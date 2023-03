娛樂／政治不正確 好萊塢「冒犯搞笑片」快絕跡

「空前絕後滿天飛」是美國影史重量級搞笑電影。(取材自IMDb)

1980年代起,好萊塢 湧現出一批惡搞喜劇片風潮,包括「空前絕後滿天飛」(Airplane!)、「笑彈龍虎榜」(The Naked Gun,又譯「白頭神探」)、「機飛總動員」(Hot Shots!又譯「反斗神鷹」)、「驚聲尖笑」(Scary Movie,又譯「尖聲驚笑」)等片都拍成系列電影 。它們以好萊塢經典片作為顛覆對象,各種揶揄諷刺、插科打諢,影響了包括周星馳在內的全球電影創作者。

然而,近年來此類作品在好萊塢已近乎銷聲匿跡,即便是偶有一些作品出現——例如惡搞「國定殺戮日」(The Purge,又譯「人類清除計畫」)的「拜見布萊克一家」(Meet The Blacks)及其續集;惡搞情慾片「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey,又譯「五十度灰」)的「布雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Black,又譯「五十度黑」);惡搞經典西部片的「滑稽六人組」(The Ridiculous 6,又譯「荒唐六蛟龍」)、惡搞「玩命關頭」(The Fast And The Furious,又譯「速度與激情」)的「速度超越激情」(Superfast!),但它們的票房成績和文化熱度都和當年的那些惡搞片無法相提並論。

究竟是觀眾口味已經變化,徹底看膩了此類無厘頭電影,抑或是創作人才斷層,難以推陳出新,又或者是還有別的什麼原因,電影業內也是眾說紛紜。

惡搞片鼻祖大衛薩克:沒幽默感的人正在摧毀喜劇

曾參與執導「空前絕後滿天飛」和「白頭神探」等片的大衛薩克(David Zucker),堪稱是打造好萊塢惡搞喜劇片的鼻祖。他早前接受美國右翼名嘴丹尼斯普拉格(Dennis Prager)採訪時表示,因為不願意冒犯任何人,現在的好萊塢喜劇片,幾乎已沒有了生存空間。

「經常有人問我,現如今我們還能不能拍攝『空前絕後滿天飛』這樣的電影?我的回答很簡單,『當然能啊,只要把所有的笑話都刪了就行。』」現年75歲的老導演表示,自己其實一直都在嘗試繼續拍攝此類惡搞電影,前不久還和搭檔一起寫了個劇本,這次的惡搞對像是007和「不可能的任務」(The Fast And The Furious,又譯「碟中諜」)那一類特務電影。

「結果,電影公司的一位女性高層指著我們劇本某一頁表示,『這個笑話太粗魯了,有傷風化』,而事實上,那不過是一個相當溫和的哏,在說女主角加入聯邦調查局警隊,但她必須做縮胸手術,才能穿得上防彈背心……」對於女主管的反應,薩克覺得無法接受,「這笑話已經夠溫和的了,比牛奶都不如,純純的燕麥奶而已。但即便如此,卻已經被視作太過了。我當時就心想,如果這就是他們如今的衡量標準的話,那我們可就要完蛋了。就為了那9%缺乏幽默感的人,他們正在摧毀喜劇片。」

談起當年的好日子來,大衛薩克依然情有所繫:「那時候的我們,想怎麼唐突就怎麼唐突,想冒犯誰就冒犯誰,一切都是為了喜劇效果。事實上,我們當時也不覺得那是在冒犯別人,哪怕真有人覺得受到了冒犯,我們也知道自己並非出於惡意。到了1990年代末、21世紀初,時過境遷,情況開始起了變化。總之,喜劇電影遇上麻煩了,但我相信終有一天,觀眾還是會回來的,那就像是鐘擺,總還會擺回來的。我的目標也很簡單,那就是喜劇人可以無所畏懼地自由創作,我們只不過是想要逗大家發笑罷了。」

以大衛薩克的代表作「空前絕後滿天飛」為例,該片1980年7月公映,立即轟動全美,最終拿到1.3億美元全球票房,而其製作成本不過區區350萬美元。2000年,美國電影學會評選好萊塢百大喜劇片時,該片還排在第10的位置上。但近年來已有影評人開始重新審視該片,批評影片中的猶太 人笑話(不過好在薩克本人就是猶太人,所以這頂多只能算是自嘲)和拿肢體殘疾的連體人開玩笑的做法,並且測算出87分鐘的影片中共出現了45處如今看來已顯得不合時宜的笑料。

