攝『空前絕後滿天飛』這樣的電影？我的回答很簡單，『當然能啊，只要把所有的笑話都刪了就行。』」現年75歲的老導演表示，自己其實一直都在嘗試繼續拍攝此類惡搞電影，前不久還和搭檔一起寫了個劇本，這次的惡搞對像是007和「不可能的任務」（The Fast And The Furious，又譯「碟中諜」）那一類特務電影。

「結果，電影公司的一位女性高層指著我們劇本某一頁表示，『這個笑話太粗魯了，有傷風化』，而事實上，那不過是一個相當溫和的哏，在說女主角加入聯邦調查局警隊，但她必須做縮胸手術，才能穿得上防彈背心……」對於女主管的反應，薩克覺得無法接受，「這笑話已經夠溫和的了，比牛奶都不如，純純的燕麥奶而已。但即便如此，卻已經被視作太過了。我當時就心想，如果這就是他們如今的衡量標準的話，那我們可就要完蛋了。就為了那9%缺乏幽默感的人，他們正在摧毀喜劇片。」

談起當年的好日子來，大衛薩克依然情有所繫：「那時候的我們，想怎麼唐突就怎麼唐突，想冒犯誰就冒犯誰，一切都是為了喜劇效果。事實上，我們當時也不覺得那是在冒犯別人，哪怕真有人覺得受到了冒犯，我們也知道自己並非出於惡意。到了1990年代末、21世紀初，時過境遷，情況開始起了變化。總之，喜劇電影遇上麻煩了，但我相信終有一天，觀眾還是會回來的，那就像是鐘擺，總還會擺回來的。我的目標也很簡單，那就是喜劇人可以無所畏懼地自由創作，我們只不過是想要逗大家發笑罷了。」

搞笑片「笑彈龍虎榜」受歡迎，被拍成三部系列電影與一部電視劇。（取材自IMDb）

以大衛薩克的代表作「空前絕後滿天飛」為例，該片1980年7月公映，立即轟動全美，最終拿到1.3億美元全球票房，而其製作成本不過區區350萬美元。2000年，美國電影學會評選好萊塢百大喜劇片時，該片還排在第10的位置上。但近年來已有影評人開始重新審視該片，批評影片中的猶太 人笑話（不過好在薩克本人就是猶太人，所以這頂多只能算是自嘲）和拿肢體殘疾的連體人開玩笑的做法，並且測算出87分鐘的影片中共出現了45處如今看來已顯得不合時宜的笑料。

（取材自澎湃新聞）